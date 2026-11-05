¿David Bisbal le canta a la Virgen María?

El cantante, que está presentando su álbum "Eternos" en México, ha expresado públicamente su devoción a la Virgen María y su afán por conocerlo todo sobre Jesús

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Cuando David Bisbal publicó su primer sencillo "Ave María" el año 2002, después de saltar a la fama en el concurso televisivo Operación Triunfo, no le cantaba a la Virgen María. Simplemente usaba esa clásica expresión en un tema compuesto por el productor discográfico colombiano Kike Santander para referirse a una mujer que no le correspondía. Pero aunque en esa famosísima canción de su primer álbum, "Corazón latino", Bisbal no le cantaba a la Virgen María, 23 años después sí lo hizo.

Magnificat

Fue en Almería, en agosto de 2026, en la que recuerda como "una de las noches más emocionantes que he vivido en mi tierra". En esa ciudad española cantó fervorosamente a Nuestra Señora la Virgen del Mar un agradecido Magnificat, acompañado por la Orquesta Ciudad de Almería.

En el 75 aniversario de la coronación canónica de la patrona de Almería y los 525 años del hallazgo de la imagen, David Bisbal además de cantar, habló como pregonero oficial.

Recordó las romerías de su infancia con su familia al Santuario de la Virgen del Mar. Y cómo su madre le entregó una pequeña imagen de esta advocación mariana cuando publicó su primer álbum, que después le acompañó de viaje.

El cantante confesó que cuando regresa de sus viajes por el mundo a Almería, siente que vuelve bajo el manto protector de la Virgen.

Y dio las "gracias a todos los que estuvisteis allí y convertisteis este pregón en algo que jamás olvidaré". "Nosotros no fuimos a buscar a la Virgen del Mar -añadió-. Ella llegó".

En Dios, paz y sentido

David Bisbal también ha hablado recientemente de su devoción a María y de su fe en una entrevista con el periodista Carlos Roca.

"Me gusta ir descubriendo, sobre todo en estos últimos años, cada vez más acerca de la vida de Jesús y de todo lo que ha rodeado su figura y la religión", explicó, afirmando que ha leído libros sobre Jesús, sobre María y sobre José.

Y añadió que comienza el día con paz cuando se comunica con Dios, y que trata de dejarse guiar por Él al tomar decisiones, lo cual da sentido a su vida.

Bisbal y su música han evolucionado hasta la presentación de su álbum "Eternos" este martes 3 de noviembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Con este último disco, el cantante ha querido rendir homenaje a grandes figuras de la balada romántica de la música en español de las décadas de los 70 y 80.