León XIV en Perú: 20 años de misiones

Robert Francis Prevost era un joven agustino cuando llegó a Perú por primera vez, en 1985. Al pasar los años, su ministerio lo llevo de Chulucanas a Trujillo, y después a su "querida diócesis" de Chiclayo. Aquí un repaso
Enviado a Perú por primera vez en 1985 por su orden religiosa, los Agustinos, Robert Francis Prevost desempeñó diversos cargos allí durante casi veinte años, desde la formación de religiosos hasta el obispo episcopal. De Chulucanas a Chiclayo, pasando por Trujillo, este artículo ofrece un repaso a las principales etapas de su trayectoria peruana.