León XIV, el primer Papa en votar por correo

La noticia fue revelada el jueves por un funcionario del condado de Will, una región administrativa al sur de Chicago, gracias a una investigación del Chicago Sun-Times : el Papa solicitó votar por correo el 3 de octubre. Está registrado en una dirección en New Lenox, la ciudad donde vive su hermano John, un maestro jubilado.

"El Papa León XIV ejerció su derecho al voto como ciudadano de los Estados Unidos", anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede el 30 de octubre de 2026. La Santa Sede confirma así que el pontífice, que considera el voto un "deber", participó efectivamente, por correo, en las elecciones de mitad de mandato en su estado de Illinois.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que, el 3 de octubre, el Papa solicitó votar en las Elecciones de Mitad de Mandato en Estados Unidos por correo

En un comunicado emitido este viernes, la Santa Sede explicó que "el Papa León XIV ejerció su derecho al voto como ciudadano de los Estados Unidos siempre que tuvo la oportunidad de hacerlo". Y que, por consiguiente, efectivamente "presentó su voto por correo en Chicago".

El Papa León XIV, votando como Robert Francis Prevost, ciudadano de los Estados Unidos, se convirtió así en el primer sucesor conocido de Pedro en participar en una elección civil. Si bien nada impedía a la jerarquía católica cumplir con su deber cívico, generalmente se mantuvo muy discreta para no incumplir su obligación pastoral de moderación.

Los archivos consultados por la prensa estadounidense tienden a confirmar que el Papa es un ciudadano comprometido: votó en las primarias republicanas de 2012, 2014 y 2016, en las primarias demócratas de 2008 y 2010, y en las elecciones generales de 2012, 2014, 2018 y 2024. El Vaticano añade que el Papa también ejerció su derecho al voto "siempre que tuvo la posibilidad" en Perú, país del que es ciudadano desde 2015. Sin embargo, medios peruanos informaron que en octubre pasado el pontífice no ejerció su derecho al voto en las elecciones municipales y regionales del país andino.

Relaciones complejas con el mundo político de Illinois

"El Santo Padre expresa su convicción de que los ciudadanos tienen tanto el derecho como el deber de participar en los procesos democráticos", concluyó el comunicado de la Santa Sede. En los últimos meses, el Papa había podido seguir de cerca la política de su estado natal, Illinois, recibiendo al senador Dick Durbin y al gobernador JB Pritzker en el Vaticano.

En octubre de 2025, surgió una controversia en torno al primer premio, después de que el cardenal Blase Cupich, arzobispo de Chicago y cercano al Papa, anunciara su intención de otorgarle al senador un galardón por su defensa de los migrantes. Parte de la prensa católica denunció su postura proaborto, y León XIV respondió en Castel Gandolfo equiparando a quienes defienden el "trato inhumano a los migrantes en Estados Unidos" con quienes se oponen al aborto. Hizo un llamado a un "mayor respeto mutuo". Horas después, el senador finalmente retiró el premio.

El 23 de diciembre de 2025, también en Castel Gandolfo, el Papa criticó la decisión de JB Pritzker de despenalizar el suicidio asistido en Illinois, su estado natal, explicando que había abordado este tema "de forma muy explícita" con el gobernador, con quien se reunió en noviembre de 2025. "Fuimos muy claros sobre la necesidad de respetar la santidad de la vida, de principio a fin. Y, lamentablemente, por diversas razones, decidió firmar esta ley. Estoy muy decepcionado por ello", lamentó.