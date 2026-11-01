Se dice que este santo recibió una carta de la Virgen María

¿Recibió alguna vez la Virgen María cartas y respondió a ellas? "La Leyenda Dorada" de Santiago de Vorágine relata un sorprendente intercambio epistolar

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No existe ningún documento histórico que permita afirmar con certeza que la Virgen María escribiera cartas durante su vida. Sin embargo, una antigua tradición, recogida sobre todo en La Leyenda Dorada, obra medieval del beato Santiago de Vorágine, evoca un intercambio de cartas entre la Madre de Dios y san Ignacio de Antioquía. Nacido en Siria hacia el año 35 d. C., san Ignacio fue discípulo de san Juan el Evangelista. Posteriormente se convirtió en obispo de Antioquía y en una de las grandes figuras de la Iglesia de los primeros siglos.

Se desconoce la fecha exacta de la Asunción de la Virgen María. Según algunas tradiciones, habría tenido lugar entre los años 44 y 55. Por lo tanto, San Ignacio podría haber vivido en la época en que María aún se encontraba en esta tierra. Si efectivamente fue formado por san Juan, el mismo a quien Jesús había confiado a su Madre al pie de la Cruz, no es inconcebible que pudiera haber entrado en contacto con ella. Entonces, ¿mantuvo realmente correspondencia con la Virgen María? No hay nada que permita confirmarlo históricamente. Pero un relato transmitido a lo largo de los siglos nos invita a contemplar esta posibilidad con los ojos de la fe.

Un intercambio de cartas entre San Ignacio y la Virgen María

Según el relato recogido en "La Leyenda Dorada", san Ignacio habría dirigido a María una carta en la que le confiaba sus dudas y su deseo de conocer mejor a Cristo.

«A María, que llevó a Cristo en su seno, de parte de Ignacio, su siervo.

Tú, que eres para mí una madre en la fe, dignate fortalecerme y consolarme, a mí, que aún soy un neófito y discípulo de tu Juan. Es junto a él donde he aprendido tantas cosas maravillosas sobre Jesús, tu Hijo, misterios tan grandes que no puedo dejar de asombrarme ante lo que oigo. Mi corazón anhela recibir de ti la confirmación de estas verdades, tú que has vivido en tan gran intimidad con Jesús y has compartido sus secretos. Que el Señor te guarde. Y que, a través de ti, los nuevos creyentes que me rodean se fortalezcan en la fe, para que permanezcan fieles a Cristo, en quien hemos puesto toda nuestra esperanza».

SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA; MÁRTIR; DISCÍPULO DE SAN JUAN PD

La respuesta atribuida a la Virgen María

La tradición cuenta que María le respondió con dulzura, animándole a mantenerse firme en la fe y fiel a las enseñanzas recibidas.

«A Ignacio, discípulo amado, la humilde sierva de Jesucristo. Todo lo que Juan te ha contado y enseñado sobre Jesús es cierto. ¡Cree firmemente en ello, mantén tu voto de cristianidad y ajusta a ese voto tus actos y tus sentimientos! Además, iré a verte a ti, a Juan y a todos los que están contigo. Persevera con valentía en tu fe; y que la persecución no te perturbe, sino que tu espíritu florezca y se regocije en el Dios salvador. Amén».

Una tradición que invita a la meditación

Es imposible determinar el origen exacto de este intercambio, y no hay nada que permita afirmar que estas cartas fueran realmente escritas por San Ignacio y la Virgen María. Por lo tanto, conviene considerarlas como un testimonio de la tradición medieval, y no como documentos históricos contrastados. Pero esto no resta interés espiritual a este relato, que invita a imaginar el lugar que ocupaba María en la memoria y la fe de las primeras comunidades cristianas: ella, que había conocido a Jesús tan de cerca, que había meditado sus palabras y acompañado a su hijo hasta el pie de la Cruz.