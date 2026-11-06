En Montevideo, León XIV se topa con las periferias existenciales

Los residentes de Casavalle se preparan para vivir un momento histórico al recibir al Papa León XIV este sábado 7 de noviembre. Este barrio, conocido por su mala fama y ubicado en las afueras de Montevideo, Uruguay, cuenta con una vibrante vida comunitaria y ofrece un terreno fértil para la transmisión de una fe sencilla y auténtica

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En el país menos religioso de Latinoamérica —un legado de un proceso de secularización que comenzó hace dos siglos— la presencia católica en Casavalle tiene sus raíces en una historia que abarca varias décadas. En este lugar históricamente marcado por la pobreza y la delincuencia, el compromiso con los más marginados fue personificado de manera emblemática por el padre Cacho a finales de la década de 1970.



"Él eligió ir a vivir allí, entre las familias más pobres. [...] El padre Cacho compartía el día a día de sus vecinos, sus dificultades y sus esperanzas. [...] No era alguien que viniera de fuera a ayudar y luego se marchara. Eligió vivir allí, formar parte de esta comunidad y compartir su destino", declaró a Aleteia Santiago Díaz Rodríguez, un joven laico involucrado en la labor social del barrio.

Santiago durante una entrevista con la Fundación Los Pinos. Santiago

La fe ha encontrado su camino a través de las dificultades.

La labor misionera de la Iglesia en la zona ha permitido que la fe eche raíces en muchos hogares, a pesar de que la asistencia a la misa dominical suele ser menor allí que en los barrios más acomodados. "Cuando uno entra en las casas de la gente, es muy común encontrar una imagen de Jesús, la Virgen María o un santo. Pero sobre todo se ve en la forma en que hablan, afrontan las dificultades y se aferran a Dios en medio de situaciones a menudo muy difíciles. [...] En muchos casos, esta fe incluso parece más espontánea y ferviente que la que se encuentra en otros sectores de la sociedad uruguaya", señala Santiago.

El anuncio de la visita apostólica de León XIV generó una gran expectación entre los lugareños. En la Fundación Los Pinos, una institución educativa de Casavalle, el testimonio de una madre a la que le habían diagnosticado cáncer tres meses antes conmovió especialmente al joven: antigua catequista de la parroquia que recibiría al Papa, no sabe si su salud le permitirá estar presente para dar la bienvenida al Santo Padre el día señalado. Sin embargo, su alegría permanece intacta.

Santiago (a la derecha) y uno de sus amigos (a la izquierda), a quien conoció en su antiguo trabajo. Creció en uno de los barrios más pobres y violentos de Uruguay y estuvo privado de libertad durante 20 años. Santiago

Desde que supo que el Papa vendría a Casavalle, ha rezado mucho por él. Y si no puede ir a verlo, sabe que a través de la oración también puede sentirse cerca del Santo Padre. [...] Se crea algo muy profundo: una mujer que está pasando por una enfermedad muy difícil pero que, a través de la oración, se siente unida al Papa y a toda la comunidad local.

El Papa "quería ir a Casavalle"

Cabe destacar que ningún papa ha pisado suelo uruguayo desde la segunda visita de Juan Pablo II en 1988. Para toda una generación, esta será la primera vez. Pero más allá del acontecimiento histórico, es la elección del lugar lo que honra a los uruguayos. Ellos comprenden la importancia de este viaje: "No se trata solo de que el Papa vaya a Casavalle. Se trata de que el Papa quiso ir a Casavalle. Y hay una gran diferencia entre ambas cosas", señala Santiago.

Para estas familias que afrontan a diario dificultades e inseguridad, la visita del sucesor de Pedro trae un consuelo espiritual esencial: más allá de un mensaje de paz, amor y esperanza, que todos necesitan escuchar, el gesto de cercanía benevolente del Santo Padre ofrece a todos estos habitantes una prueba concreta de que la Iglesia no los olvida.