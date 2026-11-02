Así puedes apoyar una causa cuando el presupuesto es ajustado

Nos encantaría contar con tu apoyo durante la semana de donaciones. Pero si estás muy justo de dinero, hay otras formas en las que puedes ayudarnos muchísimo
Esta semana es la semana de donaciones en Aleteia, lo que significa que les vamos a pedir dinero. No hay ninguna forma especialmente sutil de decirlo, ¿verdad?
Y, por supuesto, esperamos que aquellos de ustedes que pueda donar, lo hagan. El trabajo que leen aquí cada día cuesta dinero, y el apoyo de los lectores nos ayuda a seguir haciéndolo. De verdad, dependemos de ustedes.
Pero también sabemos lo que es ver una petición para algo que realmente quieres apoyar y pensar: "Es que ahora mismo no me lo puedo permitir".
La comida es cara. La electricidad es cara. Y no nos olvidemos de los niños: ¡nuestros angelitos nos cuestan un ojo de la cara, además de alguna que otra noche de sueño! Y, sin embargo, eso no significa que no puedas ayudar.
¡Pero nos puedes compartir con otros!
De hecho, una de las cosas más fáciles que puedes hacer por Aleteia no cuesta absolutamente nada. Si lees algo que te encanta, compártelo. Envíalo al grupo de WhatsApp de tu familia, publícalo en Facebook o reenvíalo a ese amigo que lo sabrá apreciar. Puede que tú no puedas hacer una donación, pero quizá alguien que nos descubra a través de ti sí pueda.
También puedes hablar de nosotros. Si surge el tema de un artículo en una conversación después de la misa, dile a la gente dónde lo has encontrado. Si alguien está pasando por un mal momento y recuerdas haber leído un artículo que podría ayudarle, reenvíaselo.
Si conoces a alguien a quien le gustaría nuestra mezcla un poco ecléctica de papas, santos, estrellas de Hollywood, vida familiar, oración y alguna que otra historia sobre un sacerdote italiano de 108 años que construyó una iglesia con pasteles, ¡indícale dónde encontrarnos!
Y, la verdad, esto no se limita solo a Aleteia
Hay organizaciones benéficas, proyectos parroquiales y buenas causas que a la mayoría de nosotros nos encantaría apoyar si tan solo nuestras cuentas bancarias nos lo permitieran. Quizá no puedas aportar 50 dólares a la colecta para el tejado de la parroquia, pero sí puedes explicarle a otra persona por qué es importante. Puede que no esté en ti patrocinar la carrera benéfica de un amigo, pero sí puedes difundir la iniciativa. No puedes financiar el evento del colegio, pero sí puedes acudir y echar una mano.
A veces nos hemos preguntado si no habremos convertido la palabra "donar" en un sinónimo demasiado estrecho del dinero. El dinero es, obviamente, de gran utilidad —ninguna organización benéfica ha pagado jamás una factura de la luz con buenas intenciones—, pero cuando nos importa algo, también disponemos de otras cosas: nuestro tiempo, nuestros contactos y, sobre todo ahora, nuestra capacidad para dar a conocer algo a otras personas.
Ayúdanos a difundir las buenas noticias
Y nunca se sabe muy bien qué puede pasar después. El artículo que compartas puede que lo lean diez personas, o solo una. Esa única persona puede que lo vuelva a compartir. Alguien a quien le menciones una organización benéfica puede que esté buscando precisamente ese tipo de causa para apoyar. El amigo al que arrastras a una recaudación de fondos de la parroquia puede que vuelva el año que viene sin ti.
Así que sí, esta semana vamos a pedirte tu apoyo, y si puedes hacer una donación económica a Aleteia, por favor, hazlo. Y gracias. De verdad que lo necesitamos. Pero si no puedes, por favor, no te sientas incómodo al pasar de largo por ese botón de donación. Simplemente, no pases de largo por todo lo demás.
Léenos, compártenos, habla de nosotros. Eso también es una ayuda. ¡Y, por supuesto, ocúpate primero de esos angelitos tan caros!