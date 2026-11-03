Uruguay, Argentina, Perú: un repaso a los viajes papales anteriores

Este sexto viaje apostólico de su pontificado será recibido con gran expectación en estos países, marcados por una fuerte tradición católica pero rara vez visitados por los papas. Si bien la última visita papal a Perú fue la del Papa Francisco en 2018, hay que remontarse casi cuarenta años atrás para encontrar visitas papales anteriores a Uruguay y Argentina, durante la primera década del pontificado de Juan Pablo II.

La gira del Papa León XIV por Latinoamérica, del 6 al 17 de noviembre, que podría haberse visto comprometida debido a su hospitalización para la extirpación de un nódulo canceroso en el pulmón, continúa preparándose con normalidad.

Los pontífices, Juan Pablo II y Francisco, visitaron los tres países que están próximos a recibir la visita de León XIV. Este es un repaso por la historia de tres naciones que, tras las visitas pontificias, cosecharon frutos

Uruguay Juan Pablo II y la democratización de Uruguay

Juan Pablo II fue el primer papa en hacer una parada en Uruguay, durante su viaje apostólico a Latinoamérica, del 31 de marzo al 1 de abril de 1987. Su viaje formó parte de una gira que también incluyó Chile y Argentina, en una región aún profundamente marcada por dictaduras militares y tensiones diplomáticas.

En Uruguay, esta visita tuvo lugar menos de dos años después del retorno a la democracia, con la toma de posesión en marzo de 1985 del presidente Julio María Sanguinetti, que puso fin a once años de régimen militar. La sociedad uruguaya tuvo entonces que afrontar las consecuencias de años de represión, las divisiones heredadas de la dictadura y los debates en torno a la responsabilidad de los militares por las violaciones de los derechos humanos.

En este contexto, el Papa polaco exhortó a los fieles a participar en la reconstrucción del país y a contribuir al bien común. Su visita a Montevideo también brindó la oportunidad de recordar el papel desempeñado por Uruguay en el acercamiento entre Argentina y Chile, particularmente a través de los Acuerdos de Montevideo de 1979, que, con la mediación de la Santa Sede, resolvieron un conflicto territorial sobre el Canal Beagle. Juan Pablo II buscó así que su visita fuera un signo de reconciliación y paz, en un momento en que varios países del continente aún luchaban por superar regímenes autoritarios.

Juan Pablo II regresó a Uruguay del 7 al 9 de mayo de 1988 para una estancia más prolongada, como parte de otro viaje apostólico a Sudamérica, que también lo llevó a Bolivia, Perú y Paraguay. El país seguía bajo el mandato de Julio María Sanguinetti, quien estaba comprometido con la consolidación de las instituciones democráticas y la búsqueda de un equilibrio entre las demandas de justicia de las víctimas de la dictadura y el riesgo de una nueva confrontación con las fuerzas armadas. El tema de la amnistía para los militares y las violaciones de los derechos humanos seguía siendo particularmente delicado, dado que la democracia aún era frágil.

Durante su visita, el Papa se dirigió a grandes multitudes en Montevideo, Melo, Florida y Salto. Consagró Uruguay a Nuestra Señora de los Treinta y Tres, figura clave en la devoción mariana del país. En una nación marcada por el catolicismo, pero también por un modelo de secularismo similar al sistema francés, esta segunda visita puso de relieve la responsabilidad de los católicos en la vida pública y la necesidad de preservar la cohesión de una sociedad que aún sufre las secuelas de la dictadura. Asimismo, demostró la importancia que Juan Pablo II otorgaba al apoyo a las jóvenes democracias de América Latina.

Argentina La gran nación católica que lleva casi cuatro décadas esperando al Papa

Argentina, que tuvo un Papa nacional, Francisco, como pontífice desde 2013 hasta 2025, solo ha recibido dos visitas papales en su historia, ambas en la década de 1980. La primera fue la de Juan Pablo II, del 11 al 12 de junio de 1982. Tuvo lugar en circunstancias excepcionales, en medio de la Guerra de las Malvinas entre Argentina y el Reino Unido.

