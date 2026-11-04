¿Por qué el Papa le da prioridad a la Virgen en sus viajes?

Aleteia analiza el componente mariano en la agenda del Papa León a Sudamérica y las profundas razones espirituales, simbólicas y teológicas de este punto común en las visitas apostólicas del Santo Padre

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El Santo Padre encomienda sus visitas apostólicas y sus mayores acciones a la Virgen María, en quien confía las preocupaciones del mundo, como la guerra y las complejas situaciones humanitarias que a diario ocurren en el planeta. Pero, además, lo hace con un particular acento en las regiones adonde acude, con una espontánea exaltación de las devociones marianas en los distintos continentes que hasta ahora han contado con la presencia del Vicario de Cristo.

Aleteia analiza el énfasis del Sucesor de san Pedro en su amor a la Madre de Jesús a partir del viaje más desafiante tras su reciente operación, el cual pondrá a prueba su salud física y espiritual en zonas latinoamericanas.

A través de la Madre de Dios, el Santo Padre conecta fielmente con la piedad popular del Cono Sur y la Región Andina apoyándose en tres advocaciones marianas que definen de un modo preciso la identidad de Uruguay, Argentina y Perú.

En las tres naciones se evidencia cómo el Papa prioriza a la Virgen María en sus viajes, pero también la forma en que opera el “estar de María” según el pensamiento agustino que el Santo Padre adopta en su magisterio vivo.

El Papa León XIV en la Gruta de Massabielle, en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, durante su viaje más reciente. ALBERTO PIZZOLI | AFP

Uruguay: La Virgen de los Treinta y Tres

La primera gran parada mariana de la gira del Papa tendrá lugar en la Catedral Basílica de Florida. En su santuario se postrará ante una pequeña talla de la Virgen de los Treinta y Tres, proclamada patrona de Uruguay por san Juan XXIII.

Posee una carga dual de fe e identidad nacional, pues ante esa imagen los libertadores de Uruguay firmaron la independencia en 1825. Fue justo allí donde le dieron gracias a la Madre de Dios por su intercesión para lograr la gesta libertadora.

Al comenzar su visita a tierras sudamericanas en este recinto, el Santo Padre pone bajo el manto mariano los cimientos de su gira. Pero hay otro motivo y un segundo mensaje: ¡se abraza a Ella desde el país más laico de toda América Latina!

Argentina: Nuestra Señora de Luján

El epicentro de la fe popular mariana en Argentina se concentra en la Basílica de Luján, hacia donde se dirige la agenda del Papa tras sus encuentros oficiales en la capital. Al igual que en Uruguay, estará ante una imagen de la Inmaculada Concepción.

La efigie de arcilla cocida es casi tan pequeña como su vecina, a quien supera ligeramente hasta alcanzar 38 centímetros de alto. Fue coronada el 8 de mayo de 1887 por su predecesor, nada más y nada menos que el Papa León XIII.

El pontífice presidirá una multitudinaria misa en Luján, convirtiéndose en uno más de los millones de peregrinos del corazón espiritual argentino. Además conectará con el legado de Francisco, quien tenía una entrañable devoción por esta advocación mariana.

Basílica de Nuestra Señora de Luján Sandro Leardini | Shutterstock

Perú: Nuestra Señora de la Paz

El primer papa agustino de la historia vuelve a casa en tierras a las que les dedicó décadas de su vida misionera. Como es natural, impulsará el amor a la eucaristía y a la Virgen en su paso por Cusco, Chiclayo y Ciudad Etén.

Acompañado por la oración y el afecto de las comunidades que con cariño pastoreó, acudirá al Santuario de Nuestra Señora de la Paz, punto central de la devoción mariana en Lambayeque que ahora forma parte oficial de su itinerario en el norte peruano.

Le rezará a la Virgen de la Asunción desde la Catedral de Santa María de Chiclayo. Desde este recinto consagrado a la Inmaculada, contemplará el misterio de la asunción de María en cuerpo y alma al cielo, el cual constituye la cátedra del templo.

Adicionalmente, la patrona nacional que acompaña espiritualmente el éxito pastoral del viaje desde la capital peruana es Nuestra Señora de la Evangelización, la advocación mariana histórica de la Catedral de Lima.

Así, al observar la visita papal de principio a fin, se evidencia que se inicia con una devoción mariana vinculada a la patria e independencia (Uruguay), pasa por una devoción vinculada a la identidad popular masiva (Argentina) y culmina con Perú, la casa.

¿Por qué el acento papal en la Virgen María?

Una clara explicación de la razón mariana del Santo Padre, la explicó el propio pontífice durante la misa del 7 de septiembre de 2026 en Genazzano, desde el Santuario de la Madre del Buen Consejo, donde se unió al asombro de santo Tomás de Villanueva.

En línea con el también agustino, el Papa destacó: “El simple estar de María -y del Hijo en ella- que mueve toda la historia: la de José y la de toda su casa. La presencia de María causa como un salto en la genealogía, como una novedad inesperada”.

Ella es “capaz de modificar no solo las expectativas, sino también los comportamientos predecibles de un hombre. Lo que José escucha, lo que decide y lo que hace, de hecho, es respuesta a Dios y a la presencia de María…”.

Su sola presencia, agrega el Papa León XIV, supera todo posible discurso y relato, porque “en María la salvación encuentra hogar: ¡Dios con nosotros!”. Y concluye con una descripción aún más impactante: esto fue así “porque así le gustó al Espíritu Santo”.