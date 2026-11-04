Bob Dylan fue recibido por el Papa en el Vaticano

Bob Dylan, que actualmente se encuentra de gira por Italia, hizo una parada en el Vaticano este miércoles para reunirse con León XIV
El Papa León XIV recibió en privado a Bob Dylan el 4 de noviembre de 2026, según informaron medios vaticanos a última hora del día. El Papa había citado a su compatriota, el cantante y poeta, premio Nobel de Literatura, en un libro publicado el verano pasado.
Bob Dylan, que actualmente se encuentra de gira por Italia, hizo una parada en el Vaticano este miércoles. Vatican News publicó fotos del "breve" encuentro entre el Papa y su distinguido invitado: junto al hombre de blanco, se puede ver al famoso compositor de 85 años con una sudadera negra con la capucha puesta, que le cubre la frente.