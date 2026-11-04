Jonathan Roumie explica su afición por las calaveras

La protagonista de 'The Chosen' tiene una colección de joyas bastante inusual, y una razón sorprendentemente inspiradora para usarlas

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Si alguna vez te has fijado bien en las manos de Jonathan Roumie, habrás notado que al actor le encantan las calaveras. De hecho, la estrella de The Chosen ha reunido una impresionante colección de anillos con forma de calavera, y ahora ha añadido un colgante a juego.

Quizás no sea la imagen que uno asociaría inmediatamente con el hombre que interpreta a Jesús en televisión, pero hay una explicación muy católica detrás de sus accesorios góticos.

En un vídeo reciente de Instagram, Roumie mostró su colección y abordó la curiosidad que suscitaba su elección de joyas. Reconoció que a algunas personas les resulta un tanto extraño su deseo de tener presente constantemente la muerte, pero explicó que las calaveras le ayudan a recordar lo limitado que es nuestro tiempo en la Tierra.

"Estas calaveras me recuerdan que debo invertir mi energía en las cosas correctas cada día", explicó, y añadió que todos estamos llamados a convertirnos en santos.

Resulta que la colección del actor tiene una historia interesante. Hace años, Roumie compró su primer anillo con forma de calavera mientras interpretaba a un baterista en una obra de teatro de Nueva York. Fue solo más tarde, cuando una amiga monja se fijó en el anillo y le presentó la expresión "memento mori", que el accesorio adquirió un significado mucho más profundo.

Un mensaje sorprendentemente alegre sobre la muerte

La frase latina memento mori significa "recuerda que morirás". Si bien es poco probable que se popularice como eslogan motivacional en una oficina común, tiene una larga historia en la espiritualidad cristiana.

La idea no es pasar nuestros días preocupándonos por la muerte, sino recordar que nuestro tiempo es valioso y que lo que hacemos con él importa. Es un recordatorio para concentrarnos en las personas que amamos, en el bien que podemos hacer y en las cosas que seguirán importando cuando nuestras posesiones terrenales, incluidas nuestras colecciones de joyas, ya no nos sean de mucha utilidad.

Recientemente, Roumie llevó la idea un paso más allá al liderar un desafío Memento Mori en la aplicación de oración católica Hallow, invitando a los participantes a reflexionar sobre El gran divorcio de C.S. Lewis, un fascinante relato alegórico en el que las almas se enfrentan a las elecciones y los apegos que les impiden abrazar el cielo.

Es un complemento interesante para una reflexión sobre la mortalidad, especialmente para cualquiera que se haya preguntado alguna vez si las cosas que le preocupan durante el día realmente merecen la pena.

Y si bien el momento elegido para el reto, coincidiendo con el Día de Todos los Santos/Día de los Difuntos, fue especialmente oportuno, recordar que nuestro tiempo en la Tierra es limitado no es algo que debamos reservar para un solo fin de semana de noviembre. De hecho, ese es precisamente el objetivo de la colección de calaveras de Roumie. Esos pequeños recordatorios lo acompañan a todas partes, animándolo a aprovechar mejor el tiempo que se le ha dado.