¿Por qué León XIV fue misionero en Perú?

Descubierta en 1492 por los occidentales, América se convirtió rápidamente en un vasto campo de evangelización. Tras la conquista española, se recurrió a las órdenes religiosas: los franciscanos (1502) y los dominicos (1510) fueron los primeros en emprender la conversión de la población local. En 1533, llegaron también los primeros frailes agustinos con la bendición de la corona española.

Del 11 al 16 de noviembre, León XIV volverá a pisar suelo peruano, su país de adopción, tras haber vivido allí unos veinte años. Son numerosas las razones por las que este fraile agustino, oriundo de Chicago, fue enviado a la nación andina en tres ocasiones. La primera reside en la larga historia de su orden religiosa.

Se beneficiaron del "patrocinio real", que guió y financió la expansión misionera en este nuevo continente. Finalmente, se establecieron en Lima, Perú, en 1551. Los misioneros agustinos fundaron conventos que ejercieron una influencia espiritual y cultural en todo el país.

Para predicar con eficacia, los misioneros agustinos aprendieron lenguas locales como el quechua. Este fue un legado al que Robert Francis Prevost se mantendría fiel siglos después, ya que, según se cuenta, el hombre que se convertiría en el 267.º Papa de la Iglesia Católica era capaz de pronunciar algunas palabras en esta lengua indígena americana.

En la segunda mitad del siglo XVIII, la provincia peruana de la Orden de San Agustín contaba con 22 conventos. Sin embargo, este fervor misionero disminuyó, lo que llevó a la partida de la orden. No fue hasta el siglo XX que los frailes agustinos se restablecieron en el país andino. Esta vez, respondieron no al llamado de la corona española, sino al del Papa.

Llamamiento del Papa para enviar misioneros a Sudamérica

En la encíclica Fidei Donum, publicada en 1957, el Papa Pío XII animó a los obispos europeos y norteamericanos a enviar a algunos de sus sacerdotes en misiones a África y Latinoamérica. Unos años más tarde, el Papa Juan XXIII pidió específicamente a las órdenes religiosas y congregaciones de Norteamérica que enviaran hermanos y hermanas a Sudamérica.

La provincia agustina de Chicago eligió entonces Perú como su territorio misional. Se le asignó la zona de Chulucanas, en el norte del país. En aquel entonces, era una prelatura, un territorio eclesiástico que aspiraba a convertirse en diócesis independiente.

Fue en este momento histórico cuando el joven fraile agustino Robert Francis Prevost fue llamado por primera vez al Perú por su orden. Con treinta años y ordenado sacerdote recientemente, este oriundo de Chicago había obtenido una licenciatura en derecho canónico, la ley de la Iglesia. En 1985, fue enviado como canciller a la prelatura de Chulucanas con la misión principal de preparar este territorio eclesiástico para su transformación en diócesis.

Permaneció allí poco más de un año antes de regresar a Estados Unidos para completar su doctorado en derecho canónico. La diócesis de Chulucanas fue finalmente erigida a finales de 1988, poco después del regreso del hermano Robert Francis Prevost a Perú, esta vez a Trujillo.

Para asegurar la viabilidad a largo plazo de su presencia en Perú, la provincia centro-occidental de los frailes agustinos decidió establecer una casa de formación en esta importante ciudad del noroeste del país, en la costa del Pacífico. Allí se formarían las vocaciones locales. Los superiores agustinos recurrieron entonces por segunda vez al hermano Robert Francis Prevost. A pesar de su corta edad, el fraile nacido en Chicago tenía muchas ventajas: ya conocía el país y, además, había ejercido como director de vocaciones y supervisor de formación de su provincia durante su breve regreso a Estados Unidos.