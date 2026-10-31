[RECETA] Tres aperitivos deliciosas de otoño

¡El otoño es la temporada ideal para iniciarse en la repostería! Galletas de castaña, tarta de manzana al estilo estadounidense, rollos de canela caseros… Descubre nuestras mejores recetas de otoño para deleitar a grandes y pequeños a la hora de la merienda
Con el regreso de los días más frescos y las tardes lluviosas, el otoño nos invita a reunirnos para disfrutar de una merienda reconfortante. Manzanas, peras, castañas, nueces o incluso calabazas se cuelan en la cocina para preparar delicias de temporada. Aquí te presentamos tres ideas de recetas sencillas y sabrosas para compartir en familia, acompañadas de una taza de té o de un chocolate caliente.
1Galletas de harina de castaña
Para 24 galletas
Ingredientes:
100 g de mantequilla blanda, 80 g de azúcar, 1 huevo, 100 g de harina, 100 g de harina de castaña, 40 g de avellanas o almendras molidas, 80 g de chispas de chocolate, 1 pizca de sal, 1 cucharadita de vainilla líquida.
Preparación:
En un tazón, mezcla la mantequilla blanda con el azúcar con ayuda de una espátula, hasta obtener una textura cremosa y homogénea.
Agrega el huevo, luego las harinas, el polvo de avellana (o de almendra), las chispas de chocolate, la pizca de sal y la vainilla líquida.
Mezcla bien formando una bola con las manos.
Sobre una superficie de trabajo ligeramente enharinada, forma un rollo.
Cúbrelo con film plástico y déjalo reposar 1 hora en el refrigerador para que se endurezca.
Precalienta el horno a 180 °C (horno de convección).
Saca el rollo del refrigerador, córtalo en rodajas de aproximadamente 5 mm y colócalas en una bandeja cubierta con papel para hornear.
Si es necesario, vuelve a dar forma ligeramente a las rodajas con las manos para que queden bien redondas y uniformes.
Hornea durante 12 minutos: las galletas deben quedar doradas en los bordes.
Al sacarlas del horno, colócalas sobre una rejilla y déjalas enfriar.
Receta tomada del libro Mis delicias de otoño de Margot Schoendorff, publicado el 1 de octubre de 2026 por la editorial Leduc.
2Tarta de manzana frita al estilo de la comida rápida estadounidense
Receta de merienda otoñal
Ingredientes:
3 manzanas, 20 g de mantequilla, 40 g de azúcar morena, 1 cucharadita de canela en polvo, 1 cucharada de jugo de limón, 1 cucharada de harina o Maizena, 2 rollos de masa hojaldrada de mantequilla pura (idealmente de forma rectangular), 1 huevo, 1 pizca de sal, aceite para freír o para hornear o en una freidora sin aceite.
Preparación:
Si vas a cocinar en un horno tradicional, precalienta el horno a 200 grados.
Pela, quita las semillas y corta las manzanas en cubitos pequeños.
En una sartén, derrite la mantequilla y luego agrega las manzanas, el azúcar morena, la canela y el jugo de limón. Deja cocinar a fuego lento durante unos 10 minutos, hasta que los cubitos de manzana estén tiernos.
Espolvorea un poco de harina o Maízena para espesar ligeramente el relleno y deja que se cocine por un minuto más. Deja enfriar por completo.
Corta rectángulos de aproximadamente 10 x 5 centímetros de la masa hojaldrada, coloca 1 cucharada colmada de relleno en el centro y cierra con un segundo rectángulo, sellando bien los bordes con un poco de agua.
Unta con el huevo batido al que se le haya agregado una pizca de sal, lo que lo hace más líquido y fácil de untar.
Fríelos a 180 grados durante 2 o 3 minutos por cada lado hasta que los pastelitos estén dorados o, para una versión más ligera, hornéalos durante 15 minutos en un horno convencional, o 10 minutos a 200 grados en una freidora de aire, dándoles la vuelta a la mitad de la cocción para que queden crujientes sin freír.
Receta tomada del libro «Fondantes, crujientes, dulces, ácidas… Manzanas de amor (o Mis manzanas de amor)» de Hervé Cuisine (Hervé Palmieri), publicado el 10 de septiembre de 2026 por la editorial Albin Michel Pratique.
3Rollitos de canela Receta de merienda otoñal
Para 8 personas
Para la masa: 1 huevo, 10 ml de leche tibia, 4 ml de crema líquida, 40 g de mantequilla blanda, 250 g de harina T45 o T55, 1 sobre de levadura seca para pan (de 5 a 7 g), 40 g de azúcar, 1 pizca de sal.
Para el relleno: 60 g de mantequilla dorada, de 1 a 2 cucharadas de canela, según tu gusto, 30 g de chocolate blanco rallado o en chispas, 80 g de azúcar morena.
Para el glaseado: 50 g de mascarpone, 2 cucharadas soperas de leche entera, 1 cucharadita de extracto de vainilla, la ralladura fina de 1/2 naranja orgánica, 1 pizca de canela, 100 g de azúcar glas.
Preparación:
Empieza por activar la levadura: en un tazón pequeño, mezcla la levadura seca con la leche tibia y deja reposar durante 10 minutos. En un tazón grande (o en el tazón de una batidora), vierte la harina, el azúcar, la sal, la mantequilla ablandada y el huevo. Agrega la mezcla de levadura y leche, y luego la crema líquida. Amasa la masa durante 8 a 10 minutos, hasta que quede lisa, flexible y ligeramente pegajosa. Si es necesario, agrega un poco de harina.
Cubre el tazón con un paño limpio y deja que la masa fermente en un lugar tibio durante 1 h 30, hasta que duplique su volumen. Prepara la mantequilla avellana: derrite la mantequilla a fuego medio en una cacerola pequeña. Déjala cocinar hasta que adquiera un color ámbar y desprenda un aroma a avellana (de 5 a 7 minutos). Cuélala si es necesario y luego déjala enfriar un poco.
Una vez que la masa haya subido, desgasifícala y extiéndela sobre una superficie de trabajo ligeramente enharinada formando un rectángulo de aproximadamente 30 × 40 cm. Unta toda la superficie con mantequilla dorada. Espolvorea la masa con azúcar morena, canela y, luego, chocolate blanco rallado o chispas de chocolate. Si el relleno se derrite demasiado, coloca la masa rellena en el refrigerador durante 10 minutos antes de enrollarla.
Enrolla la masa a lo largo para formar un rollo bien apretado. Córtalo en ocho rebanadas iguales con un cuchillo bien afilado o un hilo de cocina. Coloca los rollitos en un molde untado con mantequilla, separándolos ligeramente; deben poder tocarse al crecer. Déjalos reposar 10 minutos a temperatura ambiente mientras el horno se precalienta a 180 °C.
Hornea la fuente durante 25 minutos, hasta que los rollos de canela estén bien dorados y esponjosos. Mientras se hornean, prepara el glaseado: bate suavemente el mascarpone con el azúcar en polvo, luego incorpora la leche, la vainilla, la ralladura y la canela. Cubre los rollitos tibios con el glaseado, dejándolo escurrir sin alisar. Sirve con frutos rojos y, si lo deseas, un toque de canela o nuez moscada.
Receta tomada del libro Cozy & Comfy de Salomé Léger-Pereira, publicado el 17 de octubre de 2025 por la editorial Mango.