León XIV expresa su tristeza tras el desastre ferroviario en España

Ante el accidente de trenes que causó la muerte de casi 70 personas, León XIV ofrece sus oraciones
El Papa León XIV expresó su profundo pesar tras la colisión de dos trenes de alta velocidad ocurrida el 28 de octubre de 2026 cerca de Urda, en la provincia de Toledo, España. El accidente se cobró la vida de casi 70 personas y dejó más de 100 heridos. En un telegrama de condolencia dirigido al arzobispo Francisco Cerro Chaves de Toledo, el pontífice transmitió su cercanía espiritual a las víctimas y sus familias.
"El Papa León XIV, profundamente apenado al conocer la dolorosa noticia del trágico accidente ferroviario ocurrido en la localidad de Urda, Toledo, que causó numerosos muertos y heridos, ofrece sus oraciones por el eterno descanso de los fallecidos", rezaba el telegrama, escrito en español y publicado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede al día siguiente de la catástrofe.