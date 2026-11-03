España: un Cristo de 500 años recorre las calles en honor a las víctimas del accidente

Cuando una colisión a alta velocidad cerca de Toledo causó la muerte de 69 personas, el pueblo de Urda recurrió a la querida imagen devocional que casi nunca mueve

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En la mañana del 28 de octubre, dos trenes de alta velocidad colisionaron en la línea entre Los Yébenes y Urda, en la provincia de Toledo. Uno era un tren AVE; el otro, un tren Iryo. El impacto dejó al menos 69 muertos y más de cien heridos, convirtiéndose en uno de los desastres ferroviarios más mortíferos de la historia de España. Urda, una localidad de unos 2.000 habitantes en el corazón de Castilla-La Mancha, se vio repentinamente en el centro de una catástrofe nacional.

La respuesta fue inmediata. Los vecinos acudieron al lugar con agua y primeros auxilios. El polideportivo local se convirtió en punto de coordinación de emergencias. Más de 300 voluntarios organizaron servicios de alimentación, transporte, apoyo psicológico y traducción para los pasajeros atrapados. Los farmacéuticos llevaron medicamentos y morfina al lugar del accidente. Los sacerdotes acompañaron a las familias de los fallecidos. La Conferencia Episcopal Española pidió oraciones por las víctimas.

69 rosas ante Cristo

Tres días después, en la víspera de Todos los Santos, el pueblo hizo algo que casi nunca hace. El Santísimo Cristo de la Vera Cruz —la imagen que durante siglos ha velado por Urda desde su basílica— fue llevado en solemne procesión a la iglesia parroquial para presidir la misa fúnebre por las víctimas. Dentro de la iglesia, se colocó una rosa ante la imagen por cada uno de los 69 fallecidos.

El funeral se celebró el 31 de octubre al mediodía, presidido por el arzobispo Francisco Cerro Chaves de Toledo y el obispo Francisco César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal Española. García Magán leyó un mensaje de condolencia del Papa León XIV. La homilía del arzobispo se basó en el Salmo 129 —De profundis— y pidió a la sociedad española que no dejara caer la tragedia en el olvido, que "cuidara mejor la vida" y que rezara por todos los responsables de la seguridad en el transporte. Al finalizar la misa, Cerro Chaves dejó su báculo —un regalo de los habitantes de Urda— junto a Cristo, como símbolo de esperanza para las familias en duelo. Cientos de vecinos asistieron, junto con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. En los próximos días se celebrará otro funeral por todas las víctimas en la Catedral de Toledo.

La imagen que casi nunca se mueve

El Cristo de la Mancha, como también se le conoce, es una de las imágenes más veneradas de Castilla-La Mancha y una de las más antiguas. Data de finales del siglo XV o principios del XVI. Urda celebró recientemente su 500 aniversario, que el Papa Juan Pablo II declaró jubileo, convirtiendo a la ciudad en un reconocido destino de peregrinación . La basílica que la alberga, con su única nave dividida en cuatro secciones y su interior barroco, es el edificio más emblemático de la ciudad. Un conjunto de puertas de bronce, obra del pintor local Guerrero Malagón en 1986, cuyos ocho paneles representan escenas de la vida de Cristo, marca la entrada.

Normalmente, la imagen sale de la basílica solo dos veces al año: para el traslado procesional que inaugura la Feria del Cristo a finales de septiembre y para la Procesión de Gloria que la clausura, viajando en una carroza dorada con forma de barco, elaborada en el siglo XIX. Fuera de esas dos ocasiones, el Cristo no se mueve.