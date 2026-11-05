Los principales desafíos que enfrenta León XIV en América Latina

En su primer viaje a Sudamérica, del 6 al 17 de noviembre de 2026, a Uruguay, Argentina y Perú, León XIV deberá abordar varios temas de interés. Los abusos sexuales en la Iglesia, el auge del evangelicalismo y las cuestiones relacionadas con su propia seguridad serán algunos de los principales desafíos que enfrentará el Papa. La salud del pontífice, quien fue hospitalizado recientemente, también será monitoreada de cerca.

Tras varios años como misionero en Perú, León XIV se prepara para regresar a Sudamérica del 6 al 17 de noviembre. Un viaje de doce días durante el cual tendrá que afrontar diversos retos, entre ellos cuestiones de seguridad y el auge de la secularización

Menos de un mes después de someterse a una cirugía por un tumor en el pulmón derecho, León XIV emprende una larga gira de doce días por Latinoamérica. El itinerario incluye 31.003 km, 47 horas y 55 minutos de vuelo, catorce viajes en avión, diez ciudades, tres países y 36 discursos y homilías. Una auténtica maratón para el pontífice, cuya resistencia se pondría a prueba.

En los días posteriores a la hospitalización del Papa, especialistas de todo el mundo, si bien reconocieron no tener acceso a su historial médico, analizaron los riesgos teóricos del viaje, en particular los peligros relacionados con la altitud, tanto en vuelo como en Cuzco, la ciudad peruana ubicada a 3400 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, los médicos del Hospital Gemelli que atendieron al sucesor de Pedro afirmaron que no existía ninguna contraindicación que le impidiera viajar.

"Espero que no dude en conservar su energía si siente la necesidad"

En el Vaticano, un colega de León XIV había notado, con cierto grado de preocupación, el escaso tiempo de descanso previsto por el pontífice durante su viaje y la ausencia total de respiro. "Espero que no dude en conservar energías si lo considera necesario", le había confiado en aquel momento.

Perú: Entre reencuentros y desafíos de seguridad

El Papa, que regresará a Perú, donde sirvió como misionero durante veinte años, no ha ocultado su entusiasmo. "Me alegra poder volver a este continente donde he vivido tantos momentos de mi vida", declaró en el comunicado de la Santa Sede, publicado el 26 de octubre para confirmar el itinerario del viaje. Sin embargo, este regreso a Perú suscita inquietudes en materia de seguridad.

Desde 2016, Perú atraviesa un periodo de gran inestabilidad política, con ocho presidentes que se sucedieron en el poder en diez años. Esta situación ha contribuido al aumento exponencial de la violencia relacionada con el crimen organizado desde 2024. De hecho, los homicidios y la extorsión asolan las ciudades costeras, y las tensiones étnicas persisten a pesar del colapso de la milicia indígena-comunista Sendero Luminoso en la década de 2000.

Sin embargo, la llegada de León XIV no parece preocupar demasiado a los organizadores en materia de seguridad. Han anunciado el despliegue de un importante contingente de seguridad, con la participación de policías y militares, incluyendo unidades antidrones. En cuanto a la seguridad, el principal desafío reside en los miles de fieles que acudirán a ver al pontífice en cada parada, especialmente en su antigua diócesis de Chiclayo.

Finalmente, con la llegada del verano austral, se vigilará de cerca el fenómeno meteorológico de El Niño, que se prevé particularmente intenso este año. Las autoridades peruanas temen un aumento significativo de las temperaturas y fuertes lluvias en el norte del país, especialmente en las regiones de Chiclayo y Lambayeque. Como medida de precaución, ya se han iniciado trabajos de movimiento de tierras en algunas carreteras y en varios puntos de reunión. La región de Chiclayo se ve afectada con frecuencia por inundaciones y deslizamientos de tierra, conocidos como huaicos.

