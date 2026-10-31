Cómo superar la culpa al dejar a tus hijos para ir a trabajar

Salir a trabajar no es abandonar: descubre cómo transformar la culpa en presencia afectiva y enseña a tus hijos a gestionar tu ausencia con seguridad y amor

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Si eres de esas mamás o papás que sienten que al irse a trabajar están abandonando a sus hijos, o que experimentan cierta culpa e irresponsabilidad al cumplir con sus labores, este artículo es para ti. Veamos algunos puntos clave para comprender la importancia de cumplir con tu jornada sin sentirte mal.

Presencia emocional frente a presencia física

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No los estás descuidando ni estás haciendo algo incorrecto: el verdadero abandono no radica en la ausencia física temporal, sino en la falta de atención afectiva y emocional; ese sí es trascendente.

Cuenta mucho más tu seguridad y una atención constante —aunque esté distribuida a lo largo del día— que asumir que tus hijos necesitan que estés a su lado las 24 horas del día. Hay que ser realistas: reconoce que estás haciendo bien las cosas y que das lo mejor dentro de los límites de tu jornada laboral.

El cuidado a distancia y la red de apoyo

Ciertamente, es fundamental asegurarse de dejar a tus hijos en buenas manos y con todo lo necesario para su bienestar. Tus atenciones y tu afecto también permanecen en tu ausencia física cuando dejas todo organizado y se percibe en casa que sigues pensando en ellos, cuidándolos a la distancia.

Estar al pendiente implica mantenerte en comunicación con quien los cuida para corroborar que todo marche bien. Ya sea una abuela, tu cónyuge, una niñera o cualquier persona de confianza, ellos se convierten en una extensión de esa continuidad afectiva una vez que sales de casa.

Enseñar a gestionar la partida y el regreso

Ten en cuenta que, para poder regresar, primero hay que partir. Esto significa que estás enseñando a tus hijos a gestionar tu ausencia y tu retorno; es decir, a extrañar a sus padres sin caer en la tristeza o en el sentimiento de desamparo.

Cuando tengan edad para comprenderlo, puedes decirles con calma: "Sé que te gustaría que me quede, pero debo cumplir con la responsabilidad de trabajar. Te quedas en muy buenas manos y volveré más tarde". Así se construye una comprensión sana tanto de la despedida como del reencuentro, habituándolos de manera natural al ritmo de la vida cotidiana.

Pautas prácticas para el día a día

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Establece rutinas claras y consistentes: Practica hábitos diarios previsibles para que tus hijos identifiquen con exactitud cuándo te vas y cuándo vuelves. Saber qué momentos compartirán contigo les brinda una firme sensación de seguridad y certeza.

Practica hábitos diarios previsibles para que tus hijos identifiquen con exactitud cuándo te vas y cuándo vuelves. Saber qué momentos compartirán contigo les brinda una firme sensación de seguridad y certeza. Explícales en qué consiste tu trabajo: En cuanto sea posible, háblales de tu empleo con sencillez para disipar fantasías o temores. Saber qué haces, dónde estás y que tu esfuerzo provee el sustento del hogar les ayuda a entender el sentido de tu partida sin asociarla al abandono.

En cuanto sea posible, háblales de tu empleo con sencillez para disipar fantasías o temores. Saber qué haces, dónde estás y que tu esfuerzo provee el sustento del hogar les ayuda a entender el sentido de tu partida sin asociarla al abandono. Prioriza la calidad del tiempo: Cuando estés con ellos, elimina las distracciones y enfócate plenamente en su compañía.

Cuando estés con ellos, elimina las distracciones y enfócate plenamente en su compañía. Cuida también de ti: Preséntate con buen ánimo. Llegar constantemente exhausto, quejándote o de mal humor deteriora la convivencia y suele derivar en sobreprotección o permisividad culpable. Cuidar de tu bienestar te permite ofrecerles tu mejor versión.

Preséntate con buen ánimo. Llegar constantemente exhausto, quejándote o de mal humor deteriora la convivencia y suele derivar en sobreprotección o permisividad culpable. Cuidar de tu bienestar te permite ofrecerles tu mejor versión. Involúcralos en el hogar: Al estar en casa, compartan las tareas cotidianas. Así aprenden el valor del trabajo en equipo y fortalecen el vínculo familiar dentro de la rutina diaria.