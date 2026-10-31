Por qué abrir el álbum familiar es bueno para el corazón

La fotografía existe apenas hace un par de siglos, pero creó un antes y un después en la forma en que percibimos el tiempo, la memoria y los recuerdos

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Volver al archivo familiar es un gesto íntimo. Te compartimos 5 prácticas que puedes implementar en esta etapa del año marcada por la nostalgia y la calidez.

Mantener curiosidad

Es posible encontrar experiencias de alegría y celebración, pero también tensiones, fracturas y rivalidades. A decir de Isaac Corales, mediador de lectura y artista visual, es importante no soltar las inquietudes pero pensar desde dónde se formulan las preguntas.

“En casa siempre hubo el retrato de una mujer y cuando preguntaba sobre ella la respuesta era 'un familiar', y yo decía, '¿pero cuál es el vínculo? ¿qué nos une?'”

Isaac Corales Courtesy of Isaac Corales

“Al final la respuesta no me la dio mi papá, sino mi abuela. Todavía tengo muchas cosas por explorar, pero sé que ahora mismo es un terreno complicado. Voy bordeando el tema, buscando a otras personas que puedan complementar la información”.

Escribir los relatos

Siempre hay lecturas distintas de una imagen. “A mí me han dicho '¿Otra vez a husmear el álbum?', y les digo, sí, otra vez, y te puedo asegurar que no vamos a hablar de lo mismo. De pronto, ya ni hay que preguntar, quien se acordó de algo lanza el dato” añade.

De cada relato que surge, recomienda escribir. Será el registro de memoria que ayudará a dar sentido a las historias y convidarlas cuando esas personas ya no estén.

Tejer historias familiares

Courtesy of Isaac Corales

Las preguntas van ampliando la mirada de la familia: se entienden procesos de migración, fracturas familiares, incluso rasgos físicos heredados que no se lograban ubicar de quien venían.

“Las fotos que están en tu casa forman parte de un archivo más grande, el de todas las personas de tu familia. Ahora las veo y entiendo por qué el territorio y la maternidad eran temas importantes”.

“Por ejemplo, cuando tienes la oportunidad de visitar álbumes de tus tías encuentras escenas que nunca habías visto. Tú le dices 'esta foto es de mis papás' y ella te responde 'no, es mía, yo se las tomé, pero la puedes ver', y la registras”.

Resignificar el archivo

La necesidad de intervenir una imagen no es nueva. En el siglo pasado, los novios de los hijos de la familia quedaban a las orillas, porque, si en algún momento terminaba la relación, los recortaban y conservaban el resto de la foto.

¿Y si fuera posible a la inversa? Con las fotos rayadas, rasgadas o deterioradas, se pueden aplicar técnicas de fotobordado para sanar ausencias, honrar la memoria de un ser querido e, incluso, de alguien que no conociste pero sabes que es importante para que estés dónde estás.

“Me gusta la idea de intervenir, claro, nunca los originales porque tienen un valor histórico y emocional muy fuerte. Pero así construimos a partir de la memoria colectiva”.

Courtesy of Isaac Corales

Armar tu propio álbum

En el contexto mexicano, el archivo se categorizaba por el evento: la boda, el bautizo, el primer año. Todo generó una biblioteca de valor histórico.

“La mayoría de personas usa redes sociales, pero últimamente tampoco está siendo un soporte, porque ya no te atreverías a subir la foto con la cara embarrada de pastel, escoges la que se vea mejor y le das retoques”.