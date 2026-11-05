León XIV en Perú: 20 años de misiones

Enviado a Perú por primera vez en 1985 por su orden religiosa, los Agustinos, Robert Francis Prevost desempeñó diversos cargos allí durante casi veinte años, desde la formación de religiosos hasta el obispo episcopal. De Chulucanas a Chiclayo, pasando por Trujillo, este artículo ofrece un repaso a las principales etapas de su trayectoria peruana.

Robert Francis Prevost era un joven agustino cuando llegó a Perú por primera vez, en 1985. Al pasar los años, su ministerio lo llevo de Chulucanas a Trujillo, y después a su "querida diócesis" de Chiclayo. Aquí un repaso

El joven fraile agustino Robert Francisc Prevost fue enviado al Perú por primera vez en 1985 como canciller de la prelatura de Chulucanas. A los 30 años, su principal misión fue supervisar la transformación de esta jurisdicción territorial en la diócesis. Además de esta tarea administrativa, emprendió diversas misiones pastorales: obras de caridad, atención pastoral y formación de acólitos. Permaneció en el país andino solo un año.

1988-1999

Tras regresar a Estados Unidos para completar su tesis doctoral y defender su título de doctor en derecho canónico en Roma en 1987, Robert Francis Prevost fue llamado de nuevo a Perú. En esta ocasión, fue destinado a Trujillo, la tercera ciudad más poblada del país. Durante esta década, se le encomendaron diversas responsabilidades en una casa de formación para frailes agustinos.

Se desempeñó como Director de Formación de 1988 a 1999 , y también como Prior de Prenovicios y Novicios de 1988 a 1992. Finalmente, también ocupó el cargo de Maestro de Novicios de 1993 a 1998. Como Director, supervisó la vida diaria de la casa y garantizó la formación de los futuros religiosos de acuerdo con la Regla Agustiniana.

Además de su labor docente, este nativo de Chicago también se involucró con la parroquia Nuestra Señora de Montserrat, a cargo de los agustinos en las afueras más pobres de la ciudad. Se convirtió en párroco en 1993 , donde supervisó, entre otras cosas, la finalización de un proyecto de construcción de la iglesia.

La Arquidiócesis de Trujillo reconoció su pericia como canonista nombrándolo vicario judicial en el tribunal eclesiástico local . Posteriormente, fue nombrado prefecto de estudios en el seminario interdiocesano de San Carlos y San Marcelo, donde también impartió clases de derecho canónico. En 1999, dejó Perú para convertirse en superior de la provincia agustiniana del Medio Oeste en Estados Unidos.

2014-2023

El 3 de noviembre de 2014, el Papa Francisco nombró a Robert Francis Prevost Administrador Apostólico de la Diócesis de Chiclayo, con dignidad de obispo. Tras una ausencia de unos quince años —doce de ellos como Prior General de la Orden de San Agustín—, el estadounidense regresó a Perú, a esta ciudad de la costa del Pacífico. Recibió la ordenación episcopal el 12 de diciembre de 2014 en Chiclayo de manos del Arzobispo James Patrick Green, entonces Nuncio Apostólico en Perú.

Como administrador apostólico de la diócesis, el futuro papa tiene un rol y responsabilidades idénticas a las de un obispo. Este título le fue otorgado principalmente debido a una cuestión administrativa: el concordato vigente en el país andino exige que los obispos sean ciudadanos peruanos. El fraile agustino finalmente obtuvo la ciudadanía peruana en septiembre de 2015. Pocos días después, el 26 de septiembre, Robert Francis Prevost recibió oficialmente el cargo de obispo de Chiclayo.

Durante su episcopado peruano, la figura religiosa estadounidense fue miembro del consejo permanente de la Conferencia Episcopal Peruana desde 2018. Ocupó el cargo de segundo vicepresidente y fue nombrado presidente de la comisión de educación y cultura desde 2019 hasta 2023 .

Del 15 de abril de 2020 al 26 de mayo de 2021, Robert Francis Prevost desempeñó una breve pero delicada misión: fue nombrado Administrador Apostólico de la Diócesis de Callao. Esta diócesis, ubicada a varios cientos de kilómetros al sur de Chiclayo, en la costa del Pacífico, atravesaba un período difícil. De hecho, el obispo Prevost sucedió a un obispo que había renunciado y que era objeto de numerosas quejas. Esta misión concluyó con la instalación del obispo Barrera Pacheco como obispo titular de la diócesis en 2021.