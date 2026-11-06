El milagro de los rosarios de la visita papal: 35.000 almas apadrinan a voluntarios

Historias de amor y de fe se tejen en la asombrosa iniciativa que moviliza a la Argentina para la visita del Papa, en un regalo inédito para miles de “desconocidos” que trabajarán por el éxito pastoral del Vicario de Cristo

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Aleteia revela los detalles y el conmovedor trasfondo de la iniciativa mística detrás de las 35 mil piezas de oración donadas para la visita del Papa León XIV a Argentina: cada rosario que recibirá un voluntario pasó por las manos de un fiel que rezó en secreto por él.

Esta maratónica labor, inspirada en una iniciativa de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) del año 2013, ya se considera la hazaña de inspiración religiosa más grande y compleja desarrollada en las tierras argentinas para recibir al Santo Padre.

Una corriente de fe preparó este regalo que hoy reúne miles de historias profundas. Desde ancianos en asilos y casas sacerdotales hasta personas vulnerables y con discapacidad en los rincones más olvidados del país; todos se sumaron a elaborar, rezar y donar un rosario.

Rosarios rezados y donados por el Hogar Sacerdotal de la Arquidiócesis de Buenos Aires Courtesy of Movimiento de Schoenstatt Argentina

La iniciativa junta miles de almas en un único propósito, tan silencioso como generoso: blindar espiritualmente a cada uno de los voluntarios que sostendrá la agenda del Vicario de Cristo en su paso por las tierras de América del Sur: Uruguay, Argentina y Perú.

Movimiento de Schoenstatt coordinó el esfuerzo

El milagro de los rosarios busca poner la mirada en la oración y lo hace a través del corazón de la Virgen María. La iniciativa de rezar esta oración mariana y cristocéntrica por la visita del Papa y aportar “rosarios rezados” es obra y coordinación de la Familia de Schoenstatt.

Las Apóstoles de María (las niñas del Movimiento de Schoenstatt) haciendo rosarios y rezando por la visita del Papa y la Iglesia argentina Courtesy of Movimiento de Schoenstatt Argentina

Todo partió por un pedido del Equipo Coordinador para que se donaran rosarios a 25.000 voluntarios, pero se fueron sumando piezas para distintos fines, según le explica a Aleteia el P. Santiago Ferrerro, director nacional del movimiento de Schoenstatt en Argentina.

“En medio de la vorágine de organización que significa una visita pontificia, quisimos asegurar algo simple y central: la oración propia de quienes tenemos un profundo amor a la Virgen María”, detalla el sacerdote.

“Quisimos que esos rosarios rezados fueran donados con motivo del viaje apostólico. Cuando el ente organizador escuchó esto les pareció una excelente idea para donar a los voluntarios que iban a trabajar esos días. Así empezó todo”, abundó.

Courtesy of Movimiento de Schoenstatt Argentina

Fue algo providencial, pues “no estaba previsto”

El Movimiento de Schoenstatt en Argentina le confirmó a Aleteia que el operativo de fe “surgió mientras se organizaba la visita” y no como “algo planificado o planeado, sino como una vida que se expresa y una fe que busca entregarse”.

También detalla que aún cuando años atrás el Movimiento había llevado a cabo una iniciativa similar en otros países, “en Argentina es la primera vez que realizamos una acción tan grande y tan efectiva”, además enmarcada en la llegada del Santo Padre.

En cuanto a la motivación, explica que conforman “un movimiento cuyo corazón es el Santuario, y en él un vínculo de mutua entrega con la Virgen María que llamamos Alianza de Amor”, por lo que el trasfondo mariano que conduce a Cristo es su centro.

“Son miles los misioneros de la Campaña del Rosario de la Virgen peregrina, los que desde el Santuario llevan esas gracias a través de pequeñas imágenes de la Virgen de Schoenstatt y del rezo del Santo Rosario”, agrega el sacerdote.

El dulce acento mariano de la Argentina

“En un país mariano como la Argentina queríamos que la visita del pontífice estuviese sostenida y custodiada por una profunda y enorme corriente de oración, por lo cual se rezó desde miles de puntos en todo el territorio nacional”.

En efecto, “lo primero que hemos querido hacer es rezar. La visita del papa León XIV a nuestro país es la visita del Sucesor de Pedro, quien viene a confirmarnos en la fe y a renovar nuestra pasión por el Evangelio de Jesucristo”.

Así nació la campaña que moviliza a miles para el encuentro con Sudamérica: “Queremos que cada rosario sea verdaderamente un regalo espiritual: un rosario donado y, al mismo tiempo, rezado por la visita del Santo Padre, por sus frutos y por la Iglesia”.

Dijo, además, que fueron conformado dos equipos, uno en Buenos Aires y otro en Córdoba, a fin de ayudar a organizar y coordinar la participación de los fieles durante los días de la visita y mantener informadas y vinculadas a las distintas comunidades del país.

Santuario Tierra de María, Corrientes, 1490 rosarios rezados y donados Courtesy of Movimiento de Schoenstatt Argentina

Conmovedores testimonios tras cada obsequio

No todos los rosarios son nuevos. Varios de ellos son piezas de oración que la gente ya tenía en casa y decidió donar, o que compraron, o que incluso elaboraron para la ocasión. Cada rosario se reza por las intenciones de los voluntarios y se guarda en una bolsita.

“Rezaron, ofrecieron sus rosarios y los donaron... ¡Era todo lo que tenían!”

Leticia los elaboró desde el Santuario de Confidentia en Buenos Aires. Esta mujer se encuentra atravesando una enfermedad y la ofreció para alegría de Dios, dedicándose a armar y rezar 156 rosarios que donó para los voluntarios de esta visita del Papa.

Jóvenes de un hogar de varones en recuperación por adicciones Courtesy of Movimiento de Schoenstatt Argentina

Jóvenes de un hogar de varones en recuperación por adicciones también se sumaron. Ellos estaban misionando y al escuchar de la campaña de oración, decidieron participar. “Rezaron, ofrecieron sus rosarios y los donaron... ¡Era todo lo que tenían!”.