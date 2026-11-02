El creyente recibe gran consuelo tras la pérdida de un ser querido cuando recuerda que la muerte no es el fin sino que es solo el nacimiento a la Luz de Cristo

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La tristeza invade nuestro corazón porque esa persona amada ha muerto. Sabemos que no volveremos a verla en este mundo y que el tiempo que nos reste de vida la extrañaremos con todas nuestras fuerzas, por eso, el dolor en algunos momentos parece insoportable.

Entonces, los recuerdos afloran con cada objeto que miramos porque en él está su presencia: la ropa que usó, la vajilla en la que comió, la cama donde dormía, sus llaves de la casa, su celular, en fin. No podemos tocar nada sin derramar copiosas lágrimas.

Solo mueren para este mundo

Peor sucede cuando la relación no andaba del todo bien porque se convierten en crueles recordatorios - por eso, no pierdas tiempo y reconcíliate con tu hermano -.

Nos quedan entonces algunas alternativas, pero elijamos la que ilumina nuestra fe: creer que solo mueren para este mundo porque así lo ha prometido Cristo.

San Pablo escribió a los Tesalonicenses:

Hermanos, no queremos que ignoren la suerte de los difuntos para que no se aflijan como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual modo Dios llevará con él, por medio de Jesús, a los que han muerto (1 Tes 4, 13-14).

Cuando esta certeza nos mueve, el dolor se atenúa. Sobre todo si hicimos las paces, o si lo ayudamos en su enfermedad y lo acompañamos en sus últimos días de vida. El corazón entiende que ha llegado el fin, pero es temporal.

Han nacido a la luz

Así pues, si Dios quiere permitírnoslo, estaremos presenciando su nacimiento a la vida eterna. Culminó su permanencia en este mundo y combatió para derrotar a los enemigos del alma: el pecado, las malas inclinaciones, las tentaciones del demonio, los malos pensamientos y deseos...

Y si tuvimos el cuidado y él así lo quiso, estará reconfortado por los últimos sacramentos. Ahora sí, está listo para el nuevo y definitivo nacimiento: el de la Luz de Cristo.

No es un cuento de hadas ni mucho menos una bonita historia para calmar la conciencia o disminuir el miedo a morir. De ningún modo. Quien se ha preparado en vida, está preparado para la muerte.

La promesa del Señor es nuestro consuelo

Además, tenemos la promesa de la resurrección. Nuevamente el apóstol Pablo afirma:

pues el mismo Señor, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar; después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos entre nubes al encuentro del Señor, por los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Consuélense, pues, mutuamente con estas palabras (1 Tes 4, 16-18).