Ante la crisis de vocaciones, ¿qué papel tiene la familia?

La familia es el primer lugar donde puede germinar una vocación. Dos sacerdotes comparten sus testimonios y algunas claves para acompañar a los hijos en el descubrimiento de su llamado

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En la actualidad estamos presenciando una crisis en las vocaciones religiosas. Si comparamos las ordenaciones sacerdotales y el número de personas que ingresaban a la vida consagrada hace unas décadas con las cifras actuales, podemos ver que han disminuido considerablemente.

Mónica Alca, periodista de Aleteia, reflejó esta realidad con algunas cifras:

"Solo en Estados Unidos, en 1965 había unos 59,426 sacerdotes en total (diocesanos y religiosos). En 2022 ese número bajó a 34,344 sacerdotes. [Y en Guadalajara, México], en donde está el seminario más grande del mundo, hay más de 1,100 jóvenes en formación y un promedio de 35 sacerdotes ordenados por año".

Estos números son preocupantes, pero también representan un área de oportunidad para la formación dentro del hogar. Y es que muchas vocaciones nacen precisamente en ese núcleo, o al menos encuentran ahí el terreno donde se siembra su primera semilla.

Pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo enseñar a nuestros hijos la belleza de la vocación para que, si ese es su llamado, se permitan abrirse a él? Aleteia entrevistó a dos sacerdotes,el padre Daniel Trujillo (Arquidiócesis de Guadalajara) y el padre Fabian Arrieta (Arquidiócesis de Tijuana), que nos compartieron parte de sus historias y nos ayudan a comprenderlo.

1. Enseñar la fe

Aunque este punto pueda parecer obvio, la manera en que transmitimos la vida de Jesús, el catolicismo y la práctica religiosa es realmente importante. No basta con que los niños memoricen oraciones o aprendan conceptos, sino que comprendan el gran amor de Dios y lo tengan presente en su vida cotidiana.

Esto resulta más sencillo cuando, desde pequeños, comienzan a ver a Dios como alguien cercano, presente en la vida de todos los días, en lugar de percibirlo como una figura ajena. El padre Fabián nos compartió cómo su abuela fue quien le enseñó ese gran amor:

"Desde que era niño nos ponía a rezar a mis hermanos y a mí y nos ponía a leer la Biblia. Eso marcó profundamente mi fe. Dejó una huella tan profunda que siempre tuve a Dios presente y ahora veo que el amor que le tengo es gracias a la semilla que sembró mi abuela".

2. La fe como algo natural

"No se ama lo que no se conoce". Esta famosa frase nos recuerda la importancia de acercarnos a Cristo para hacerlo parte de nuestra vida. Cuando se habla de Dios desde el inicio del día hasta que termina la noche, su presencia se vuelve algo natural y cotidiano. No se trata de imponerlo de manera autoritaria, sino de integrarlo espontáneamente en la dinámica del hogar.

MAYA LAB | Shutterstock

El padre Daniel nos comparte un recuerdo que ejemplifica esta experiencia:

"El hecho de que mis papás me acercaran a mi parroquia, a la Eucaristía de cada domingo, el hecho de ver las fiestas y participar en las fiestas a la Virgen de Guadalupe en familia, creo que eso fue preparando mi vocación".

3. Crear espacios de convivencia

Es importante que las enseñanzas recibidas desde pequeños también puedan expresarse en espacios de convivencia con otros niños y jóvenes de su edad. Ser católico implica vivir en comunidad: un entorno en el que podemos aprender, compartir y expresar nuestra fe, hasta hacerla parte de nuestra propia identidad.

El padre Daniel nos compartió su experiencia cuando ingresó a un grupo juvenil:

"Ingresé al grupo de adolescentes de mi parroquia, de Pandillas, pues con todo el apoyo de mis papás y su motivación. Toda mi adolescencia, secundaria y prepa, estuve en el grupo y ellos me apoyaron mucho. Y yo creo que eso me dispuso para luego entrar al seminario".

4. Darles libertad para decidir

La fe tiene que ser libre. Debe nacer de una decisión personal y del deseo de establecer una relación con Dios. Llega un momento en la vida de los hijos en el que los padres solo pueden acompañarlos y mostrarles el camino, para que sean ellos quienes tomen sus propias decisiones. Esto no significa dejar de orientarlos o renunciar a su formación, sino permitirles descubrir cómo quieren vivir su relación con Dios.

El padre Fabián mencionó que la libertad que le dieron sus padres fue fundamental para tomar sus propias decisiones:

"Algo que fue fundamental fue la libertad que siempre me mostraron: nunca me obligaron a ir a la Iglesia o aceptar la fe, siempre fue algo natural y espontáneo".

5. Hablar sobre la vocación

Este es un aspecto interesante que, en ocasiones, las propias familias olvidan. En muchos hogares se habla de Dios y del catolicismo, pero no se menciona la vocación como parte del discernimiento que cada persona está llamada a realizar en algún momento de su vida.

Incluso entre los propios católicos, la vida religiosa puede percibirse como algo muy ajeno o distante. Por eso, es recomendable conversar sobre este tema desde pequeños, ya sea contándoles las historias de los santos o explicándoles qué significa cada una de las vocaciones: el matrimonio, el sacerdocio y la vida consagrada.

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6. Orar por ellos y por su vocación

¿Qué mejor ejemplo tenemos que santa Mónica y su hijo Agustín? Durante años rezó por su conversión. No sabemos si en algún momento llegó a pensar en rendirse, pero lo que sí sabemos es que perseveró, confiando en que Dios llegaría al corazón de su hijo. Y así fue: no solo se convirtió al cristianismo, sino que llegó a ser obispo y uno de los grandes santos de la Iglesia.

El padre Daniel también recuerda cómo sus padres lo encomendaron a la Virgen desde muy pequeño:

"De una manera muy singular, el amor de mis papás hacia la Virgen de Schoenstatt, a la que me encomendaron desde muy pequeño y me llevaron a su santuario en Querétaro. De hecho, mi ordenación sacerdotal coincidió con el día de la Virgen de Schoenstatt, que es el 18 de octubre; algo que no es habitual porque las ordenaciones siempre son en Pentecostés".