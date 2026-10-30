Costumbres monásticas sobre la muerte que hoy nos asombrarían

Aunque algunas de estas costumbres perduran, es fascinante descubrir cómo los religiosos entendían la muerte: no como un final que temer, sino como un recordatorio de esperanza

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En la actualidad, hablar de la muerte suele ser incómodo. Es un tema que muchas veces se evita e incluso se convierte en tabú por el miedo y la incertidumbre que genera.

Y resulta curioso, porque si hay algo de lo que tenemos certeza en esta vida es de que un día partiremos de ella. Aunque pensar en la muerte puede generar temor, especialmente por lo desconocido, para los cristianos es el paso hacia la eternidad, vivido con la esperanza de encontrarnos con Dios y participar de la resurrección prometida por Cristo.

En los monasterios medievales tenían muy presente esta realidad. No veían la muerte como algo de mal augurio, sino como parte de la existencia humana y el paso de la vita terrena a la vida eterna. Por eso, algunas comunidades monásticas desarrollaron costumbres y prácticas que les ayudaban a tener presente el memento mori (recuerda que morirás).

Estas son algunas de ellas:

1 En la regla de san Benito

San Benito escribió un conjunto de reglas para organizar la vida de su comunidad monástica y orientar a quienes formaran parte de ella. Lo curioso es que, en el capítulo 4, instrumento 47, escribió textualmente: “Mortem cotidie ante oculos suspectam habere” (Tener cada día la muerte presente ante los ojos).

Con este precepto, invitaba a sus monjes a no perder de vista su condición mortal. No se trataba de vivir con pesimismo, sino de mantener presente la eternidad y actuar con responsabilidad, sabiendo que cada decisión tenía un sentido ante Dios.

2 La calavera como recordatorio

La calavera se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles del memento mori en la tradición cristiana.

En numerosas pinturas de santos, ermitaños y penitentes podemos encontrar este elemento. No era simplemente un objeto decorativo: representaba lo fugaz de la vida terrena y recordaba que todos estamos llamados a comparecer ante Dios.

Esta representación fue especialmente frecuente en el arte cristiano de distintas épocas, donde la calavera aparecía como una invitación a reflexionar sobre la propia vida, la conversión y la eternidad.

3 La campana al morir

Cuando un religioso estaba próximo a morir, en algunas comunidades monásticas se hacía sonar una campana o se golpeaba una tablilla de madera para avisar a los demás hermanos.

La señal tenía como propósito convocar a la comunidad para que interrumpiera sus actividades y acudiera a acompañar al moribundo con oraciones. Después de su fallecimiento, las campanas también anunciaban su muerte e invitaban a los demás a rezar por él.

De esta manera, la muerte de un religioso era un momento que involucraba a toda la comunidad.

4 Un velatorio con rostro descubierto

Esta costumbre que tenían algunas comunidades monásticas consistía en que, al fallecer un hermano o una hermana, su cuerpo era lavado, vestido con sus propias ropas religiosas y llevado a la iglesia del monasterio.

Ahí comenzaba una vigilia en la que los religiosos se turnaban para rezar el Salterio frente al cuerpo y acompañar al difunto hasta el momento del entierro.

Una práctica que puede recordarnos a algunas costumbres que todavía se conservan en México, donde los familiares y amigos se reúnen alrededor del cuerpo del ser querido para rezar el rosario y, en ocasiones, acompañar la despedida con música.

5 El paseo por el cementerio

En algunos monasterios, el cementerio se encontraba dentro del recinto monástico, cerca del claustro o incluso en alguno de sus espacios.

Así, los religiosos convivían cotidianamente con la memoria de sus hermanos fallecidos. Sus tumbas formaban parte del entorno en el que transcurría la vida comunitaria y recordaban que la historia del monasterio no terminaba con la muerte de sus integrantes.

La presencia de aquellos que habían vivido antes que ellos podía convertirse en una invitación a reflexionar sobre la propia vocación y perseverar en el camino hacia la eternidad.

6 Morir sobre tierra y cenizas

En algunas comunidades monásticas medievales existía la costumbre de colocar al religioso moribundo sobre un lienzo de penitencia cubierto de cenizas, a veces dispuestas en forma de cruz.

Este gesto de humildad y despojo recordaba su condición mortal y su necesidad de la misericordia de Dios. Las cenizas evocaban aquellas palabras del Génesis: “Polvo eres y al polvo volverás” (Gn 3,19).

Mientras tanto, los hermanos se reunían a su alrededor para acompañarlo con salmos y oraciones. De esta manera, el religioso afrontaba sus últimos momentos rodeado de la comunidad con la que había compartido su vida.

Estas costumbres nos muestran una manera distinta de relacionarse con la muerte. Para aquellos religiosos, tenerla presente no significaba vivir con angustia, sino recordar que la vida terrena es pasajera y que cada día era una oportunidad para acercarse a Dios.