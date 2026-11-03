Sensaciones de altura en la colocación del signo cristiano que vuelve a coronar la montaña más alta de los Pirineos después de ser vandalizado

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Un emocionante video del retorno, este sábado, de la gran cruz metálica del Aneto, vandalizada en abril, a la cima de los Pirineos está mostrando en las redes sociales una asombrosa imagen de la perseverancia cristiana.

El pasado abril de 2026, un grupo de personas ascendió al tercer pico más alto de España y cortó la base de la cruz, que cayó por la montaña. La buscaron durante meses porque había quedado parcialmente oculta en un lugar de difícil acceso. A mediados de junio, la Guardia Civil la localizó desde un helicóptero durante una operación de rescate.

Una vez recuperada, con muchos desperfectos por los golpes, la cruz fue reparada por el herrero Miguel Ángel Paza. Fue entonces que el ayuntamiento de Benasque organizó la vuelta a su lugar, que ha quedado registrada en este video que transmite sensaciones de altura:

Insistencia en la cruz

La cruz, de más de 3 metros de alto y 2 de ancho, ha vuelto a quedar fijada en la cumbre con cuatro cables de anclaje. La estructura, de unos cien kilos de peso, ha sustituido a la cruz de madera provisional colocada por el joven montañero Maël Le Lagadec.