León XIV celebra la tregua humanitaria de Olechky en Ucrania

La Santa Sede ha organizado una misión humanitaria de cuatro días entre Kiev, Zaporizhia y Fastiv, del 27 al 30 de octubre.

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Desde la plaza de San Pedro, el 1 de noviembre de 2026, León XIV elogió la operación humanitaria llevada a cabo en la ciudad de Olechky (Ucrania), que había solicitado a Moscú y Kiev dos semanas antes. Paralelamente, la Santa Sede anunció que había llevado a cabo una misión humanitaria de cuatro días en Ucrania.

«En estos días se ha llevado a cabo la acción humanitaria en favor de la población civil de la ciudad de Olechky», afirmó el Papa poco después de recitar, en latín, la oración mariana del Ángelus. Expresó su deseo de que «la colaboración entre las partes, que ha hecho posible este necesario gesto de humanidad, fomente la voluntad de diálogo y dé lugar a nuevas iniciativas concretas de paz».

El pasado 16 de octubre, desde el hospital Gemelli, donde aún se encontraba ingresado, León XIV llamó a Vladímir Putin para pedirle un alto el fuego humanitario en la región de Olechky, un enclave ucraniano rodeado por las fuerzas rusas en el este del país. Tres días después, también mantuvo conversaciones con el presidente Volodímir Zelenski sobre este tema.

Posteriormente, la mediación corrió a cargo de Estados Unidos y permitió, esta semana, la evacuación de civiles a través de corredores seguros hacia Rusia y Ucrania. El «ministro de Asuntos Exteriores» del Papa, monseñor Paul Richard Gallagher, explicó más tarde que, si bien la Santa Sede había solicitado esta tregua, no había participado, en cambio, en su organización concreta.

La Santa Sede ha enviado 600 cajas de ayuda humanitaria a Ucrania

Por otra parte, la Santa Sede ha anunciado en un comunicado publicado este domingo que ha organizado una misión humanitaria de cuatro días entre Kiev, Zaporizhia y Fastiv, del 27 al 30 de octubre. La delegación del Vaticano ha entregado a la población más de 600 cajas con ropa de invierno, alimentos, productos de primera necesidad y mantas.