El conflicto estalló el 2 de abril, cuando las fuerzas argentinas desembarcaron en el archipiélago, administrado por Londres como las Islas Malvinas pero reclamado por Buenos Aires como las Islas Malvinas . La junta militar, encabezada por el general Leopoldo Galtieri, intentó entonces reforzar su legitimidad interna reivindicando la soberanía nacional. Sin embargo, la respuesta militar británica, las consiguientes bajas humanas y las dificultades económicas agravaron el aislamiento del régimen.

Tras visitar el Reino Unido unos días antes, Juan Pablo II decidió viajar a Argentina para transmitir un mensaje de paz y reconciliación. La rápida organización de este breve viaje tuvo claramente una dimensión diplomática, ya que la Santa Sede buscaba evitar que el conflicto se agravara. En Buenos Aires, el Papa celebró una misa ante una gran multitud e instó a los argentinos a preservar la paz.

La visita no impidió la rendición de Argentina el 14 de junio, apenas dos días después de su partida, pero fue un momento significativo para una población que enfrentaba la guerra y la incertidumbre. Además, precedió brevemente a la caída de la junta militar, debilitada por su derrota, y al inicio de una transición democrática que culminaría con la elección de Raúl Alfonsín en 1983.

Juan Pablo II realizó una segunda visita a Argentina del 6 al 12 de abril de 1987, al final de un viaje que también incluyó Uruguay y Chile. A instancias del cardenal argentino Eduardo Pironio, entonces presidente del Consejo Pontificio para los Laicos (quien gue beatificado en 2023), el pontífice polaco presidió en Buenos Aires las primeras Jornadas Mundiales de la Juventud descentralizadas, tras dos encuentros internacionales de jóvenes celebrados en Roma en 1984 y 1985, que aún no contaban con la denominación de "JMJ".

Políticamente, el contexto era el de una democracia restaurada, pero que aún lidiaba con las secuelas de la dictadura. El presidente Raúl Alfonsín había comprometido al país con un proceso judicial dirigido contra los responsables de los crímenes cometidos durante la represión, en particular mediante el enjuiciamiento de exlíderes militares. Sin embargo, esta política encontraba creciente resistencia dentro de las fuerzas armadas. Pocos días antes de la llegada del Papa, una rebelión militar, conocida como la Revuelta de las Carapintadas, estalló en el cuartel de Campo de Mayo el Domingo de Pascua, ejerciendo presión sobre el gobierno civil. La visita papal se desarrolló, por lo tanto, en un ambiente de inquietud política, con un telón de fondo de dificultades económicas, inflación y tensiones sociales.

Mediante celebraciones en varias ciudades del país, como Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Salta y Rosario, Juan Pablo II hizo hincapié en la paz, la justicia, la solidaridad y la responsabilidad ciudadana en la construcción de una sociedad democrática. También se reunió con representantes de diversas comunidades religiosas y miembros del movimiento obrero. Su visita brindó apoyo moral a una sociedad que busca fortalecer sus instituciones mientras afronta las heridas de su historia reciente. No se había producido ninguna otra visita papal a Argentina en 39 años, a pesar de las varias visitas planificadas durante el pontificado del Papa Francisco.

Perú Las visitas de dos papas diferentes

Perú, país del que León XIV ostenta la ciudadanía desde que fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, ha recibido la visita de dos papas diferentes. La primera visita fue la de Juan Pablo II, del 1 al 5 de febrero de 1985, durante un viaje apostólico a Latinoamérica que también incluyó Venezuela, Ecuador y Trinidad y Tobago.

El país estaba entonces gobernado por el presidente Fernando Belaúnde Terry, quien enfrentaba una crisis cada vez más profunda. Desde 1980, la organización maoísta Sendero Luminoso libraba una insurgencia armada, particularmente violenta en las regiones andinas, causando numerosas víctimas y desplazamientos de población. La pobreza, las desigualdades entre zonas urbanas y rurales y la marginación de las poblaciones indígenas también exacerbaban las tensiones sociales. La visita del Papa tuvo lugar en este contexto de violencia e incertidumbre, pocos meses antes de que Alan García asumiera el poder, elegido en abril de 1985.

