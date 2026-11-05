Los principales desafíos que enfrenta León XIV en América Latina

Tras varios años como misionero en Perú, León XIV se prepara para regresar a Sudamérica del 6 al 17 de noviembre. Un viaje de doce días durante el cual tendrá que afrontar diversos retos, entre ellos cuestiones de seguridad y el auge de la secularización
En su primer viaje a Sudamérica, del 6 al 17 de noviembre de 2026, a Uruguay, Argentina y Perú, León XIV deberá abordar varios temas de interés. Los abusos sexuales en la Iglesia, el auge del evangelicalismo y las cuestiones relacionadas con su propia seguridad serán algunos de los principales desafíos que enfrentará el Papa. La salud del pontífice, quien fue hospitalizado recientemente, también será monitoreada de cerca.