El abuso sexual, un tema delicado

La Santa Sede también anunció un encuentro entre el Papa León XIV y las víctimas de abusos, como ya había hecho durante sus anteriores viajes a Francia y España. Presente durante el viaje del Papa Francisco a Chile y Perú en 2018, el arzobispo Robert Francis Prevost fue testigo directo de la gran importancia que tuvo el tema de los abusos en la gira. En Chile, en particular, estalló un escándalo cuando su predecesor defendió al obispo Juan Barros, acusado de encubrir el abuso sexual de un sacerdote en su diócesis. Francisco finalmente reconoció su error y aceptó la renuncia del prelado, pero este episodio puso de manifiesto las deficiencias en la gestión de los abusos por parte del Vaticano.

La etapa peruana del viaje se vio empañada por otro escándalo de abusos: el caso de la Sodalitium Christianae Vitae (Congregación para la Vida Cristiana). El fundador de esta sociedad apostólica conservadora, profundamente arraigada en Perú, Luis Fernando Figari, fue acusado de graves abusos psicológicos y sexuales por antiguos miembros, y el movimiento había sido puesto bajo supervisión vaticana antes de la visita. La Santa Sede finalmente tomaría medidas siete años después, en gran parte gracias a la llegada a Roma del cardenal Prevost como prefecto del Dicasterio para los Obispos. Tras haber resuelto este caso, logró la disolución de la Sodalitium pocas semanas antes de la muerte de Francisco.

La creciente influencia de las iglesias evangélicas

Otro desafío importante para la Iglesia Católica en Sudamérica es el crecimiento de los movimientos evangélicos, que atraen a una proporción cada vez mayor de la población. Según datos de la UBA publicados en 2026, representarían el 17,7% de la población en Argentina, en comparación con el 14,1% en Perú, según el INEI en 2025, y el 5,2% en Uruguay, según Latinobarómetro en 2023. Si bien estos porcentajes siguen siendo relativamente modestos en comparación con otros países de la región, reflejan una clara tendencia al alza.

Si bien los círculos evangélicos siguen siendo minoritarios, ejercen una considerable influencia política en Argentina y Perú. De hecho, han contribuido notablemente a la difusión de una "teología de la prosperidad", que considera la riqueza material como un signo de fe genuina y bendición divina. Esta doctrina, a la que la Iglesia Católica se opone firmemente, ha tenido acogida en ciertos círculos económicos y políticos. El tema ya se planteó durante los debates del Sínodo para la Amazonía en 2019, aunque el Papa Francisco no profundizó en él en su exhortación apostólica Querida Amazonia.

"En una Francia secularizada, Léon demostró que aún era capaz de congregar a grandes multitudes y despertar un fervor intenso, incluso en un país que parece haberse liberado de sus raíces católicas".

Como misionero y posteriormente obispo en Perú, León XIV presenció de primera mano la conversión de millones de católicos a iglesias evangélicas. Por lo tanto, la clave reside en cómo abordará las profundas diferencias entre la Iglesia Católica y los movimientos evangélicos, tanto teológicas como sociales, especialmente en lo que respecta a la justicia social y la crisis ecológica. El encuentro ecuménico programado para el 9 de noviembre en Buenos Aires con miembros de iglesias evangélicas promete ser especialmente estratégico en este sentido.

Un continente marcado por una creciente secularización

Paralelamente al crecimiento de los movimientos evangélicos, el auge del ateísmo y el agnosticismo, particularmente marcado en Uruguay y Argentina, especialmente en el área metropolitana de Buenos Aires, preocupa a los obispos de la región. Según el censo de 2023, las personas sin religión representan más del 52% de la población en Uruguay, y más del 28% en la región de la antigua diócesis del Papa Francisco, según datos de 2019, en comparación con el 19% en el resto de Argentina. Mientras tanto, en Perú, el 7,6% de la población no se identificó como religiosa en 2023. Detrás de estas estadísticas, los obispos observan una continua desafección institucional y un aumento del individualismo espiritual.