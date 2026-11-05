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«Rezar por los difuntos es celebrar la vida», explicó León XIV en su homilía

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Crédito: FILIPPO MONTEFORTE | FILIPPO MONTEFORTE

Pope Leo XIV leads a mass for the cardinals and bishops who have died over the past year at St Peter's basilica in The Vatican, on November 5, 2026. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)

El Papa León XIV, un día antes de comenzar su viaje a Sudamérica, celebró una misa por los cardenales y obispos fallecidos durante e último año en la Basílica de San Pedro

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Cuando rezamos por los difuntos, "no solo lo hacemos por ellos, sino también con ellos", aseguró León XIV durante una misa celebrada en memoria de los cardenales y obispos fallecidos el año pasado, en la Basílica de San Pedro, el 5 de noviembre de 2026. "La memoria de los difuntos" no debe reducirse "a mera nostalgia", explicó también el pontífice peruano-estadounidense.

Durante esta misa, el pontífice rezó por los siete cardenales y patriarcas y los 143 obispos y arzobispos que fallecieron entre el 21 de octubre de 2025 y el 25 de octubre de 2026. Entre ellos se encontraban tres franceses: el obispo Jean Bonfils, obispo emérito de Niza, que falleció el 12 de mayo; el obispo Stanislas Lalanne, obispo emérito de Pontoise, que falleció el 17 de agosto; y el obispo Maurice Le Bègue de Germiny, obispo emérito de Blois, que falleció el 23 de septiembre.