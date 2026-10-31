[RECETA] Tres aperitivos deliciosas de otoño

Para 8 personas

Ingredientes:

Para la masa: 1 huevo, 10 ml de leche tibia, 4 ml de crema líquida, 40 g de mantequilla blanda, 250 g de harina T45 o T55, 1 sobre de levadura seca para pan (de 5 a 7 g), 40 g de azúcar, 1 pizca de sal.

Para el relleno: 60 g de mantequilla dorada, de 1 a 2 cucharadas de canela, según tu gusto, 30 g de chocolate blanco rallado o en chispas, 80 g de azúcar morena.

Para el glaseado: 50 g de mascarpone, 2 cucharadas soperas de leche entera, 1 cucharadita de extracto de vainilla, la ralladura fina de 1/2 naranja orgánica, 1 pizca de canela, 100 g de azúcar glas.



Preparación:

Empieza por activar la levadura: en un tazón pequeño, mezcla la levadura seca con la leche tibia y deja reposar durante 10 minutos. En un tazón grande (o en el tazón de una batidora), vierte la harina, el azúcar, la sal, la mantequilla ablandada y el huevo. Agrega la mezcla de levadura y leche, y luego la crema líquida. Amasa la masa durante 8 a 10 minutos, hasta que quede lisa, flexible y ligeramente pegajosa. Si es necesario, agrega un poco de harina.



Cubre el tazón con un paño limpio y deja que la masa fermente en un lugar tibio durante 1 h 30, hasta que duplique su volumen. Prepara la mantequilla avellana: derrite la mantequilla a fuego medio en una cacerola pequeña. Déjala cocinar hasta que adquiera un color ámbar y desprenda un aroma a avellana (de 5 a 7 minutos). Cuélala si es necesario y luego déjala enfriar un poco.



Una vez que la masa haya subido, desgasifícala y extiéndela sobre una superficie de trabajo ligeramente enharinada formando un rectángulo de aproximadamente 30 × 40 cm. Unta toda la superficie con mantequilla dorada. Espolvorea la masa con azúcar morena, canela y, luego, chocolate blanco rallado o chispas de chocolate. Si el relleno se derrite demasiado, coloca la masa rellena en el refrigerador durante 10 minutos antes de enrollarla.



Enrolla la masa a lo largo para formar un rollo bien apretado. Córtalo en ocho rebanadas iguales con un cuchillo bien afilado o un hilo de cocina. Coloca los rollitos en un molde untado con mantequilla, separándolos ligeramente; deben poder tocarse al crecer. Déjalos reposar 10 minutos a temperatura ambiente mientras el horno se precalienta a 180 °C.



Hornea la fuente durante 25 minutos, hasta que los rollos de canela estén bien dorados y esponjosos. Mientras se hornean, prepara el glaseado: bate suavemente el mascarpone con el azúcar en polvo, luego incorpora la leche, la vainilla, la ralladura y la canela. Cubre los rollitos tibios con el glaseado, dejándolo escurrir sin alisar. Sirve con frutos rojos y, si lo deseas, un toque de canela o nuez moscada.



Receta tomada del libro Cozy & Comfy de Salomé Léger-Pereira, publicado el 17 de octubre de 2025 por la editorial Mango.