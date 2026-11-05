¿Es el cielo simplemente una sucesión monótona de días sin fin?

Una visión errónea del cielo es creer que viviremos una prolongación interminable de la vida en la Tierra, lo cual no aporta la satisfacción definitiva al alma

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Para algunos de nosotros, la perspectiva de la "vida eterna" no nos llena precisamente de entusiasmo. Nuestra mente podría imaginar una experiencia similar a nuestra vida en la Tierra, salvo que no tiene fin.

Esta visión de la eternidad es muy común, sobre todo en las películas y series de televisión modernas, que muestran la vida después de la muerte como algo parecido a la vida que llevabas en la Tierra.

Sinceramente, eso no resulta muy emocionante.

¿Cómo es, entonces?

Océano de amor infinito

El Papa Benedicto XVI se detuvo en esta misma idea en su encíclica Spe salvi, donde reflexionaba sobre esta actitud común hacia la vida eterna:

"Quizá muchas personas rechacen hoy la fe simplemente porque no encuentran atractiva la perspectiva de la vida eterna. Lo que desean no es en absoluto la vida eterna, sino esta vida presente, para la cual la fe en la vida eterna parece más bien un impedimento. Seguir viviendo para siempre —sin fin— parece más una maldición que un don. Es cierto que a uno le gustaría posponer la muerte el mayor tiempo posible. Pero vivir siempre, sin fin… esto, a fin de cuentas, solo puede resultar monótono y, en última instancia, insoportable".

Si eso es lo que es la vida eterna, entonces tiene sentido que la gente no quiera entrar en ella.

Seguir viviendo nuestra vida en el cielo parece como estar atrapado en una rueda de hámster por toda la eternidad.

La buena noticia es que esa no es la visión cristiana del cielo.

El Papa Benedicto XVI explica la verdadera visión de la vida eterna:

"[Es] algo más parecido al momento supremo de satisfacción, en el que la totalidad nos envuelve y nosotros abrazamos la totalidad; esto es algo a lo que solo podemos aspirar. Sería como sumergirse en el océano del amor infinito, un momento en el que el tiempo —el antes y el después— ya no existe. Solo podemos intentar comprender la idea de que ese momento es la vida en su sentido más pleno, una inmersión siempre renovada en la inmensidad del ser, en la que simplemente nos sentimos abrumados por la alegría".

No sabemos mucho sobre el cielo, pero sí conocemos la alegría indescriptible que experimentaremos al sumergirnos en el océano de amor de Dios.

Es como recibir el abrazo más cálido que pueda envolver todo nuestro ser por toda la eternidad.