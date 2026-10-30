Cómo la enfermedad impulsó la popularidad de León XIV

Lejos de dañar su imagen, el anuncio del cáncer de León XIV parece haber desatado una renovada ola de simpatía hacia el papa estadounidense. Su pronta reincorporación al trabajo, su energía durante la audiencia general y su determinación de continuar su misión refuerzan la imagen de un pontífice resiliente

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El contraste es sorprendente: el 11 de octubre, León XIV anunció, para asombro general, que necesitaba una cirugía para extirpar un nódulo de su pulmón. Diez días después, tras la operación y el diagnóstico de cáncer, el papa estadounidense regresó a la Plaza de San Pedro. El miércoles 21 de octubre, a pesar de la lluvia torrencial, una multitud mayor de lo habitual lo recibió con entusiasmo. Fue como si la preocupación por su enfermedad y el alivio al verlo curado hubieran impulsado aún más su popularidad.

El Papa León XIV durante su audiencia general semanal en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 21 de octubre de 2026. Antoine Mekary | ALETEIA

Más allá de la emoción que suscitó el anuncio de su cáncer, la forma en que el Vaticano manejó la noticia desempeñó un papel fundamental en este renovado afecto hacia el Papa. "La comunicación en torno a la enfermedad se gestionó eficazmente, a pesar de la desagradable sorpresa del diagnóstico de cáncer", observa un sacerdote con amplio conocimiento de la Curia Romana y la estrategia de comunicación de la Santa Sede. Desde el momento en que se anunció su cirugía, los fieles congregados en la Plaza de San Pedro expresaron su admiración por "la valentía y la claridad" con que León XIV había anunciado esta difícil situación.

Tras el anuncio de la operación, el Vaticano y sus médicos informaron sobre el diagnóstico, el procedimiento y la recuperación del Papa, aclarando finalmente que la enfermedad era localizada y que no requería más tratamiento. La decisión, anunciada el 23 de octubre, de cancelar la visita prevista a Asís el 27 de octubre, siguiendo recomendaciones médicas, recuerda que el Papa aún debe cuidar de su salud. Esta decisión también ha tranquilizado a algunos observadores sobre la sensatez de León XIV, quien sigue atento a las indicaciones de sus médicos.

Un ejemplo para los creyentes y los enfermos

"Que una figura con una audiencia tan global haya hablado con tanta franqueza sobre el tema resulta muy reconfortante para muchas personas con cáncer, que a veces se sienten muy solas y aisladas", subrayó una fuente en Roma. Al hacer pública su enfermedad, León XIV dio una visibilidad especial a una experiencia compartida por millones de personas.

Al ser contactado por I.Media, un asesor papal también expresó su admiración por la capacidad del Papa León XIV para reincorporarse rápidamente a sus funciones. Durante su hospitalización, León XIV continuó interesándose por el bienestar de los demás y siguiendo sus asuntos mediante mensajes, según varias fuentes.

Durante sus cinco días en el Hospital Gemelli, León XIV recibió, entre otros, al Arzobispo Paolo Rudelli, Sustituto de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, y al Cardenal Luis Antonio Tagle, recién elegido Decano del Colegio Cardenalicio. Esta disponibilidad contribuye a forjar la imagen de un pontífice profundamente comprometido con su misión, deseoso de que su enfermedad no interrumpiera el funcionamiento de la Iglesia.

El Papa León XIV celebra una misa en una sala habilitada en el décimo piso del Hospital Gemelli de Roma el 16 de octubre de 2026. © Vatican Media

Un sacerdote destinado en Roma recuerda la primera fotografía del pontífice publicada por el Vaticano. "Me conmovió profundamente ver que el Papa seguía celebrando la misa: es el Papa, está enfermo, pero ante todo sigue siendo un sacerdote", subraya.

La sensación de un papa "insumergible"

La enfermedad podría haber dañado la imagen de un papa que aún se está adaptando a su papel. En cambio, por el momento, parece haber generado una ola de solidaridad y asombro ante su fortaleza. "Las personas con las que me he reunido estos últimos días están impresionadas por la rapidez con la que se ha recuperado", señala el mismo sacerdote. "¡Su actitud en la audiencia general es un claro ejemplo!". Durante este evento semanal, los observadores destacaron la energía que el Papa irradiaba en su papamóvil.