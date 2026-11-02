El secularizado Uruguay se prepara para recibir a León XIV

Durante su visita a Uruguay del 6 al 8 de noviembre de 2026, antes de viajar a Argentina y Perú, León XIV destacará un país singular dentro del panorama religioso latinoamericano. Marcado por la influencia intelectual y política de Francia, Uruguay otorga al laicismo un lugar central en su vida pública

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Con una superficie de 176.000 km² y una población de poco más de 3,5 millones de habitantes, de los cuales casi dos millones viven en Montevideo, Uruguay es un pequeño país situado entre Brasil y Argentina, pero que ha desarrollado una identidad propia, en gran parte gracias a sus estrechos lazos con Francia. Si bien su relativa prosperidad y estabilidad le valieron en su momento el apodo de "la Suiza de Latinoamérica", Uruguay también muestra numerosas muestras de afinidad con la cultura francesa.

Desde la independencia de Uruguay, antiguamente parte de Brasil, la influencia francesa se ha extendido al laicismo, el sistema educativo y el derecho, especialmente a través de la adopción del Código Napoleónico. Esta influencia también es resultado de los movimientos migratorios. A finales del siglo XIX, la inmigración francesa contribuyó a esta proximidad cultural, y se estima que aproximadamente el 15% de los uruguayos actuales tienen ascendencia francesa. El actual arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla Berhouet, tiene antepasados ​​vascos franceses, como indica su nombre.

La influencia francesa es evidente en el urbanismo de Montevideo, la arquitectura de algunos edificios públicos y privados, su vida intelectual y la importancia que se le otorga a la educación. El instituto francés de la capital uruguaya lleva el nombre de Jules Supervielle (1884-1960), poeta franco-uruguayo nacido en Montevideo, quien ganó el Gran Premio de Literatura de la Academia Francesa en 1955. En el siglo XX, Francia también sirvió de refugio para los políticos que huyeron de la dictadura militar que gobernó entre 1973 y 1985.

Hoy en día, Francia sigue siendo un referente cultural importante, sobre todo gracias a la literatura y las humanidades, ampliamente representadas en las numerosas librerías de Montevideo. "¡Ah, eres de Francia! ¡La tierra de Jacques Lacan!", exclama un vendedor de dulces en las calles de la capital uruguaya, mientras que en otros países latinoamericanos, Kylian Mbappé o Zinédine Zidane serían referencias más obvias.

En cuanto a las relaciones multilaterales, Uruguay se unió a la Organización Internacional de la Francofonía (OIF) en 2012 como Estado observador, convirtiéndose en el primer país sudamericano en alcanzar este estatus. Sin embargo, el francés no es idioma oficial en Uruguay, donde, según la OIF, solo hay 5000 francófonos, lo que representa aproximadamente el 0,1 % de la población.

Un joven uruguayo residente en Roma, por su parte, da fe de su conexión con el idioma francés desde la adolescencia. "Empecé a aprender francés en 2010, en mi primer año de bachillerato, simplemente por curiosidad", relata. A pesar de no tener antepasados ​​francófonos en su familia, descubrió muy pronto una especial atracción por este idioma y la cultura que representa.

Lo que comenzó como un interés espontáneo se convirtió gradualmente en una verdadera pasión, cultivada durante diez años de estudio en la Alliance Française. "Fue una experiencia maravillosa que me permitió descubrir no solo el idioma, sino también la riqueza de la cultura", subraya. En Montevideo, la capital uruguaya, su pasión adquirió una dimensión humana y comunitaria a través de su participación en la comunidad católica francófona, particularmente en el ámbito de la comunicación.

Una concepción rigurosa del secularismo

A nivel internacional, Uruguay se ha consolidado en los últimos años gracias a una política muy progresista, reflejo del declive de la influencia católica. En 2013, la influyente revista británica The Economist lo nombró "País del Año", elogiando notablemente la legalización del cannabis y la introducción del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Como muestra del importante papel que desempeñaron estas reformas en la vida pública uruguaya, una plaza de Montevideo fue rebautizada como "Plaza de la Diversidad Sexual". Si bien los sucesivos cambios políticos han matizado estas políticas, la visita del Papa tendrá lugar en un país donde el catolicismo ya no constituye el marco religioso dominante de la vida colectiva.

