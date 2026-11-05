Alzheimer en casa: cuidar con paciencia, amor y fe

Cuidar a un padre, una madre o un cónyuge con Alzheimer es una de las pruebas más grandes del amor familiar. Estas claves te ayudarán a acompañarlo con cariño

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Estás en casa de tus papás y de pronto sale tu mamá de su habitación y no sabe dónde está ni quién eres. Esta es una de las escenas a las que muchas familias se enfrentan cuando el Alzheimer llega a alguno de sus seres queridos. Dicha enfermedad, es neurodegenerativa progresiva y la causa más común de demencia, que representa entre el 60% y el 70% de los casos en México, afectando principalmente a personas mayores de 65 años.

El cuidador, como un cirineo

Yuganov Konstantin | Shutterstock

El Alzheimer va borrando nombres, fechas y rostros; sin embargo, no borra la dignidad del ser humano ni su necesidad de sentirse amada. Por ello, la Congregación para la Doctrina de la Fe señala que la ayuda prestada a una persona enferma debe respetar y promover su inalienable dignidad humana y llamado a la santidad.

Quien cuida a una persona con pérdida de la memoria suele hacerlo en silencio, con cansancio, sentimientos de soledad e incluso, culpa. La Iglesia nos recuerda que esta no es una cruz que hay que cargar solos, sino que debe ser compartida, siguiendo el ejemplo de Simón de Cirene, quien ayudó a Jesús a cargar la cruz.

Ahora te presentamos estas estrategias que harán manejable el trato con esa persona, según especialistas.

1 Crea un entorno seguro

Primero que nada, el hogar necesita ser seguro, por lo tanto debemos eliminar objetos peligrosos, como productos químicos, herramientas y cables eléctricos. Asegura puertas y ventanas, evitando que la persona salga sola y sin supervisión.

2 Habla con su mundo, no contra él

Uno de los aspectos que tendremos que cambiar e ir adaptando es la forma de comunicarnos, por lo que conviene:

Hablar claro.

Mantener contacto visual con él.

Hacer preguntas sencillas a las que puedan responder con un "sí" o un "no".

Evita discutir o intentar corregirlos por alguna confusión o aspectos que olvidó.

3 Crea una rutina diaria

Las personas con Alzheimer funcionan mejor cuando tienen una rutina establecida con actividades físicas, comida, medicamentos, hora de baño y horas de sueño. Esto evita que lleguen momentos de confusión y ansiedad.

4 Manejo de cambios de actitud

Shutterstock

Es normal que la persona sufra cambios de humor y comportamiento cuando el Alzheimer va deteriorando su mente. Debemos saber que ellos no son conscientes de ello y no lo hacen con la intención de importunar. Ante esto, mantengamos la calma, ayudándoles a relajar la ansiedad, agitación y agresión.

Opta por mantenerlo en actividades como escuchar música, ver una película o dibujar, con el fin de regular sus emociones. Cuando reaccione con enojo o frustración es recomendable escucharle y tratar de encender lo que siente.

5 Busca apoyo emocional

Si bien no es fácil cuidar de alguien con Alzheimer, hay algunas maneras en las que puedes liberar esa tensión contenida. Además, es de vital importancia buscar apoyo en otro ser querido, en amigos o grupos de apoyo que viven la misma situación. Estas actividades ayudarán en tu auto cuidado y te darán un respiro.

Hay familias que deciden turnarse para cuidar a su ser querido y así alivianar la tarea, otras contratan a un enfermero que cuide al paciente algunos días de la semana. La estrategia más adecuada será la que diseñen con su médico de cabecera y se adapte mejor a su dinámica familiar.