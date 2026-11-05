«Rezar por los difuntos es celebrar la vida», explicó León XIV en su homilía

Durante esta misa, el pontífice rezó por los siete cardenales y patriarcas y los 143 obispos y arzobispos que fallecieron entre el 21 de octubre de 2025 y el 25 de octubre de 2026. Entre ellos se encontraban tres franceses: el obispo Jean Bonfils, obispo emérito de Niza, que falleció el 12 de mayo; el obispo Stanislas Lalanne, obispo emérito de Pontoise, que falleció el 17 de agosto; y el obispo Maurice Le Bègue de Germiny, obispo emérito de Blois, que falleció el 23 de septiembre.

Cuando rezamos por los difuntos, "no solo lo hacemos por ellos, sino también con ellos", aseguró León XIV durante una misa celebrada en memoria de los cardenales y obispos fallecidos el año pasado, en la Basílica de San Pedro, el 5 de noviembre de 2026. "La memoria de los difuntos" no debe reducirse "a mera nostalgia", explicó también el pontífice peruano-estadounidense.

El Papa León XIV, un día antes de comenzar su viaje a Sudamérica, celebró una misa por los cardenales y obispos fallecidos durante e último año en la Basílica de San Pedro

Esta celebración, que tiene lugar cada año poco después del 2 de noviembre, día dedicado a la oración por los difuntos, nos invita a "reflexionar sobre el valor espiritual del recuerdo", explicó el pontífice en su homilía. La Iglesia fomenta la práctica de la "oración por los difuntos" como "uno de sus deberes fundamentales", declaró ante decenas de cardenales, obispos y miembros del cuerpo diplomático.

"La comunión que experimentamos en la Tierra […] no desaparece cuando la ponemos en manos de Dios", afirmó. Recordar a "nuestros hermanos y hermanas difuntos en el altar del Señor" está vinculado a "la promesa de que nuestra vida, en Cristo, no se pierde", continuó el jefe de la Iglesia Católica.

"Orar por los difuntos es celebrar la vida", declaró. Por lo tanto, "recordar a los difuntos" no debe reducirse a "mera nostalgia". La fe nos permite meditar "sin temor al misterio de la muerte" porque el Señor ya "nos ha preparado un lugar en la casa del Padre", afirmó.