En Lima y en otras paradas de su viaje, Juan Pablo II hizo un llamado a la paz, la justicia social y una atención especial a los sectores más pobres de la sociedad. Su mensaje se dirigió a una sociedad donde las divisiones territoriales y económicas alimentaban la desconfianza hacia las instituciones. Al situar la dignidad humana en el centro de sus intervenciones, el Papa también enfatizó que la respuesta a la violencia no podía limitarse a la confrontación armada, sino que debía incluir un compromiso concreto con las poblaciones más vulnerables.

Juan Pablo II regresó al Perú tres años después, del 14 al 16 de mayo de 1988, durante un viaje apostólico que también lo llevó a Uruguay, Bolivia y Paraguay. Este segundo viaje tuvo lugar mientras el país atravesaba una grave crisis económica y de seguridad. El presidente Alan García, quien había llegado al poder en 1985 prometiendo reducir la desigualdad y reactivar la economía, enfrentaba un marcado deterioro de la situación financiera, una inflación galopante y crecientes dificultades para gestionar la deuda externa. Al mismo tiempo, la violencia de Sendero Luminoso seguía asolando el país, mientras que las propias fuerzas de seguridad eran acusadas de graves violaciones de los derechos humanos.

En Lima, Juan Pablo II participó en la ceremonia de clausura del V Congreso Eucarístico y Mariano de los Países Bolivarianos y consagró el Perú a Nuestra Señora de la Evangelización. Asimismo, dirigió un mensaje a los presos en las cárceles peruanas. Esta visita puso de relieve el papel que la Iglesia se proponía desempeñar en un país amenazado por la polarización política y la violencia. Al enfatizar la reconciliación, la solidaridad y la protección de los más vulnerables, Juan Pablo II buscó infundir ánimo a una sociedad exhausta por el conflicto y la crisis económica.

Treinta años después, el Papa Francisco visitó Perú del 18 al 21 de enero de 2018, como parte de un viaje apostólico que también lo llevó a Chile y que estuvo marcado por el estallido de escándalos de abusos en la Iglesia chilena. En Perú, sin embargo, este viaje se centró principalmente en la justicia social.

El Papa latinoamericano llegó a un país marcado por profundas desigualdades, escándalos de corrupción y una crisis política que afectaba a las más altas instituciones. El presidente Pedro Pablo Kuczynski, muy interesado en recibir al pontífice y debilitado por las revelaciones relacionadas con casos de corrupción, había evitado por poco un proceso de destitución en diciembre de 2017, pero renunciaría en marzo de 2018.

Unas semanas antes de la llegada del Papa, su decisión de indultar al expresidente Alberto Fujimori, condenado por crímenes cometidos durante su gobierno, había desatado fuertes protestas y reavivado las divisiones en la sociedad peruana. Francisco optó por dedicar una parte importante de su visita a las comunidades más marginadas.

En Puerto Maldonado, en la Amazonía, se reunió con representantes de pueblos indígenas y denunció las amenazas a sus territorios, incluyendo la explotación de recursos naturales, la deforestación y las actividades ilegales. Esta visita fue un paso importante en la preparación del Sínodo sobre la Amazonía celebrado en el Vaticano en octubre de 2019.

En Lima y Trujillo, también hizo un llamado a la acción contra la corrupción, la violencia contra las mujeres y la exclusión social. Al enfatizar la protección del medio ambiente y la dignidad de los pueblos indígenas, el papa argentino le dio a su viaje una fuerte dimensión social y política. Su visita sirvió como recordatorio de que los desafíos del Perú van más allá de la crisis institucional e incluyen la justicia, la solidaridad y la preservación de un patrimonio humano y natural amenazado.