¿Por qué León XIV fue misionero en Perú?

Del 11 al 16 de noviembre, León XIV volverá a pisar suelo peruano, su país de adopción, tras haber vivido allí unos veinte años. Son numerosas las razones por las que este fraile agustino, oriundo de Chicago, fue enviado a la nación andina en tres ocasiones. La primera reside en la larga historia de su orden religiosa.
Descubierta en 1492 por los occidentales, América se convirtió rápidamente en un vasto campo de evangelización. Tras la conquista española, se recurrió a las órdenes religiosas: los franciscanos (1502) y los dominicos (1510) fueron los primeros en emprender la conversión de la población local. En 1533, llegaron también los primeros frailes agustinos con la bendición de la corona española.