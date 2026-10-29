La crisis del agua en México: cuando un derecho humano se convierte en privilegio

De Guadalajara al resto de México, la escasez y contaminación del agua revelan un problema que va más allá de las tuberías: ¿qué responsabilidad tenemos con los demás y con la casa común?

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Hay días en que la crisis del agua se resume en una escena cotidiana: abrir la llave y recibir agua turbia, con mal olor, o simplemente nada. Para miles de familias de Guadalajara, bañarse, lavar la ropa o preparar los alimentos se ha convertido en una preocupación constante.

La situación se agravó en octubre de 2026. Debido a la contaminación del Sistema Antiguo de Abasto Chapala-Guadalajara, las autoridades suspendieron su operación y, desde el 15 de octubre, implementaron tandeos en 627 colonias metropolitanas.

El 27 de octubre, la Comisión Estatal del Agua informó que se habían identificado “150 puntos de descargas irregulares”, de los cuales 50 habían sido inhabilitados. Una infraestructura deteriorada, descargas residuales y problemas de saneamiento forman parte de una crisis que amenaza el acceso al agua limpia.

Un problema que México arrastra desde hace décadas

La situación no es nueva. En 2022, la Comisión Estatal de Derecho Humanos de Jalisco emitió la Recomendación 10/2022 que documentó violaciones al derecho al agua y al saneamiento, derivadas de problemas investigados desde el año 2020.

Guadalajara tampoco es un caso aislado. Monterrey sufrió una grave crisis de abastecimiento en 2022, mientras que, en 2024, la sequía redujo considerablemente las aportaciones del Sistema Cutzamala al Valle de México.

Según el INEGI, en 2024 el 80.6% de las viviendas mexicanas disponía de agua entubada en su interior. Sin embargo, contar con una tubería no garantiza que el líquido llegue diariamente ni que tenga calidad para el consumo humano.

La desigualdad agrava el problema: mientras algunas familias pueden pagar pipas, instalar sistemas de almacenamiento o comprar agua embotellada, otras deben destinar una parte importante de sus ingresos para satisfacer sus necesidades básicas.

Laudato si’: una advertencia que sigue vigente

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Hace más de una década, el Papa Francisco dedicó un apartado de su encíclica Laudato si a la cuestión del agua. En el numeral 30 afirmó que “El acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal”.

Y no se trata solamente de una exhortación religiosa. En México, el artículo 4° constitucional reconoce este derecho, desarrollado también en la Ley General de Aguas publicada en diciembre de 2025.

El Papa Francisco advertía que la falta de agua potable constituye una grave deuda social con los pobres. Y aquí encontramos uno de los grandes desafíos: no podemos hablar de desarrollo mientras millones de personas viven con incertidumbre respecto de un recurso tan indispensable para la vida.

La encíclica propone, además, una “ecología integral”, que reconoce la estrecha relación entre el deterioro ambiental y los problemas sociales. En su numeral 139, el Papa explica que no enfrentamos crisis independientes, sino una compleja crisis socioambiental.

Contaminar un río no significa únicamente dañar un ecosistema; significa comprometer la salud, alimentación y el futuro de quienes dependen de él.

La Iglesia de Guadalajara pide soluciones

El cardenal José Francisco Roble Ortega, arzobispo de Guadalajara, ha expresado su preocupación ante la situación y defendido el derecho humano de los ciudadanos a manifestarse.

El pasado 18 de octubre pidió a las autoridades una solución “la más pronta, la más radical, la más inteligente, la más integral”, evitando que el problema se convirtiera en motivo de división o enfrentamiento político.

Posteriormente, el 26 de octubre, recibió positivamente el anuncio de una inversión federal de entre 12 mil y 13 mil millones de pesos para atender la problemática, e insistió en la importancia de coordinar esfuerzos.

La infraestructura y los recursos económicos son indispensables, pero también lo son la vigilancia, la transparencia y el compromiso sostenido de las autoridades.

Cuidar el agua también es amar al prójimo

En Fratelli tutti numeral 117, el Papa Francisco propone una reflexión profundamente humana: quien tiene agua suficiente y la cuida pensando en los demás, demuestra una madurez moral que supera sus propios intereses.

Esa fraternidad nos invita a comprender que el agua no es un recurso del que podamos disponer irresponsablemente, sino un bien que debemos compartir y proteger.

Pero el compromiso cristiano va todavía más allá de simplemente cerrar la llave para evitar desperdicios.

En Laudato si (217-219), el Papa Francisco habla de una “conversión ecológica” que transforme nuestros hábitos personales y comunitarios. Implica educar a nuestros hijos en la sobriedad, proteger los recursos naturales, apoyar a quienes carecen de agua y participar responsablemente en las decisiones que afectan nuestra casa común.

También supone exigir que las instituciones cumplan su obligación de garantizar este derecho, porque la buena voluntad individual no sustituye las soluciones estructurales.

La crisis del agua nos recuerda que no somos dueños absolutos de la creación, sino custodios de un don recibido de Dios y entonces, además del cuestionamiento de cuándo volverá a salir agua limpia en nuestras llaves, también debemos preguntarnos si nos preocupa que nuestro vecino tampoco tenga.