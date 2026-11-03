Dios te bendice abundantemente cuando das con generosidad

Los cristianos siempre se distinguen por su actitud generosa, lo que para otros es motivo de admiración y en muchas ocasiones, también de conversión

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Para todos es conocida la frase bíblica "Hay más alegría en dar que en recibir" (Hch 20, 35) , o como también sentencia el libro de los Proverbios: "El hombre generoso prosperará" (Prov 11, 25).

Estas citas bíblicas podrían estar en nuestras mentes cuando alguien pide nuestra ayuda económica, sobre todo si se trata de solventar una urgencia o una buena obra.

Porque a veces nos pesa donarle al pedigüeño - aunque sea una moneda - tal vez porque hemos escuchado: "¿por qué no se pone a trabajar?, es una persona joven", pero la realidad es que no sabemos cuál es la situación por la que está atravesando el hermano que tiene que sufrir la humillación de pedir dinero.

O si se trata de una obra de la Iglesia o de alguna organización sin fines de lucro, creemos que nuestro donativo tiene que ser exorbitante. Nada de eso, solamente se trata de dar con buena voluntad, aunque sea una cantidad pequeña.

Reza un conocido dicho popular "de granito en granito se llena el costalito".

Evangelizar desde los nuevos areópagos

En esta ocasión nos toca a nosotros, quienes colaboramos con la evangelización de Aleteia, acudir a tu generosidad. Esta obra se sostiene con las aportaciones que nuestros amables lectores donan.

Porque en plena era digital, la Buena Noticia se tiene que compartir desde los nuevos areópagos y debemos acudir a donde están los católicos y la gente de buena voluntad que quiere saber más sobre Cristo, como los griegos que inquirieron a san Pablo :

Lo tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo: «¿Se puede saber cuál es esa nueva doctrina de que hablas? Pues dices cosas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significa todo esto» (Hch 17, 19).

Dios bendecirá tu generosidad

Tú puedes hacer mucho para que esta obra siga llegando a quien desea esperanza. Estamos inmersos en un inmenso mar de información, por eso solo con tu ayuda económica lograremos mantener a flote nuestra barca.

Que tu corazón generoso se solidarice con nuestra obra evangelizadora para que juntos podamos conseguir el milagro de solventar las necesidades espirituales de quienes están sedientos del amor de Dios. Y que se cumpla la promesa del Señor en ti: