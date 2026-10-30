Cuando la isla maltesa de Gozo se convirtió en la «Pequeña Lourdes»

Una mirada más profunda al Santuario de Nuestra Señora de Lourdes en Għajnsielem: segunda entrega de una serie sobre los inesperados vínculos entre Malta y el santuario francés

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En el artículo anterior, "La Inmaculada Concepción de Malta: Una devoción más antigua que el dogma", se ofrece una visión general de la antigua devoción a la Inmaculada Concepción y a Nuestra Señora de Lourdes desde sus inicios. También se presentó el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes en Gozo. Como se adelantó en dicha pieza, aquí una descripción más detallada del santuario de Gozo. En el próximo artículo, exploraremos otros lugares de Malta bajo la influencia del Inmaculado Corazón de María.

Malta ya poseía una devoción excepcionalmente fuerte y centenaria a la Virgen María. Cuando la noticia de las apariciones francesas de 1858 llegó a las islas, la población local estaba preparada, tanto estructural como espiritualmente, para acogerlas. El entusiasmo local floreció rápidamente porque los mensajes de oración, penitencia y sanación calaron hondo entre los fieles.

Cuando la noticia de las apariciones francesas de 1858 llegó a las islas maltesas, la población local estaba preparada estructural y espiritualmente para aceptarla. By Caron Badkin | Shutterstock

Gozo y su “Pequeña Lourdes”

Según la tradición, Anġlu Grech, un gran devoto de la Virgen María, tenía una granja en el mismo lugar donde hoy se encuentra el Santuario. De acuerdo con esta tradición, la Virgen se le apareció mientras él daba de beber al ganado en el pozo de Għajnsielem, y le indicó que erigiera una estatua en honor a Nuestra Señora de Loreto en el centro del pueblo. Hacia 1820 se construyó una iglesia en honor a Nuestra Señora de Loreto, que se convirtió en iglesia parroquial el 26 de enero de 1855. Għajnsielem cuenta ahora con una nueva iglesia parroquial de estilo neogótico. La primera piedra se colocó el 14 de septiembre de 1924.

Dio la casualidad de que un acaudalado gozitano, compañero de peregrinación de monseñor Pace, tuvo una revelación al contemplar el precipicio que dominaba los campos de Kortin, mientras subía desde el puerto de Mġarr. Inmediatamente, le transmitió su brillante idea al obispo, quien la acogió con entusiasmo. Pace observó que el acantilado de Kortin era muy similar al de Massabielle. El acantilado también tenía una gruta. La belleza natural del lugar selló su convicción de que ese era el sitio idóneo para el santuario. Kortin forma parte del pueblo de Ghajnsielem, así que durante su primera visita pastoral, Pace le comentó la idea al párroco, el padre Pietru Pawl Galea, quien la acogió con entusiasmo.

El 10 de septiembre de 1883, adquirió personalmente el terreno para el santuario. También encargó, con sus propios recursos, las obras para abrir un camino que condujera a la capilla. Sus sucesores también trabajaron incansablemente por el Santuario y la devoción a Nuestra Señora de Lourdes.

No es exagerado decir que el obispo Pietru Pace es una de las personas más destacadas que han surgido de Gozo. Siempre creyó que Mġarr era la arteria principal de la isla. Por ello, trabajó incansablemente para establecer un servicio regular de ferry entre Malta y Gozo. También se esforzó por construir una nueva carretera desde el puerto hasta Rabat, que probablemente sea uno de los mejores proyectos de infraestructura de Gozo. Ahora, solo le quedaba un deseo: erigir un santuario de Nuestra Señora de Lourdes en la cima del acantilado de Kortin. Anhelaba que desde allí, la Virgen Inmaculada protegiera el puerto de Gozo, la puerta principal por la que todo el bien y el mal encuentran su camino hacia su amada patria.

El señor Pace observó que el acantilado de Kortin era muy similar al de Massabielle. El acantilado también tenía una gruta Wikimedia

El Papa Pío IX promulgó su decreto de aprobación de las apariciones de la Virgen de Lourdes el 1 de febrero de 1876. Tan solo tres años después, el 25 de marzo de 1979, y nueve años antes de la colocación de la primera piedra del santuario de Gozo (10 de junio de 1888), el obispo Pace ordenó que se colocara una gran estatua de la Virgen de Lourdes en la gruta, también para atraer visitantes al lugar y así contribuir a la recaudación de fondos para la construcción del santuario. Bendijo solemnemente la estatua el 3 de junio de 1883 ante una multitud de peregrinos procedentes de todo Gozo.

El Santuario de Lourdes

Apenas un año después de que el obispo Pietru Pace colocara la primera piedra del santuario, fue nombrado arzobispo de Malta. Los gozitanos se alegraron al ver a su compatriota progresar tanto en su vocación sacerdotal; sin embargo, la separación les rompió el corazón. No obstante, incluso como arzobispo de Malta, continuó mostrando interés en el Santuario de Lourdes, que se completó el 6 de mayo de 1893. La construcción del santuario se terminó en el 25.º aniversario del padre Pietru Pawl Galea como párroco de Għajnsielem. El nuevo obispo de Gozo, monseñor fray Giovanni Maria Camilleri, lo bendijo con gran solemnidad el 27 de agosto del mismo año. La capilla fue diseñada por el arquitecto Chev. Manweli Galizia en estilo neogótico, al igual que la Basílica de la Inmaculada Concepción en Lourdes.

