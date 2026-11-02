Mapa del amor: qué tanto conoces el mundo de tu pareja

¿Cuánto sabes del presente de tu pareja? 10 preguntas del método Gottman para actualizar su mundo interno y reconectar con su mapa del amor de verdad

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Es fácil creer que conoces a tu pareja de memoria, pero muchas veces seguimos conviviendo con la versión de la persona que conocimos hace años. La intimidad no se mantiene sola con el cariño o la rutina; se alimenta de la curiosidad activa por su presente: sus batallas actuales, sus metas recientes y los miedos que no siempre expresa en voz alta.

El mapa del amor en las parejas

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Los especialistas John y Julie Gottman, han dedicado años de su trayectoria al estudio y acompañamiento de parejas, con el fin de conocer cómo piensan, qué los motiva y cuál es la fórmula para que el amor siga vivo a pesar del tiempo.

Estos expertos mencionan que mantener el mapa del amor actualizado puede salvarlos de grandes conflictos que lleven a un divorcio. Señalan que la mayoría de los divorcios rara vez suceden por una sola gran pelea, sino porque dejaron de actualizar el "mapa mental" de su compañero de vida y se volvieron extraños cohabitando el mismo hogar.

Además, el especialista John Gottman afirma que "la calidad de la comunicación predice la durabilidad de una relación. Sus investigaciones muestran que ciertos patrones de comunicación —la crítica, el desprecio, la actitud defensiva, la evitación— son indicadores potentes de ruptura futura".

Mantenimiento de pareja

Para ello, propone junto con su esposa diez preguntas clave que los ayudarán a mejorar la comunicación y el mapa del amor conyugal con el objetivo de mejorar su relación y saber qué tanto se conocen. Recuerda que es necesario hacerlo juntos para conocer la verdadera respuesta del otro o añadir nueva información.

¿Cómo imagina tu pareja la vida de ustedes en cinco años? ¿Tú pareja tiene actualmente un conflicto importante en su vida? ¿Cuál es uno de los mayores miedos de tu pareja actualmente? ¿Si pudiera elegir, cuál sería su trabajo ideal? ¿Qué sueño, deseo o ambición tiene tu pareja que aún no ha cumplido? ¿Cuáles son las dos personas que más admira en la vida tu pareja? ¿Cuál fue una experiencia difícil de su infancia? ¿Qué evento importante viene próximamente en su vida y cómo se siente? ¿Qué es lo que más le ayuda a tu pareja a relajarse? ¿Cuál es su forma favorita de pasar una tarde o una noche contigo?

Después del test…

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Al finalizar las preguntas, comparen sus respuestas y platiquen sobre ellas, especialmente si hay algo nuevo que añadir o cambiar. No se preocupen si no acertaron en la mayoría o si algo ha cambiado. De hecho, las respuestas pueden cambiar con el paso del tiempo y a la etapa en la que están viviendo. Por eso, se recomienda hacer este cuestionario más de una vez, con el fin de mantenerse actualizados y conectados en el mundo interior del otro y no solo en su mundo exterior.