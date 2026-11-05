«Rezar por los difuntos es celebrar la vida», explicó León XIV en su homilía

El Papa León XIV, un día antes de comenzar su viaje a Sudamérica, celebró una misa por los cardenales y obispos fallecidos durante e último año en la Basílica de San Pedro
Cuando rezamos por los difuntos, "no solo lo hacemos por ellos, sino también con ellos", aseguró León XIV durante una misa celebrada en memoria de los cardenales y obispos fallecidos el año pasado, en la Basílica de San Pedro, el 5 de noviembre de 2026. "La memoria de los difuntos" no debe reducirse "a mera nostalgia", explicó también el pontífice peruano-estadounidense.
Durante esta misa, el pontífice rezó por los siete cardenales y patriarcas y los 143 obispos y arzobispos que fallecieron entre el 21 de octubre de 2025 y el 25 de octubre de 2026. Entre ellos se encontraban tres franceses: el obispo Jean Bonfils, obispo emérito de Niza, que falleció el 12 de mayo; el obispo Stanislas Lalanne, obispo emérito de Pontoise, que falleció el 17 de agosto; y el obispo Maurice Le Bègue de Germiny, obispo emérito de Blois, que falleció el 23 de septiembre.