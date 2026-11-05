Tras el secuestro del Padre Clemente, el obispo de Culiacán llama a la paz

El padre Clemente Morales sufrió golpes, quemaduras y amenazas de muerte durante tres días de cautiverio. Mientras continúa su recuperación, la Iglesia pide justicia y expresa su cercanía con todas las víctimas de la violencia

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La tarde del sábado 24 de octubre, el padre Clemente Morales Topete, de la diócesis de Culiacán, Sinaloa, se dirigía a una cita médica cuando se le perdió el rastro. Por tres días permaneció desaparecido, hasta que logró llegar a su comunidad.

Durante esos tres días fue retenido por personas desconocidas que lo golpearon, le provocaron quemaduras y lo amenazaron de muerte en repetidas ocasiones. Según informó la Diócesis de Culiacán, sus captores lo trasladaron a un lugar alejado y le exigieron información que el sacerdote aseguraba no conocer, por lo que fue sometido a diversas agresiones físicas.

El martes 27 de octubre fue finalmente liberado y logró regresar a su comunidad por sus propios medios, conduciendo su camioneta hasta la casa parroquial. Llegó con evidentes signos de violencia y fue auxiliado por miembros de su comunidad, sacerdotes, personal médico y autoridades.

Este 1° de noviembre, en una carta circular, Mons. Jesús José Herrera Quiñonez, obispo de Culiacán, informó que el sacerdote recibió atención médica especializada debido a los múltiples golpes y quemaduras que presentaba en distintas partes del cuerpo.

Aunque sus lesiones no ponían en peligro inmediato su vida, requerían atención y seguimiento médico. El obispo reconoció principalmente afectaciones psicológicas y emocionales que dejó esta experiencia en el sacerdote.

De acuerdo con la última información difundida, el P. Clemente continúa bajo observación médica y presenta una evolución favorable. Sin embargo su recuperación requerirá tiempo, cuidados y acompañamiento integral.

Una Iglesia cercana al sufrimiento de las víctimas

Más allá de informar sobre el estado de salud del sacerdote, el obispo de Culiacán expresó su preocupación por las heridas que la violencia deja en quienes la padecen, no solo físicamente, sino también en su vida emocional y espiritual.

En su comunicado, recordó la importancia de brindar a las víctimas respeto, comprensión y cercanía, así como un entorno que les permita recuperar la tranquilidad y la confianza.

Asimismo, agradeció las oraciones, muestras de solidaridad y esfuerzos de quienes colaboraron en la búsqueda del padre Clemente, reconociendo que el acompañamiento de la comunidad fue fundamental durante los días de incertidumbre.

La aparición con vida del sacerdote es motivo de gratitud, afirma el obispo, pero también recuerda la dolorosa realidad que enfrentan numerosas familias en Sinaloa, especialmente aquellas que continúan buscando a sus seres queridos.

Por ello, la diócesis manifestó su cercanía con las personas desaparecidas y sus familias, recordando que el sufrimiento de una víctima no puede resultar indiferente a la sociedad ni a la comunidad cristiana.

La paz también exige justicia

En su mensaje, Mons. Herrera, condenó las agresiones contra la vida y la integridad de las personas, al tiempo que pidió que las investigaciones permitan esclarecer lo sucedido con el padre Clemente y que los responsables respondan ante la justicia.

El prelado también llamó a evitar especulaciones y señalamientos sin pruebas, por respecto a las víctimas y cuidando el debido proceso.

Este llamado recuerda una enseñanza fundamental de la Iglesia: la paz no puede construirse al margen de la justicia. El Concilio Vaticano II en Gaudium et spes afirma que la paz no es simplemente ausencia de guerra, sino que es “obra de la justicia”.

Desde esta perspectiva, construir la paz significa defender la dignidad de cada persona, proteger a quienes sufren y trabajar para que la violencia no continúe arrebatando la tranquilidad de las familias.

No perder la esperanza en medio de la violencia

Ante la situación de inseguridad que atraviesa Sinaloa, el obispo hizo un llamado a fortalecer las acciones de prevención, búsqueda de personas desaparecidas, seguridad y atención a las víctimas. También invitó a la sociedad a mantener viva la solidaridad y asumir su responsabilidad en la construcción de un entorno más pacífico.

A quienes ejercen la violencia, el obispo de Culiacán les pide reflexionar sobre el daño que provocan y escuchar la voz de su conciencia.

La experiencia del padre Clemente recuerda que, detrás de cada hecho de violencia hay una persona, una familia, una comunidad que necesita cercanía, comprensión y justicia.