El mensaje de los mártires de Georgia sobre el matrimonio y los cristianos

La Iglesia beatifica este sábado, 31 de octubre, en Savannah, a cinco misioneros franciscanos, el cardenal que presidirá la ceremonia explica por qué

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Por defender que el matrimonio cristiano lo pactan solo un hombre y una mujer para toda su vida, fueron asesinados cinco misioneros franciscanos el año 1597 en el territorio de la Florida española correspondiente a la actual Georgia. Por su amor fiel a Jesús hasta la muerte, la Iglesia los beatifica el 31 de octubre de 2026 en la ciudad estadounidense de Savannah.

“Los mártires se entregaron a los demás, y al pueblo de Guale, porque primero comprendieron que habían recibido un don de Jesús”. Lo explica a Our Sunday Visitor News el cardenal de Toronto Frank Leo, que este sábado representará al Papa en la Misa de beatificación.

Mártires españoles en América

Los frailes Pedro de Corpa, Blas Rodríguez de Cuacos, Miguel de Añón, Antonio de Badajoz y Francisco de Veráscola decidieron viajar de su España natal a América para evangelizar a los indígenas.

“Se mezclaron con la gente, salieron a vivir con ellos, de una manera muy humilde y sencilla”, recuerda el cardenal canadiense.

– Aleteia

“Entraron en los pueblos y aprendieron su idioma -continúa el arzobispo de Toronto-. Comieron su comida, pasaron los días con ellos, compartieron la fe y se la enseñaron, y estuvieron a su disposición como hermanos”. “Era una dimensión familiar, y la Iglesia es una familia: la familia de Dios -prosigue-. Creo que esa fue parte de su fórmula ganadora”. “La misión auténtica no se basa en la arrogancia ni el orgullo, sino en la humildad, en la voluntad de servir y en el ejemplo de que, al entregarnos a los demás, la luz de Cristo se manifiesta a través de nosotros”, afirma. “Y eso, sin duda, conmoverá los corazones incluso hoy en día, como lo hizo en la Georgia del siglo XVI”, añade.

La innegociable fidelidad matrimonial

La violencia contra los frailes estalló cuando uno de ellos, el Padre Pedro, insistió a Juanillo, heredero de un cacicazgo, en que como bautizado no podía tomar una segunda esposa.

“No todo, ojo, es bueno, bello y verdadero, y la poligamia no es ninguna de esas tres cosas -destaca el cardenal Leo-. Por eso los mártires hicieron lo que tenían que hacer”.

“Sin embargo, sigue siendo fundamental esforzarnos por conocer a la gente, tratándolos como hermanos y hermanas, y hablándoles de Dios, nuestro Padre celestial, al tiempo que valoramos lo bueno, lo verdadero y lo bello de su idioma, cultura e historia -añade-. Los mártires lo hicieron, y nosotros debemos hacerlo hoy”.

El arzobispo de Toronto anima a adoptar una dinámica familiar y a la “interculturalidad” con “una apreciación recíproca donde podemos ver que hay bondad, verdad y belleza en todas las culturas”.

“Debemos ser capaces de verlo con ojos católicos, los ojos de la fe”, anima. “Todo lo verdadero, bello y bueno es un reflejo de Dios, quien es la fuente última de estas cosas”.

Todos llamados a servir

El cardenal destaca que todos estamos llamados a ser misioneros, a la santidad, al servicio, “como Jesús nos dijo muchas veces en el Evangelio, incluso la noche antes de morir”.

“Se requiere mucha fe para lograrlo -reconoce-, no solo en términos de creencia o fe en sí misma, sino también en términos de compromiso con el Señor, confianza en Él y una relación inquebrantable con Él”. “También necesita fortalecerse y nutrirse con la oración y los sacramentos -subraya-. Estos nos ayudan a mantenernos enfocados, a no desanimarnos en los momentos de prueba y dificultad, y a tomar la decisión correcta”.

El cardenal Leo constata que “a veces no es fácil saber qué hacer en una circunstancia determinada: qué decir, qué no decir, adónde ir, adónde no ir, cuándo intervenir, cuándo no visitar a una persona”.

“Todo eso requiere discernimiento, que proviene de estar profundamente arraigado en el Señor, de la oración y de los sacramentos”, explica. “Hoy necesitamos mucha valentía, que es fortaleza moral… fortaleza espiritual para poder ir y hacer discípulos”, dice el cardenal.

La entrega específicamente cristiana

Y apunta que “los mártires de Georgia ofrecieron mucho más que sacrificio personal, llevaron la entrega a otro nivel”.

“No se limitaron a decir: alguien tiene que hacerlo; bueno, lo haré yo -aclara-. Fue una elección y una decisión: ofrecer un regalo al Señor convirtiéndose en un regalo para su pueblo, que necesitaba conocerlo y vivir para Él”.

“Se trata de amor -profundiza-. Al final, se trata de cómo los amamos, y los amamos como Jesús los amó; los amamos por Jesús”.

“Eso es muy diferente (de la concepción del amor del mundo) -aclara-. Decimos: Jesús, te pido que los ames y yo los amo por ti. Los amo con mi corazón roto, pequeño y limitado. Ayúdame a amarlos como tú los amas. Lo hago como entrega, sacrificio, martirio”.

“A veces no es fácil amar, pero lo hago por amor a Jesús; eso le da una dimensión completamente diferente”, añade el cardenal.

“Sé por quién lo hago: el Señor de señores y el Rey de reyes -concluye-. Jesús es la razón por la que estoy aquí, por la que estamos allí, por la que ellos (los mártires de Georgia) lo fueron: su amor y su promesa de vida eterna”.

En este sentido, asegura que “todos los días estamos llamados a estar presentes a las tres de la tarde del Viernes Santo, y todos los días estamos llamados a resucitar el Domingo de Pascua”.

“Tenemos que vivir ese movimiento de muerte y resurrección todos los días, muchas veces al día”, invita.

“Empieza poco a poco, con pequeños gestos en la familia -detalla-. A menudo se manifiesta en la fidelidad durante las dificultades, cuando es fácil rendirse y decir adiós, pero en cambio, elegir mantenernos fieles a nuestra fe, a nuestros compromisos, a nuestra vocación. Eso, en sí mismo, es una especie de martirio”.

“El Espíritu Santo nos fue dado en Pentecostés -añade-. Él abre puertas, sopla vientos, hace que las cosas sucedan. Él es quien obra, y Dios ya está presente donde queremos ir en nuestra misión”.

El camino hacia la beatificación

Como informa el arzobispo Joan-Enric Vives, representante de la Conferencia Episcopal Española en la celebración, durante la semana previa a la ceremonia de beatificación se han celebrado actos previos en compañía de familiares lejanos de los mártires.