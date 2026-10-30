Estudiantes escriben el Evangelio de Juan completo en el campus

Cincuenta estudiantes de la Universidad de Illinois dedicaron casi cuatro horas a escribir el Evangelio de Juan completo con tiza en las aceras del patio central del campus

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Estudiantes del Centro Newman de la Universidad de Illinois se reunieron para escribir a mano con tiza el Evangelio de Juan completo en las aceras del patio central del campus, una impresionante exhibición que tardó tres horas y media en completarse.

Courtesy of John Bierman

La UIUC es la quinta universidad pública más grande de los Estados Unidos, con cerca de 60.000 estudiantes matriculados, y su Centro Newman es el más grande del país, con una residencia estudiantil que alberga a casi 600 estudiantes.

Aleteia tuvo la oportunidad de charlar con Conor Bergan y John Bierman, los estudiantes que lideraron el proyecto. Ambos cursan el tercer año y son asesores residentes en el Centro Newman.

Según informaron, unos 50 estudiantes participaron en el proyecto, escribiendo con tiza desde las 8:00 hasta las 11:30 de la noche del lunes 19 de octubre.

“No te pasas 4 horas de rodillas escribiendo con tiza sobre algo que no te apasiona”

Los alumnos dividieron el Evangelio en secciones y planificaron la distancia a la que debían colocar cada una de ellas, trabajando juntos para escribirlo todo. Courtesy of John Bierman

Bergan fue quien propuso la idea inicialmente, y Bierman no tardó en sumarse. Bergan explicó qué lo inspiró a escribir el Evangelio de Juan en las aceras del campus:

"Pensé: 'Esto tiene el potencial de llegar a muchísimas personas'. Nuestro Centro Newman es excelente para atraer a personas con cierto conocimiento de la fe, pero en un campus de 60 000 personas, muchas nunca interactuarán con el Centro Newman. No se les puede llegar si nadie los conoce".

Simplemente esperaba inspirar a otros, diciendo:

"No te pasas cuatro horas de rodillas escribiendo con tiza por algo que no te apasiona. La gente que vino está llena de fervor por Jesús, y esta fue una excelente manera de evangelizar a pocos pasos de nuestra casa".

Eligió el Evangelio de Juan por su énfasis en la divinidad de Jesús, mencionando su amor por la exclamación de Santo Tomás Apóstol: "¡Señor mío y Dios mío!", en Juan 20, 28.

Según comentó, el gran flujo de gente borró la mayor parte de las inscripciones escritas con tiza para el viernes, pero añadió: "La reacción que recibimos el martes por la mañana valió la pena. Fue la primera vez que me alegré de ver a la gente caminar con la cabeza baja".

El «Evangelio escrito con tiza» en las aceras del campus la mañana siguiente a que 50 estudiantes pasaran horas escribiéndolo Courtesy of John Bierman

“Sin duda vimos los frutos”

Bierman explicó qué motivó a los estudiantes a transcribir el Evangelio de Juan completo de una manera tan llamativa:

"Si vas a leer un solo libro de la Biblia, te recomiendo que leas el Evangelio de Juan. Te contará la historia de amor que Dios escribió en nuestras vidas, tanto a gran escala como a nivel muy personal. Queríamos ayudar a la gente a experimentar el amor que conocemos aquí en Newman. Simplemente queríamos llegar a la gente, y esta nos pareció una forma única y divertida de hacerlo. Entonces, sin duda, vimos los frutos de eso, tanto al día siguiente, cuando vimos que la gente lo leía, como cuando se nos acercaban mientras lo estábamos escribiendo".

Courtesy of John Bierman

¿Qué tipo de reacciones recibieron los estudiantes, tanto mientras escribían, como en los días posteriores? Bierman describió muchas respuestas positivas y curiosas: