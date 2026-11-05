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Los principales desafíos que enfrenta León XIV en América Latina

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Crédito: FILIPPO MONTEFORTE | FILIPPO MONTEFORTE

Pope Leo XIV waves to faithful gathered in St. Peter's Square as he arrives to lead the weekly general audience at The Vatican on October 28, 2026. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)

Tras varios años como misionero en Perú, León XIV se prepara para regresar a Sudamérica del 6 al 17 de noviembre. Un viaje de doce días durante el cual tendrá que afrontar diversos retos, entre ellos cuestiones de seguridad y el auge de la secularización

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En su primer viaje a Sudamérica, del 6 al 17 de noviembre de 2026, a Uruguay, Argentina y Perú, León XIV deberá abordar varios temas de interés. Los abusos sexuales en la Iglesia, el auge del evangelicalismo y las cuestiones relacionadas con su propia seguridad serán algunos de los principales desafíos que enfrentará el Papa. La salud del pontífice, quien fue hospitalizado recientemente, también será monitoreada de cerca.

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