En reconocimiento a su labor en la capilla de Lourdes, el Papa León XIII le otorgó el título de Caballero de San Gregorio Magno . La primera festividad de Nuestra Señora de Lourdes en el Santuario se celebró el 15 de julio de 1894.

En 1924, el padre Joseph Galea Rapa fue nombrado rector del Santuario y permaneció en el cargo hasta su fallecimiento en 1976. Las obras realizadas bajo su dirección son un maravilloso testimonio de su celo y devoción. Encargó magníficos proyectos de embellecimiento interior y exterior, así como de infraestructura. Pero la culminación de su labor fue el fortalecimiento de las devociones, funciones y celebraciones del Santuario, especialmente en los aniversarios de las Apariciones de Nuestra Señora de Lourdes. Además de las celebraciones relacionadas con las Apariciones, también introdujo la fiesta de Santa Bernadette y, el 6 de febrero de 1931, estableció la devoción a la Medalla Milagrosa. En agosto de 1933, cuando Bernadette Soubirous fue elevada a los altares, los malteses residentes en Roma donaron una efigie de la santa al Santuario.

Tras el llamamiento del Papa, en 1958, el mundo entero celebró las festividades del centenario de las Apariciones en unión espiritual con la Ciudad de Nuestra Señora. El santuario de Għajnsielem no fue la excepción. De hecho, el padre Joseph se esmeró en preparar un programa completo de fiestas a lo largo de todo el año mariano. Fue un gran éxito, ¡y sin duda la Inmaculada Concepción tuvo mucho que ver!

Las peregrinaciones

Si el acantilado y la gruta de Kortin eran como los de Massabielle, la finalización del Santuario brindó a los gozitanos y otros peregrinos una "pequeña Lourdes". Sin embargo, la iglesia no tenía estatua. Pero el arzobispo Pace era todo un solucionador de problemas. Tras una visita de la señora Karolina Mamo Bruno, ella se ofreció a sufragar todos los gastos de la efigie.

El 17 de septiembre de 1893, los gozitanos invadieron el puerto de Mgarr, y alrededor de las cuatro de la tarde las campanas de la parroquia de Ghajnsielem repicaron al aparecer el barco Gleneagles. Se rezó el Santo Rosario y se cantaron suaves himnos a la Virgen María. La proa del barco se abrió. Y allí estaba la hermosa estatua de Nuestra Señora de Lourdes, obra del renombrado escultor maltés Karlu Darmanin. Cuando el barco entró en el puerto, la gente estalló en lágrimas y aplausos, gritando: "¡Viva Nuestra Señora de Lourdes!". El silbato y la sirena de niebla del barco sonaban a todo volumen.

Aquella fue la primera peregrinación maltesa, organizada y dirigida por el propio arzobispo Pace, para traer a la Reina del Cielo y de la Tierra a su morada. La estatua fue bajada del arco y, poco después, comenzó la procesión, encabezada por 18 muchachas vestidas de blanco con una faja azul alrededor de la cintura. El arzobispo Pace caminaba detrás de la Virgen, seguido por los peregrinos que rezaban el Rosario, guiados por 24 monaguillos. Fue un espectáculo encantador; el único sonido audible provenía de los labios de los peregrinos recitando el Rosario. Una vez que la peregrinación llegó a la gruta, el Maestro Caruana de los dominicos pronunció un discurso que encendió los corazones. Luego, la peregrinación siguió un estandarte de la seda más fina y ascendió hacia el Santuario donde se encontraba la estatua de la Virgen, la que aún veneramos hasta el día de hoy.

El retablo de la parroquia de Cospicua representa a la Inmaculada Concepción vestida de blanco con una faja azul alrededor de la cintura, tal como se apareció en Lourdes en 1858; sin embargo, esta pintura fue creada 30 años antes de las apariciones. | Cortesía de la Iglesia Parroquial Colegiata de Bormla. Courtesy of the Bormla Collegiate Parish Church | Photo by Abner Cassar ©

Tras esta primera peregrinación, el obispo Pace dirigió otras tres, y numerosas otras peregrinaciones llegaron de toda Malta, aparte de las multitudinarias peregrinaciones para visitar a Nuestra Señora del Pino, que en su mayoría pasaban por el Santuario de Lourdes.

El 22 de noviembre de 1899, los frailes menores franciscanos llegaron a Gozo y eligieron la parroquia de Għajnsielem para establecer su convento. Es bien sabido que los franciscanos siempre han tenido una profunda devoción a la Inmaculada Concepción, como se verá en el próximo artículo. De hecho, una vez en Għajnsielem, organizaron inmediatamente peregrinaciones, como aún lo hacen. El padre Bernardo se esforzó incansablemente por encontrar benefactores para fomentar la devoción a la Aparición.