¿Qué es el desarrollo económico? La respuesta de León XIV

León XIV dedicó su catequesis semanal a la economía y el trabajo, declarando que el desarrollo económico debe "estar siempre al servicio del hombre y bajo control humano"
León XIV se pronunció en contra del desempleo y de las condiciones laborales que ponen en peligro a los trabajadores, durante la audiencia general del 4 de noviembre de 2026. Ante los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, el Papa pidió respeto por los migrantes, la participación política de los jóvenes y una redistribución justa de la riqueza.
El miércoles, el Papa continuó su catequesis sobre el documento Gaudium et spes del Concilio Vaticano II —una reunión de obispos de todo el mundo que, en la década de 1960, marcó un punto de inflexión en las relaciones entre la Iglesia Católica y el mundo—, centrándose en los temas de la vida económica, social y política. Hizo hincapié en la "visión premonitoria" del texto de 1965, que consideraba que un desarrollo económico "inequitativo e irrespetuoso con la creación" representaba un "peligro para la paz mundial".