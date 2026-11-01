Las claves del Papa ante su viaje más desafiante: Fe, amor y auxilio divino

León XIV aborda una exigente ruta por América del Sur que pondrá a prueba sus pulmones y su resistencia a la altitud. El Vicario de Cristo viaja con el visto bueno de los médicos y la dulce asistencia del Espíritu Santo

Copiar el enlace Imprimir el artículo Compartir en :

El Santo Padre está listo para pisar América del Sur, itinerario que representa un desafío médico tras su cirugía de pulmón, de la que se ha recuperado exitosamente y que, según el Vaticano, no requerirá ningún tipo de tratamiento adicional.

Aleteia analiza la visita apostólica del Papa León XIV, que se desarrollará del 6 al 17 de noviembre de 2026 y lo llevará a Uruguay, Argentina y Perú. Allí fortalecerá a la Iglesia, alentará a los fieles e impulsará el desarrollo desde la fe, la esperanza y la paz.

En esta oportunidad, incluye una ruta mariana en torno a Florida, Luján y Chiclayo como parte de los elementos devocionales. Además, su viaje representa el regreso de un pontífice a la Argentina de Francisco y el diálogo con sociedades secularizadas.

En cuanto a la logística, el lugar más exigente es Perú, donde paradójicamente tiene el mayor conocimiento personal de la zona. El Papa contará con helicóptero médico y en términos de salud tiene el reto de la altitud de Cusco y el grito de la Amazonía.

Vínculos del papado con la región

Monseñor Robert Francis Prevost, en ese entonces obispo de Chiclayo (Perú). Handout / Chiclayo Diosece / AFP

Existen tres elementos destacados en la ruta de peregrinación del Santo Padre que conectan la historia del catolicismo —y en algunos casos la propia trayectoria de fe del Papa León— con las naciones que visitará en esta ocasión.

1 Conexión con Perú

León XIV dedicó dos décadas de su vida a la población peruana como misionero de la Orden de San Agustín. Su regreso representa un reencuentro profundamente personal con un territorio clave en su biografía.

2 Conexión con Argentina

Se vincula estrechamente con la memoria de su antecesor, Francisco, y quiebra la espera de un pontífice desde hace 39 años, cuando Juan Pablo II presidió la primera Jornada Mundial de la Juventud fuera de Roma.

3 Conexión con Uruguay

El Papa regresa al país más laico de América Latina tras casi cuatro décadas de ausencia. Su llegada desafía un secularismo institucional radical donde, por ley, la Semana Santa es la “Semana de Turismo” y la Navidad el “Día de la Familia”.

Desafíos geopolíticos y diplomáticos

El viaje de León XIV a Sudamérica posee una profunda dualidad, toda vez que entrelaza la renovación espiritual con un entorno especialmente complejo en lo que se refiere a los tableros políticos y de diplomacia.

Desactiva el vacío diplomático. León XIV supera un prolongado vacío político y diplomático, equilibrando las expectativas del gobierno actual (que extendió su invitación formal) y la memoria institucional de su antecesor, Francisco.

Reimpulsa diálogo con el Estado. Al visitar gobiernos con enfoques marcadamente diferentes en el cono sur, el Papa ejerce la diplomacia vaticana clásica, pues actúa como puente neutral en una región políticamente polarizada.

Incentiva la protección del planeta. Su parada en la selva peruana (Pucallpa) no es solo pastoral, sino geopolítica. Pone bajo el foco internacional la urgencia de proteger la cuenca amazónica frente a la explotación ilegal.

Envía un mensaje al laicismo. Su llegada a Montevideo responde al debate sobre la relación Iglesia - Estado y muestra la agilidad de la diplomacia del Vaticano ante un modelo de laicidad pluralista. Además, consolida al Papa como referencia ética y de paz.

Promueve justicia ante los abusos. Los encuentros con víctimas de abusos no solo derivan de un pilar moral del ministerio petrino, sino que envían un mensaje diplomático de transparencia a los sistemas judiciales y sociedades civiles de la región.

Tres países unidos en la fe

El eje central de la fe en los tres países gira en torno a devociones marianas. El pontífice acudirá al santuario dedicado a la Virgen de los Treinta y Tres en Uruguay, a la Basílica de Luján en Argentina y al Santuario de Nuestra Señora de la Paz en Perú.

El Santo Padre incluyó una clara agenda de reparación. La Santa Sede mantiene una estructura común de justicia interna en el grupo de países que recibirán la visita por lo que en todos se establecieron reuniones con víctimas de abusos.

León XIV llamará a la paz, la reconciliación y el diálogo. Pero, mientras que en Uruguay y Argentina se espera un acento en la cohesión social y la economía, en tierras peruanas habrá una mayor carga medioambiental y de derechos indígenas.

Retos para la salud del Papa

Su presencia también implica esfuerzo físico. Las regiones uruguayas y argentinas muestran zonas llanas, mientras que en las peruanas se requiere un despliegue logístico extremo entre la costa (Lima), la sierra alta y la selva.

La parada en Cusco, ubicado a una altitud de 3399 metros sobre el nivel del mar, es una exigencia particular para cualquier persona. Con mayor razón para el Papa tras la operación en la que se retiró el lóbulo de un pulmón.

Por esta razón, se contará con tanques de oxígeno portátiles. El equipo médico del Vaticano, liderado por el Dr. Luigi Carbone, ha dispuesto sistemas de oxigenación continua para acompañarlo en cada paso en la sierra andina.

Seguridad para la visita papal

Los Ministerios del Interior de Uruguay, Argentina y Perú han activado el protocolo de Cápsula de Seguridad de Nivel 1 reservado para Jefes de Estado bajo alto riesgo. Operan anillos perimetrales con fuerzas policiales locales y la Gendarmería Vaticana.

Además, se dispondrá de corredores de emergencia sanitarios. En las misas multitudinarias, como la del Estadio Centenario en Uruguay y la Basílica de Luján en Argentina, se diseñaron vías de evacuación médica exclusiva.