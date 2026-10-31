“Demonios: El expediente oculto”, un podcast católico sobre el mal

Cuatro años después de su éxito en Halloween, Juan Diego Network vuelve con una producción sobre los demonios que recorre lo que la Biblia, los Padres de la Iglesia y el Magisterio han dicho sobre el mal

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En Halloween de 2022, una producción católica sobre la realidad espiritual apareció en las listas de los podcasts más escuchados en México, España, Uruguay, Bolivia y Nicaragua: “El más allá de la realidad, un viaje al mundo espiritual”.

Como en su momento informó Aleteia, este podcast -producido por Juan Diego Network (JDN)- relataba la vida de Rubén, un joven de 19 años que, acompañado de su ángel de la guarda, emprende un viaje a través de sus sueños y dialoga con Padres de la Iglesia, santos y papas que han aportado en la construcción de las enseñanzas de la Iglesia sobre estos temas.

Una nueva entrega en 2026

Juan Diego Network

Este año JDN, ganadora de tres Gabriel Awards, también conocidos como los Oscar católicos, regresa en Halloween con “Demonios: El expediente oculto”, un podcast de investigación conducido por Luis Diego Carranza. Sus episodios entran a lo que dice la Iglesia sobre los espíritus de los muertos, sobre las jerarquías de demonios y ayuda a entender los verdaderos límites de su poder.

“En 2022 descubrimos con “El más allá de la realidad” que la gente sí quiere entender lo que en verdad es y pasa en el mundo espiritual, y en Halloween todavía más. Hay algo en su interior que clama por hacerles ver que no todo es lo que vemos, que la persona humana no se reduce a lo material: tiene una dimensión espiritual y está llamada a buscar a Dios. Lo que casi nunca encuentran es a alguien que les cuente con seriedad lo que la Iglesia ha enseñado durante dos mil años pero que, al mismo tiempo, sea entretenido para ellos y que quieran seguir adentrándose. Ese hueco sigue ahí y por eso volvemos cuatro años después”, dijo José Manuel De Urquidi, fundador de Juan Diego Network.

La productora explica que la apuesta del podcast está en ir a las fuentes primarias. Cada episodio va desde las preguntas, tanto de practicantes como de no creyentes, hasta las respuestas de los textos originales de grandes católicos de la historia que han hablado de estos temas. Además, JDN pone a disposición de los oyentes una guía de recursos descargable, armada como un expediente, con las citas exactas y las referencias para consulta.

De esta forma, quien escucha puede explorar directamente de dónde sale todo lo que, como católicos, sabemos de los espíritus malignos. Las guías separan lo que la Iglesia ha definido de lo que han propuesto autores particulares, incluidas clasificaciones de demonios surgidas de exorcismos del siglo XVII y de estas últimas décadas, que la misma tradición pide tomar con cautela.

“Ojalá que fans de películas de miedo, que se acercan a los temas morbosos, a los podcasts macabros y a las historias de exorcismos, encuentren aquí una puerta de entrada para conocer la verdad de Jesucristo y Su poder, que triunfa sobre todo tipo de mal,” comparte Luis Diego Carranza, quien guía al oyente en todo el podcast. “Me imagino también del otro lado a personas que buscan la verdad en todo lo que hacen y que tienen una auténtica sed de ella”.

De Urquidi, consciente de que muchas personas llegan a estos temas por morbo, afirma no sentirse escandalizado por ese hecho, porque "la curiosidad puede ser un punto de partida; el reto es ayudar a que se convierta en una búsqueda seria de la verdad, guiada por la fe y el discernimiento".

Por su parte, Luis Diego comparte que, tras trabajar en esta producción, lo que más le ha sorprendido “es la firmeza con la que la Iglesia ha siempre proclamado la verdad de Jesucristo y Su poder sobre los demonios a lo largo de los siglos. Todo este proyecto se ha tratado más sobre Jesucristo que sobre los demonios. También me ha sorprendido lo sistemática y rica que es la tradición desarrollada por la Iglesia a lo largo de los siglos para abordar este tema y para proteger a los fieles de posibles distorsiones”.

Para JDN este proyecto sonoro ha tenido una misión clara: ayudar a los católicos a hablar del demonio con fe y discernimiento, sin sensacionalismo ni negaciones.

“Si alguien escribe “demonios” en Spotify o YouTube después de ver una película de terror, quiero que se tope con San Agustín, con Santo Tomás. Esa fue la encomienda que le di a Luis Diego. Buscamos que la gente que se tope con “Demonios: El expediente oculto” salga con ganas de seguir buscando la verdad”, dijo José Manuel De Urquidi.