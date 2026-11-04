«Tenemos una tristeza infinita»: alejados de sus nietos, continúan amando

Sea cual sea el motivo, los abuelos que no pueden ver a sus nietos sufren un dolor indescriptible. ¿Cómo mantener el vínculo?

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"Llevamos diez años sin poder ver a cinco de nuestros nietos", confiesa Luc. "Oscilo entre la ira, la pena y la sensación de que se ha echado a perder algo, porque no los hemos visto crecer y madurar. No tendremos recuerdos, salvo los de su primera infancia, que guardamos con mucho cariño en nuestros corazones".

Para estos abuelos, los años que pasan son otras tantas oportunidades perdidas para demostrar su cariño, para participar en los momentos clave de la vida del niño (una primera comunión, por ejemplo), para disfrutar de momentos de calidad en familia y, sencillamente, para quererse. Reducidos a imaginar en qué se convierten y qué viven sus nietos, los abuelos sienten remordimientos, pero también angustia ante el avance de la edad: ¿qué pasará cuando uno de ellos fallezca? ¿Podrán volver a verlos antes de morir?

Para la pareja de abuelos, verse privados de sus nietos es difícil. "Los dos llevamos una tristeza infinita", confiesa Valérie, cuya nuera ha cortado toda relación con ellos. "Intentamos ser comprensivos el uno con el otro y respetarnos mutuamente en nuestro dolor". "Los dos sufrimos, pero por turnos", reconoce Claire, la esposa de Luc.

Lucigerma | Shutterstock

Las razones de la ruptura

Los padres pueden decidir romper o distanciar el vínculo entre sus propios padres y sus hijos por varias razones. Si consideran que la seguridad de los pequeños no está garantizada: por ejemplo, inestabilidad psicológica, presencia en el entorno de una persona con tendencias incestuosas, comportamiento tóxico, un lugar de vida que presenta peligros, etc. Algunos alegan diferencias en la educación, la religión o la práctica religiosa.

Otros se han distanciado de sus padres por motivos personales y, por ello, sus hijos también lo han hecho. Por último, para otros, los avatares de la vida —por ejemplo, una familia reconstituida, la lejanía geográfica o incluso el hecho de que la pareja no se lleve bien con su suegra o su suegro— hacen que resulte más difícil mantener los vínculos.

Sea cual sea el motivo, racional o no, los abuelos no son los únicos que sufren. "Todo el mundo sale perjudicado", explica a Aleteia la psicóloga Emmanuelle Riblier. "A los nietos se les priva de un vínculo natural y que les da seguridad, y eso distorsiona su forma de relacionarse. Se ven envueltos en conflictos de lealtad. Es el caso, por ejemplo, cuando un niño se va de vacaciones a casa de sus abuelos sabiendo que su padre o su madre se oponen a ello".

Dar prioridad al diálogo

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Ante estas situaciones, "no hay que dejar nada en el aire y hay que ponerlo en palabras lo antes posible, partiendo de una actitud bienintencionada", aconseja la psicóloga. Si se ha producido un incidente, es mejor entablar un diálogo que permita a cada uno explicarse y comprender los motivos del otro.

Por el contrario, tomar una decisión unilateral sin hablarlo, poniendo a todo el mundo ante un hecho consumado, resulta traumático para todos. Por ejemplo, ese abuelo que no vigiló lo suficiente al niño que se rompió la pierna, ¿era realmente capaz de hacerlo cuando se le habían confiado otros tres? ¿No se puede encontrar una solución para que pueda cuidarlos de uno en uno o de dos en dos? "En una conversación, es posible cambiar", asegura Luc.

Mantener el vínculo contra viento y marea