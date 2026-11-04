Las tres primeras misas de San Juan Pablo II fueron por su familia

Celebradas el día de los Fieles difuntos, sabía que la misa era el mejor regalo que podía hacerles como sacerdote recién ordenado

Copiar el enlace Imprimir el artículo Compartir en :

San Juan Pablo II, cuyo nombre de bautismo era Karol Wojtyła, sufrió varias pérdidas a una edad temprana. La madre y el hermano de Wojtyła fallecieron antes de que él llegara a la adolescencia, y su padre murió cuando él tenía poco más de veinte años. Esto le marcó profundamente y determinó la decisión que tomó a continuación.

Sintió la vocación al sacerdocio, pero esto ocurrió durante la ocupación nazi de Polonia. Los sacerdotes eran uno de los principales objetivos de los nazis y, si capturaban a Karol, probablemente lo condenarían a muerte. A pesar de las amenazas que pesaban sobre su vida, Wojtyła se matriculó en secreto como seminarista y estudió con ahínco durante el turno de noche que le habían asignado en una fábrica química local. Era un riesgo, ya que fácilmente podrían haberle denunciado ante sus superiores por descuidar sus obligaciones. Providencialmente, los compañeros de trabajo de Karol no le molestaron, lo que le permitió continuar con sus estudios clandestinos.

La ocupación alemana de Cracovia terminó el 18 de enero de 1945, y los habitantes de la ciudad comenzaron a reconstruir todo lo que se había perdido durante la guerra, pero los ciudadanos no iban a disfrutar de la alegría por mucho tiempo. Rusia se apresuró a intervenir para tomar el control de Polonia y trató de gobernar con su propio programa comunista opresivo. Polonia aún no era libre.

Sin embargo, se permitió que resurgiera la vida intelectual, lo que dio lugar al renacimiento de la histórica Universidad Jagellónica. Karol Wojtyła completó sus estudios de teología y terminó su formación para el sacerdocio.

Ordenado el Día de Todos los Santos

Tras superar los exámenes y un riguroso mes de ejercicios espirituales, Karol Józef Wojtyła fue ordenado sacerdote el Día de Todos los Santos de 1946, en la capilla privada del cardenal Sapieha. Aunque Karol fue ordenado sacerdote en uno de los días más alegres del año litúrgico, su primer día completo como sacerdote tuvo lugar en uno de los más sombríos: el Día de los Difuntos.

El 2 de noviembre, el padre Wojtyła celebró tres misas y las ofreció por su madre, su hermano y su padre, respectivamente. Su primera misa la celebró en la catedral de Wawel, en Cracovia, en un altar situado en la cripta de San Leonardo, entre las tumbas de reyes y héroes nacionales.

Fue un día de alegría y tristeza; Karol se regocijaba en la gloria del sacerdocio, pero también lamentaba que sus padres y su hermano no pudieran estar presentes con él. Sabía que ofrecer la misa por el descanso de sus almas era el mayor regalo que un sacerdote podía ofrecer.

Más tarde, ya como Papa, escribió sobre la costumbre de rezar por los difuntos y animó a otros a practicarla.

… Al encomendarlos al Señor, reconocemos nuestra solidaridad con ellos y participamos de su salvación en este maravilloso misterio de la comunión de los santos. La Iglesia cree que las almas retenidas en el purgatorio «se ven ayudadas por las oraciones de los fieles y, sobre todo, por el sacrificio aceptable del altar», así como por «la limosna y otras obras de piedad». «De hecho, esa misma santidad, que se deriva simplemente de su participación en la santidad de la Iglesia, representa su primera y fundamental contribución a la santidad de la propia Iglesia, que es la “comunión de los santos”». » Animo a los católicos a rezar con fervor por los difuntos, por sus familiares y por todos nuestros hermanos y hermanas que han fallecido, para que obtengan la remisión de los castigos debidos a sus pecados y puedan escuchar la llamada del Señor: «Ven, oh alma mía querida, al reposo eterno en los brazos de mi bondad, que te ha preparado delicias eternas».