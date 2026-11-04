¿Qué es el desarrollo económico? La respuesta de León XIV

El miércoles, el Papa continuó su catequesis sobre el documento Gaudium et spes del Concilio Vaticano II —una reunión de obispos de todo el mundo que, en la década de 1960, marcó un punto de inflexión en las relaciones entre la Iglesia Católica y el mundo—, centrándose en los temas de la vida económica, social y política. Hizo hincapié en la "visión premonitoria" del texto de 1965, que consideraba que un desarrollo económico "inequitativo e irrespetuoso con la creación" representaba un "peligro para la paz mundial".

León XIV se pronunció en contra del desempleo y de las condiciones laborales que ponen en peligro a los trabajadores, durante la audiencia general del 4 de noviembre de 2026. Ante los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, el Papa pidió respeto por los migrantes, la participación política de los jóvenes y una redistribución justa de la riqueza.

León XIV dedicó su catequesis semanal a la economía y el trabajo, declarando que el desarrollo económico debe "estar siempre al servicio del hombre y bajo control humano"

León XIV afirmó que el desarrollo económico "debe estar siempre al servicio de la humanidad y bajo control humano". El pontífice defendió especialmente el trabajo como "el corazón de la economía", destacando su papel como vehículo para la realización personal, el sustento, la expresión de talentos y la integración social. En este sentido, abogó por políticas que "ofrecieran a todos la oportunidad de sacar el máximo provecho de sus capacidades".

El trabajo, recalcó, "jamás puede desviarse en detrimento de las personas, el bien común o la creación". Afirmó además: "El desempleo, la explotación y las condiciones laborales que ponen en peligro la salud e incluso la vida son inaceptables". Durante su catequesis, León XIV también instó a la "eliminación de la discriminación contra los grupos sociales más vulnerables y los migrantes".

El Papa número 267 se ha posicionado a favor del derecho de los trabajadores a "participar en las decisiones relativas a su trabajo, incluso dentro de las asociaciones", al tiempo que insta a que los conflictos se resuelvan mediante "el diálogo y la acción no violenta". Asimismo, apoyó el concepto del "destino universal de los bienes de la tierra", defendido por la Iglesia Católica, incluso en el ámbito financiero.

En cuanto al papel de la autoridad política, León XIV declaró que esta siempre debía esforzarse por el bien común. Al igual que los miembros del Concilio Vaticano II, deseaba una sana cooperación entre la comunidad política y la Iglesia. El Papa animó entonces a los fieles a participar en la economía y la política, cuidando de las heridas de las naciones y de quienes sufren injusticias. Instó especialmente a los jóvenes a seguir el ejemplo de hombres y mujeres que han dado buen testimonio, sin mencionar nombres en particular. Asimismo, animó encarecidamente a los cristianos a formarse en la doctrina social de la Iglesia.

Invitación a la oración por un viaje a Sudamérica

Esta audiencia general se celebró dos días antes de la partida de León XIV a Sudamérica, donde recorrerá Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre. "Les pido que me acompañen en oración, para que el Señor bendiga esta misión en estos países tan queridos para mí", pidió a la multitud al finalizar el encuentro. Dirigiéndose también a los fieles hispanohablantes, expresó su esperanza de que este sexto viaje internacional representara "un impulso para seguir proclamando el Evangelio con alegría".

Al saludar al pueblo polaco, el Papa conmemoró el septuagésimo aniversario (1956) de la liberación de los primados de Polonia y Hungría, los cardenales Stefan Wyszyński y József Mindszenty, quienes habían estado encarcelados por el régimen soviético. Inspirándose en su ejemplo, aseguró a los católicos que "la paz se construye sobre la justicia, el respeto a la ley y el diálogo, no sobre la violencia".