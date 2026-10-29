León XIV expresa su tristeza tras el desastre ferroviario en España

"El Papa León XIV, profundamente apenado al conocer la dolorosa noticia del trágico accidente ferroviario ocurrido en la localidad de Urda, Toledo, que causó numerosos muertos y heridos, ofrece sus oraciones por el eterno descanso de los fallecidos", rezaba el telegrama, escrito en español y publicado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede al día siguiente de la catástrofe.

El Papa León XIV expresó su profundo pesar tras la colisión de dos trenes de alta velocidad ocurrida el 28 de octubre de 2026 cerca de Urda, en la provincia de Toledo, España. El accidente se cobró la vida de casi 70 personas y dejó más de 100 heridos. En un telegrama de condolencia dirigido al arzobispo Francisco Cerro Chaves de Toledo, el pontífice transmitió su cercanía espiritual a las víctimas y sus familias.

El Papa, que visitó España el pasado mes de junio, ofreció sus más sentidas condolencias a las familias de los fallecidos y deseó una pronta recuperación a los heridos. Asimismo, animó a los equipos de rescate a continuar con sus labores de asistencia y les impartió, al igual que a todos los afectados por esta tragedia, su Bendición Apostólica como signo de esperanza en el Señor Resucitado. Como es costumbre tras estos sucesos, el mensaje fue firmado por el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede.

El accidente ocurrió poco antes de las 9:00 horas del 28 de octubre en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía, entre Los Yébenes y Urda. Un tren AVE de la compañía estatal Renfe, con destino a Sevilla, colisionó con un tren Iryo que se encontraba detenido en las vías. Varios vagones cayeron a un terraplén, dificultando enormemente las labores de rescate. Según las autoridades españolas, un fallo en el sistema de señalización y seguridad, seguido de la autorización del centro de control para reanudar el servicio, podría explicar la tragedia. Sin embargo, las circunstancias exactas del accidente aún se están investigando.

Tras el desastre, la cifra provisional de fallecidos asciende a 68 o 69, según informaciones publicadas esta mañana por la prensa española. Más de cien personas han recibido atención médica por heridas, varias de las cuales permanecen hospitalizadas en estado crítico. Los equipos de rescate continúan retirando los vehículos siniestrados en busca de posibles víctimas, mientras que los servicios forenses trabajan para identificar a los fallecidos.