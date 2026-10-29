Este arzobispo polaco se negó a vivir en un palacio

Santiago Strepa solo vestía sus ropas de arzobispo durante las ceremonias litúrgicas, el resto del tiempo se limitaba a llevar sus sencillas túnicas franciscanas

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A lo largo de la historia, a los obispos y cardenales de ciertas regiones del mundo se les solía ofrecer lujosos palacios para vivir. Se les consideraba iguales a la realeza y, por lo tanto, se les trataba de manera similar.

Aunque no hay nada intrínsecamente malo en vivir en un palacio o en un castillo, lo cierto es que ello puede conllevar muchas tentaciones. Por desgracia, muchos obispos hicieron un uso indebido de esa riqueza y ese estatus, y menospreciaban a las personas a las que estaban llamados a servir.

En lugar de ser pastores, se convirtieron en "mercenarios".

Afortunadamente, Dios ha inspirado a varios obispos santos que no sucumbieron a tales tentaciones y que se esforzaron por llevar una vida de santidad en su ámbito de influencia.

Beato Santiago Strepa

Un ejemplo de ello es el beato Santiago Strepa (Jakub Strzemię), que vivió en la Polonia del siglo XIV y llegó a conocer a la reina Jadwiga y al rey Władysław Jagiełło. Ambos valoraban enormemente sus consejos y, por ello, deseaban recompensarle.

Poco después fue nombrado arzobispo de Halicz-Lviv, y la reina Jadwiga quiso regalarle un palacio para que viviera en él. Se trataba de una maravillosa finca en el corazón de la ciudad, en la que la mayoría de los obispos habrían soñado con vivir.

Sin embargo, el beato Santiago se mantuvo fiel a sus votos franciscanos y optó por vivir en una modesta casa de madera a las afueras de la ciudad.

Humilde hasta en su forma de vestir

Además, vestía deliberadamente su hábito franciscano en todo momento, salvo cuando oficiaba liturgias que le obligaban a llevar determinadas vestiduras, de acuerdo con su ordenación como arzobispo.

En muchos sentidos, "predicaba con el ejemplo", sin considerarse parte de la clase real y gobernante, sino un hombre pobre del Evangelio.

El beato Santiago llegó a convertirse en un arzobispo muy venerado, que promovió la devoción al Santísimo Sacramento y a la Virgen María. Llevó a muchas personas a la práctica de la fe católica y fue conocido como un arzobispo con mentalidad misionera.