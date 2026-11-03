Evita hacer estos comentarios a un adulto mayor

Los adultos mayores requieren de un trato acompañado de paciencia y mucho amor, por ende hay comentarios que los pueden hacer sentir mal

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Cumplir años no nos resta autonomía ni borra nuestra trayectoria de vida, pero el entorno a veces parece empeñado en tratarnos como si así fuera. Para un adulto mayor, pocas cosas resultan tan frustrantes como notar que el lenguaje de quienes lo rodean empieza a cargarse de lástima, desdén o sobreprotección.

Las palabras tienen el poder de validar la independencia o arrebatársela; por eso, vale la pena detenerse a escuchar qué estamos transmitiendo realmente. La psicóloga Abigail Olvera, profundiza en las frases que no debemos decir a una persona de la tercera edad y cómo podemos cambiar nuestra forma de expresarnos.

1 “Tú ya no entiendes estas cosas”

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Esta frase solo hace que ya no se sienta importante y que entienda que su opinión ya no vale. Esto puede llevar al adulto a sentirse desvalorizado; para evitarlo, puedes cambiar el comentario por algo más empático cómo: "¿Qué opinas? Me gustaría pedir tu punto de vista". Así lo haces parte de tu vida y de la conversación.

2 “Ya estás muy grande para eso”

Esta es otra frase que limita a los adultos mayores y que los hace renunciar a sus sueños o aspiraciones. En realidad, a su edad pueden seguir aprendiendo y probando cosas nuevas. Recuerda que la edad no es un límite.

Mejor opta por decir: "¡Que bien que quieras intentarlo! ¿Cómo puedo apoyarte?" Esto lo motivara y lo hará sentirse con la capacidad de intentar algo que siempre quiso hacer.

3 “Déjamelo a mí, yo lo hago. Tu ya no puedes”

Muchas veces decimos esta frase, no con mala intención, sino con el propósito de ayudarlos y hacerles la vida más fácil; pero a su vez, puede ser una frase contraproducente que les impida emplear su propia autonomía. Lo que logramos con estas expresiones es limitar poco a poco su actividad, lo que va afectando su calidad de vida en la vejez.

Cambia la frase por: "¿Quieres intentarlo tú mismo? Si necesitas ayuda en algo aquí estoy para apoyarte". Así, dejas que lo intente y, sí hay algo que se le complique, puedes acudir a ayudarlo en alguna de sus necesidades y lograrlo juntos.

4 “Eso ya me lo contaste mil veces”

No se necesita ser adulto mayor para contarle a alguien una historia repetida. Sin embargo, es más común en personas mayores, especialmente para aquellas que comienzan a sufrir de demencia, por ello debemos de ser pacientes y responder con caridad.

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Según datos de Mayo Clinic esto ocurre a causa de cambios biológicos naturales de la edad, por causas reversibles o por enfermedades neurológicas, entre ellos ocurre un deterioro del hipocampo, el cual es una región clave del cerebro para formar y recuperar recuerdos, la cual se desgasta con la edad.

Mejor di: "Cuéntame, ¿qué es lo que más recuerdas de eso?"

5 “A tu edad, ¿para qué quieres eso?”

No importa su edad, sus gustos, decisiones y proyectos siguen siendo importantes. Como familia, debemos permitirles tener y expresar sus propios intereses, de lo contrario estaremos negando su derecho a desear y proyectarse.

Puedes interesarte más por sus gustos, experiencia y personalidad diciendo: "¿Qué significa para ti? Me gustaría escucharte".