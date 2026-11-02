Con la fe, el vínculo con el difunto «no se rompe, sino que se transforma», asegura León XIV

"Acompañemos a nuestros seres queridos hacia la plena comunión con el Señor, esa comunión que ya sentimos aquí, en el sacramento de la Eucaristía", declaró León XIV durante la Misa del día de los fieles difuntos

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"La fe en Cristo nos dice que nuestro vínculo con los fieles difuntos no se rompe, sino que se transforma", explicó el Papa León XIV el 2 de noviembre de 2026, conmemoración de todos los fieles difuntos. Como el año pasado, el Obispo de Roma presidió la celebración eucarística a las 16:00 horas en la entrada monumental del Cementerio de Verano.

Frente al altar instalado a la entrada del cementerio, varios cientos de personas habían tomado asiento bajo un cielo gris. Detrás de una barrera, Lucio, que había venido con su prometida para depositar flores en las tumbas familiares, confesó: "Asistir a la misa del Papa aquí, a pocos metros de la tumba de mi abuela, es algo realmente conmovedor para mí".

Al igual que Lucio, muchos romanos visitaron este cementerio, uno de los más grandes de la capital italiana, el lunes para honrar a sus seres queridos fallecidos en el día que la Iglesia Católica les dedica. A su llegada, poco antes de las 4 de la tarde, el pontífice estadounidense también rindió homenaje en una tumba cercana a la entrada, la cual bendijo. Este extenso cementerio, que abarca aproximadamente 83 hectáreas en el este de la capital italiana, ha sido un lugar de sepultura durante casi 2000 años. Sin embargo, adquirió su forma actual durante la ocupación napoleónica en el siglo XIX.

En su homilía, el Papa recordó que la fe se ilumina con la Palabra, según la cual las manos de Dios "pueden guardar eficazmente las almas de los justos". Rogó para que "sus manos paternales y seguras las guarden eternamente", para que puedan gozar de la comunión prometida.

Al comentar el Evangelio de las Bienaventuranzas, León XIV afirmó que "las Bienaventuranzas son como un autorretrato de Jesús, que Él mismo pone a disposición de sus discípulos". Añadió: "Las Bienaventuranzas son el camino hacia una vida plena y realizada, ahora y para siempre". Esta convicción "resuena con una fuerza espiritual particular en un cementerio, que es como un umbral entre este mundo y el otro", subrayó.

El Papa hizo especial hincapié en la bienaventuranza "Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados", y afirmó que rezaba "por quienes han perdido recientemente a un ser querido, especialmente por aquellos a quienes la violencia sin sentido de la guerra les ha arrebatado". El pontífice, por lo tanto, imploró que "las lágrimas de tantas madres, tantos niños, tantos ancianos conmuevan la conciencia de quienes tienen el poder de silenciar las armas".

En el contexto del octavo centenario de la muerte de San Francisco de Asís, el Papa también citó la bienaventuranza añadida por el Poverello al Cántico de las Criaturas, en la que el santo alaba al Señor "por nuestra hermana la muerte corporal, de la que ningún hombre vivo puede escapar", y advierte contra el peligro de morir en estado de "pecados mortales".