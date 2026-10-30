Ideas para vivir el Día de Muertos con niños

Este 02 de noviembre, día de los fieles difuntos, la tradición mexicana de cada año se muestra con gran esplendor. Aquí algunas actividades para realizar con tus hijos

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El Día de Muertos es una de las celebraciones más vibrantes y entrañables de nuestra cultura, donde la memoria se transforma en fiesta, y el recuerdo en color. Para los niños, esta fecha representa una oportunidad única para acercarse a sus raíces desde la alegría, la creatividad y el afecto.

Involucrarlos en los preparativos es la mejor manera de mantener vivo el legado familiar; por ello, en este artículo te compartimos actividades significativas para celebrar el valor de recordar a quienes dejaron huella en nuestro hogar.

1 Calaveritas literarias

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Escribir calaveritas ha sido una tradición que desde tiempo atrás nos recuerda de manera poética la muerte con humor, sátira e ironía durante este día. En algunas escuelas todavía se realiza esta dinámica y hasta se hacen concursos, pero también puedes dedicar un momento a escribir algunas con tus hijos. Busca inspiración en Internet y lee con ellos algunas calaveritas infantiles.

2 Los alimentos tradicionales

Sin duda, una de las tradiciones más características y deliciosas de esta celebración mexicana es el pan de muerto, el cual representa la fraternidad, el afecto y el ciclo de la vida y la muerte.

Este 02 de noviembre puedes compartir la mesa con tu familia y hacer partícipes a los más pequeños con un delicioso pan de muerto acompañado de una buena taza de chocolate caliente. Acude a tu panadería favorita y selecciona el pan de tu preferencia. Para aquellos que se encuentran fuera del país, pueden hacerlo con esta receta paso a paso.

3 El altar de muertos

Otra de las más grandes características de esta celebración es el altar de muertos. Involucra a tus hijos en la elaboración del altar, que pueden montar en algún espacio de su casa.

Coloquen los símbolos importantes que conforman al altar: los platillos que le gustaban a tu ser querido, veladoras, flores de cempasúchil, papel picado y un crucifijo. Muchos de estos elementos se pueden encontrar en papelerías o en bazares de temporada.

También pueden recorrer las calles o plazas de la ciudad donde hay altares que pueden visitar.

4 Ofrece un momento de oración o misa

Sabemos que ir a misa con niños pequeños puede ser algo complicado, así que si no pueden ir, te recomendamos dedicar un momento de oración con ellos y pedir por algún familiar que ha partido a la Casa del Padre explicándoles la importancia de pedir por ellos.

5 Visitar a los difuntos

Realiza una visita al cementerio o a la Iglesia en la que estén depositados sus restos. Visitarlos también es una forma de tenerlos presentes, recordando su memoria. Pueden adornar su tumba o cripta con flores y veladoras mientras comparten recuerdos sobre ellos.

6 Ver una película con ellos

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Por la tarde, pueden ver una películavque represente y explique esta hermosa tradición mexicana a los más pequeños. Estas son algunas de nuestras recomendaciones para ese día:

Coco en (Disney +)

El libro de la Vida (Disney +)

Día de Muertos (Netflix)

Hasta los Huesos (YouTube)

7 Pintacaritas