León XIV, el primer Papa en votar por correo

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que, el 3 de octubre, el Papa solicitó votar en las Elecciones de Mitad de Mandato en Estados Unidos por correo
"El Papa León XIV ejerció su derecho al voto como ciudadano de los Estados Unidos", anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede el 30 de octubre de 2026. La Santa Sede confirma así que el pontífice, que considera el voto un "deber", participó efectivamente, por correo, en las elecciones de mitad de mandato en su estado de Illinois.
La noticia fue revelada el jueves por un funcionario del condado de Will, una región administrativa al sur de Chicago, gracias a una investigación del Chicago Sun-Times : el Papa solicitó votar por correo el 3 de octubre. Está registrado en una dirección en New Lenox, la ciudad donde vive su hermano John, un maestro jubilado.