Cuando el protagonismo le quita el mérito a tus buenas obras

Nuestras acciones pueden tener mérito cuando las ofrecemos a Dios y las realizamos en su nombre, pero cuando prevalece el protagonismo se pierde todo

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En la era digital, todos nos enteramos de lo que pasa en el mundo de inmediato porque tenemos un dispositivo móvil en la mano que nos avisa con ruidosas notificaciones cuando hay alguna novedad.

Aprovechando el espacio cibernético se encuentran miles de personas subiendo contenidos de distinta índole y, entre toda la variada oferta, están los cristianos de diversas confesiones y también, ¿por qué no? los cristianos católicos.

El bien hecho para ser admirado

Indudablemente hay material que sí suma a la evangelización, hecho por los misioneros digitales, como se nombra a quienes difunden la Buena Nueva a través de las redes sociales.

Durante el Jubileo del año 2025, el papa León XIV dijo en su saludo a los influencers y misioneros digitales:

No se trata simplemente de generar contenido, sino de crear un encuentro entre corazones. Esto implicará buscar a los que sufren, a los que necesitan conocer al Señor, para que puedan sanar sus heridas, volver a levantarse y encontrar sentido a sus vidas. Este proceso comienza, antes que nada, con la aceptación de nuestra propia pobreza, dejando de lado toda pretensión y reconociendo nuestra innata necesidad del Evangelio. Y este proceso es un reto de la comunidad.

Ante la realidad de la fama que desata la exposición en los medios, es fácil que cualquier persona, aún teniendo buena voluntad, pierda el piso y olvide que su misión es que llevar "al mundo el don del Resucitado" y dar "voz a la esperanza que nos da Jesús vivo, hasta los confines de la tierra" (n. 1).

De este modo, hacer obras buenas para que el público mueva el algoritmo, generando "likes" y compartiendo el video - y peor aún, monetizando esta actividad - pierde todo su mérito ante Dios.

– al-hacer-obras-de-misericordia-que-recompensa-prefieres-shutterstock_1017568561 – Pises Tungittipokai

Jesucristo es el Protagonista

Por lo anterior, los misioneros digitales deben ser cuidadosos con su vida espiritual y cultivarla con la oración y los sacramentos, para que les ayude a recordar que el centro de todo su trabajo debe ser Cristo.

Porque si se pierde de vista el objetivo, solo se convertirán en "empleados" de las redes sociales que lucran con la religión. No deben permitir que ocurra. Mas bien, deben tener en la mira que el Señor Jesús es el Protagonista de la obra de la redención y que quiere que todos se salven. El misionero digital es un agente que facilitará ese encuentro. Nada más.

Por eso, el papa León XIV hizo un llamado a estos agentes de la comunicación digital a reparar las redes:

Redes donde se pueda reparar lo que ha sido roto, donde se pueda poner remedio a la soledad, sin importar el número de los seguidores —los follower—, sino experimentando en cada encuentro la grandeza infinita del Amor.

Sé humilde

Esta es una tentación de todos los tiempos, san Pablo ya lo advertía a los romanos:

Tened la misma consideración y trato unos con otros, sin pretensiones de grandeza, sino poniéndoos al nivel de la gente humilde. No os tengáis por sabios. (Rom 12, 16)