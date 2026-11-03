Uruguay, Argentina, Perú: un repaso a los viajes papales anteriores

Los pontífices, Juan Pablo II y Francisco, visitaron los tres países que están próximos a recibir la visita de León XIV. Este es un repaso por la historia de tres naciones que, tras las visitas pontificias, cosecharon frutos
La gira del Papa León XIV por Latinoamérica, del 6 al 17 de noviembre, que podría haberse visto comprometida debido a su hospitalización para la extirpación de un nódulo canceroso en el pulmón, continúa preparándose con normalidad.
Este sexto viaje apostólico de su pontificado será recibido con gran expectación en estos países, marcados por una fuerte tradición católica pero rara vez visitados por los papas. Si bien la última visita papal a Perú fue la del Papa Francisco en 2018, hay que remontarse casi cuarenta años atrás para encontrar visitas papales anteriores a Uruguay y Argentina, durante la primera década del pontificado de Juan Pablo II.