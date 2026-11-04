Bob Dylan fue recibido por el Papa en el Vaticano

Bob Dylan, que actualmente se encuentra de gira por Italia, hizo una parada en el Vaticano este miércoles. Vatican News publicó fotos del "breve" encuentro entre el Papa y su distinguido invitado: junto al hombre de blanco, se puede ver al famoso compositor de 85 años con una sudadera negra con la capucha puesta, que le cubre la frente.

El Papa León XIV recibió en privado a Bob Dylan el 4 de noviembre de 2026, según informaron medios vaticanos a última hora del día. El Papa había citado a su compatriota, el cantante y poeta, premio Nobel de Literatura, en un libro publicado el verano pasado.

Aparte de mencionar que "intercambiaban bromas", la Santa Sede no ofrece más detalles sobre el contenido de sus conversaciones. León XIV había citado al artista, conocido por su versatilidad musical, en el prefacio de un libro sobre la paz, publicado en julio pasado. Ante la carrera armamentística, que describió como "aterradora", hizo referencia a una de las canciones del artista, escrita durante la Guerra Fría y dirigida a la bomba atómica: "Te odio porque el hombre te creó, el hombre te posee y el hombre te manipula" (Go Away You Bomb, 1963).

Según L'Osservatore Romano, este encuentro entre el jefe de la Iglesia Católica y la estrella, quien se había convertido brevemente al cristianismo antes de regresar a sus raíces judías, fue organizado por el sacerdote jesuita Antonio Spadaro, subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación.

El Papa León XIV ya se ha reunido con varios cantantes en el Vaticano, entre ellos la italiana Laura Pausini y la icónica estrella del rock estadounidense Patti Smith. El verano pasado, asistió a un concierto de música sacra en Castel Gandolfo, donde actuó el tenor Andrea Bocelli.