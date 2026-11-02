Un niño no es tan malo como lo pintan en las conversaciones

Al escuchar a los padres agotados, no debemos llegar a la conclusión de que la realidad es realmente tal como ellos la describen. Escuchemos sus historias con empatía y apoyo, ya que, en efecto, criar a los hijos no es una tarea fácil, pero tengamos en cuenta que esa es solo una cara de la moneda

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Hoy en día escuchamos mucho sobre las dificultades relacionadas con la crianza de los hijos. Constantemente escuchamos historias sobre noches sin dormir, desorden que nunca desaparece, berrinches diarios, peleas, la dolorosa etapa de la dentición o la total falta de tiempo libre. Es imposible negar estas historias y afirmar que no son ciertas, pero también hay que tener en cuenta que son solo una parte de la realidad.

Criar a un hijo implica muchos retos interminables, pero, por otro lado, también es una gran alegría, una realización, una satisfacción, la ausencia de aburrimiento y, lo más importante, un desarrollo constante. A veces, el cansancio hace que nos olvidemos de esto o que simplemente no lo mencionemos.

Sin embargo, si les ofrecieras a los padres la posibilidad hipotética de retroceder en el tiempo y cambiar la decisión de tener un hijo, la mayoría se negaría rotundamente y diría que los hijos son la mayor felicidad que les ha pasado. Entonces, ¿realmente tener hijos es tan "horrible" como lo pintamos? ¿Por qué nos gusta quejarnos de nuestros hijos?

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Padres cansados

Muy a menudo, las llamadas "quejas" nos ayudan a liberar emociones desagradables. Los padres preocupados y cansados simplemente necesitan "desahogarse". Liberar la tensión y sentirse aliviados. Esto no significa en absoluto que no disfruten de buenos momentos con su hijo. Además, quejarse también puede ser una forma de obtener apoyo de otras personas. A algunos les cuesta pedir ayuda directamente. Por eso tienen que contar lo mal que se sienten, con la esperanza de que tal vez alguien adivine sus necesidades.

A algunos padres les gusta presentarse como mártires, porque creen que el sufrimiento los ennoblece. Al hablar de lo difícil que les resulta todo, se convierten, en cierto modo, en héroes entre su familia o sus amigos. Quizás sea una forma de reforzar su autoestima. Algunos padres incluso exageran todas las dificultades para convertirse en alguien verdaderamente excepcional, alguien que se las arregla a pesar de las grandes dificultades.

Sobre todo, nos gusta contar historias difíciles a personas que aún no tienen hijos y no saben "cómo es tener un hijo". De esta manera, a modo de comparación, ¡nos convertimos en caballeros aún más valientes! Así ganamos la competencia social titulada "quién de nosotros la tiene más difícil".

También sucede que los padres pueden interpretar erróneamente el origen de sus tensiones internas. Están seguros de que son los hijos quienes los agotan tanto, cuando en realidad son sus propios sentimientos y pensamientos los que necesitan ordenarse. En cada padre hay un "niño" que requiere atención, apoyo o consuelo. Vale la pena ocuparnos de él antes de atribuirle todas nuestras preocupaciones a nuestro hijo. Por lo general, él no es la fuente de toda la infelicidad. Al convertirnos en padres, rápidamente nos olvidamos de que nosotros mismos nunca hemos sido del todo felices con nosotros mismos.

¡Quejarse es contagioso!

Hablar constantemente y solo de las dificultades relacionadas con la crianza de un hijo puede deberse a la creencia de que no se puede decirles a los demás que somos felices y estamos satisfechos. A menudo pensamos que eso es una falta de tacto, arrogancia o descaro. Más aún cuando sabemos que a alguien a nuestro alrededor no le va tan bien. Tememos la envidia de los demás.

No queremos ser de los que se jactan. En nuestra opinión, es más seguro quejarnos un poco y así asegurarnos la simpatía de quienes nos rodean. No es raro que esta creencia tenga su fundamento en la realidad: es posible que la gente realmente nos tenga envidia. Sin embargo, no debemos permitir que esa estrategia se "extienda"

a todas nuestras relaciones. A tus amigos de confianza puedes contarles lo que te hace feliz y la satisfacción que te da cuidar a tu hijo.

A menudo también caemos en la idea mágica de que, tan pronto como digamos que estamos contentos con algo, nuestro destino dará un giro inmediato y ocurrirá alguna desgracia. Creemos que no podemos disfrutar de lo que tenemos ahora, porque lo perderemos enseguida. Se podría decir que esperamos un "castigo" por nuestra felicidad.

Quejarse es contagioso

Cuando empiezas a lamentarte, puedes estar seguro de que la persona que te escucha también empezará a hacerlo. Su atención y sus pensamientos se centrarán en lo malo de su vida. Y así, los padres mismos se obsesionan con compartir sus dificultades y adversidades, olvidándose de lo hermoso y de lo que les da satisfacción.