Esta singularidad de Uruguay es el resultado de un largo proceso de secularización que comenzó en el siglo XIX. Pocas décadas después de la independencia del país, los gobiernos liberales se propusieron reducir la influencia de la Iglesia en la educación, las instituciones públicas y aspectos fundamentales de la vida cívica. Esta tendencia se aceleró durante la presidencia de José Batlle y Ordóñez, figura central del reformismo uruguayo, cuyos dos mandatos, de 1903 a 1907 y luego de 1911 a 1915, se asocian a una profunda modernización de la sociedad.

La influencia francesa fue, por lo tanto, decisiva. Los ideales de la Ilustración, el positivismo y el concepto de un Estado libre de control religioso calaron hondo en las élites políticas e intelectuales de Montevideo. Francia se erigió como referente en materia de derecho, educación y construcción nacional.

La separación institucional entre Iglesia y Estado quedó consagrada en la Constitución de 1917, que entró en vigor en 1919, catorce años después de la ley francesa de 1905 sobre la separación de Iglesia y Estado. El artículo 5 garantizaba la libertad de culto y especificaba que el Estado no apoyaría ninguna religión. En una disposición singular, también incluía una exención fiscal para los lugares de culto compartidos por varias confesiones. Esta ruptura puso fin al estatus constitucional privilegiado del catolicismo y distinguió permanentemente a Uruguay de muchos otros países latinoamericanos.

El secularismo también se refleja en las prácticas cotidianas. Varias festividades del calendario civil han sustituido nombres religiosos: la Navidad se denomina oficialmente "Día de la Familia", la Semana Santa "Semana del Turismo" y la Epifanía "Día de los Niños". Estos cambios no implican la desaparición de las tradiciones cristianas, sino su integración en una esfera pública cuyo lenguaje oficial busca ser independiente de las religiones.

La escuela constituye el otro pilar de esta identidad. Heredera de las reformas educativas del siglo XIX, la educación pública ha contribuido a difundir una cultura cívica compartida, basada en la neutralidad religiosa. La Ley General de Educación de 2008 especifica que el laicismo debe permitir el análisis crítico de las materias, la pluralidad de opiniones y el debate racional y democrático de conocimientos y creencias. Por lo tanto, en principio, no se trata de prohibir toda reflexión sobre la religión, sino de garantizar que ninguna confesión religiosa pueda imponer su doctrina en las escuelas públicas.

Una sociedad secularizada, pero no desprovista de significado religioso

La distancia entre Uruguay y las sociedades latinoamericanas tradicionalmente más influenciadas por el catolicismo también se refleja en las encuestas de opinión. Según un estudio publicado en 2024, solo el 36,5% de los uruguayos encuestados se identificaron como católicos, mientras que el 47,3% afirmó no profesar ninguna religión. Los evangélicos y otras denominaciones representan minorías más pequeñas. Estas cifras convierten a Uruguay en uno de los países más secularizados de América Latina.

La sociedad uruguaya no es uniformemente atea ni indiferente a la espiritualidad. Una parte de la población mantiene una fe personal sin afiliación denominacional, mientras que las comunidades religiosas protestantes, judías y afro-uruguayas contribuyen a la diversidad del panorama religioso. El catolicismo sigue presente en el patrimonio arquitectónico, los santuarios, las obras educativas y benéficas, y ciertas tradiciones populares.

Así, el 8 de noviembre, en la última etapa del viaje del Papa a Uruguay, su visita a Florida estará dedicada al Santuario Nacional de Nuestra Señora de los Treinta y Tres, un ícono mariano que forma parte de la identidad nacional uruguaya. El día anterior, en Paysandú, ciudad del oeste del país, el Papa celebrará una misa al aire libre en el Parque París-Londres, nombre que refleja las raíces europeas de la cultura uruguaya.

La cuestión central del viaje no se centrará tanto en el retorno del catolicismo como actor central en la vida pública, sino en su capacidad para contribuir a los debates contemporáneos sobre la pobreza, la educación, la solidaridad y la dignidad humana.