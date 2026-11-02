Indicaciones de grandes cuidadores para atender bien a los enfermos y a los necesitados

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Cuidar a enfermos y a necesitados con amor es un servicio que lleva a la plenitud. Muchos cuidadores santos lo han demostrado con palabras y con obras destacando 3 capacidades necesarias para atender bien a las personas.

1 Atención

Mira a la persona que necesita el cuidado, escúchala, pon tu atención en ella, conócela,… ¿sabes quién es?

Establecer una relación con ella ayuda a conocer mejor sus necesidades y permite captar la trascendencia de ese intercambio.

Muchos descubren al mismo Dios en la persona a la que cuidan. Así describe esa experiencia el beato Federico Ozanam:

“Deberíamos caer a sus pies y decirles con el Apóstol: “Tu es Dominus meus”. Vosotros sois nuestros señores y nosotros seremos vuestros servidores; vosotros sois para nosotros las imágenes sagradas del Dios a quien no vemos y, no sabiéndolo amar de otro modo, lo amamos en vosotros”.

"Los enfermos son imagen de Cristo doliente y es a Él a quien servimos", resume santa María Soledad Torres Acosta, fundadora de la congregación de las Siervas de María.

2 Esfuerzo

Aseo, dieta, ejercicio, escucha,… Los cuidados requeridos por una persona pueden parecer infinitos y llegar a agotar.

Ofrecérselos contribuye a promover la dignidad humana que toda persona posee desde el inicio hasta el final de su vida.

Además, cuando el cuidador se entrega de una manera orgánica y respetuosa con sus propios límites, mejora como persona.

“Amemos a Dios, hermanos míos, amemos a Dios, pero que sea con el esfuerzo de nuestros brazos y con el sudor de nuestra frente”, animaba san Vicente de Paúl a sus seguidores, que han extendido una inmensa obra caritativa por todo el mundo.

A veces la entrega se vuelve ilimitada e incondicional y lleva al sacrificio a innumerables cuidadores, e incluso a la muerte.

Santa Gianna Beretta Molla, por ejemplo, por cuidar la salud de su hija en gestación, rechazó un tratamiento para su fibroma uterino.

Después de soportar dolor y complicaciones, la niña pudo nacer. Y una semana después, la madre murió, consciente de haber entregado su vida.

3 Amabilidad

Podría parecer una cuestión meramente formal, pero el cuidado ofrecido con benevolencia lleva un plus que no puede pagarse con dinero. Basta imaginar cómo Jesús curaba.

Cuando las personas se encuentran en situaciones difíciles, suelen desarrollar su sensibilidad y agradecer especialmente las muestras de afecto.

Por eso, santa Teresa de Calcuta insistía: “Sed amables con los que os rodean”. Y añadía: “A menudo basta una palabra, una mirada, un gesto, y la oscuridad llena el corazón de los que amamos”.

Y san Camilo de Lelis, al fundar la orden de los Ministros de los Enfermos, ofreció un consejo que ha orientado hasta hoy a sus seguidores: