El gesto del padre Fernando tras el accidente de tren

Casi 70 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas este 28 de octubre en un choque entre dos trenes de alta velocidad a unos 150 km al sur de Madrid. El padre Fernando Fernández de Bobadilla, quien fue uno de los primeros en llegar al lugar de la tragedia, otorgó la absolución general a las personas en peligro de muerte, al tiempo que colaboró con los equipos de rescate

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Mientras España observa tres días de luto nacional tras la catástrofe ferroviaria ocurrida el miércoles 28 de octubre, que causó la muerte de al menos 69 personas, el testimonio de un sacerdote presente en el lugar de la tragedia pone de relieve otra dimensión de la intervención de los servicios de emergencia: el acompañamiento espiritual a las víctimas. El padre Fernando Fernández de Bobadilla, párroco de Los Yébenes, un municipio de la arquidiócesis de Toledo ubicado cerca del lugar del accidente, fue informado de la colisión por un amigo. Inmediatamente se subió a su auto para dirigirse a las vías del tren, llegando antes que parte de los equipos de rescate.

Ante una escena que él describe como "horrible", el sacerdote buscó de inmediato cómo ayudar a las víctimas. "Hice lo que creí que podía hacer en ese momento, y lo que nadie más que yo podía hacer en ese instante: perdonarles los pecados y prepararlos por si el Señor los llamaba al cielo", confió al medio español Vida Nueva.

Una absolución general en medio de la tragedia

Ante el número de víctimas y la urgencia de la situación, el padre Fernando decidió otorgar la absolución general, prevista por la Iglesia católica en ciertas circunstancias excepcionales. "Concedí la absolución general, tal como se nos enseña en la teología del sacramento de la penitencia. En situaciones de catástrofe, se puede otorgar la absolución general, incluso sin confesión individual", explica.

A continuación, se dirigió, con toda la fuerza de su voz, a todas las personas que se encontraban en peligro de muerte. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica prevé esta posibilidad en caso de grave necesidad, especialmente cuando un peligro inminente de muerte no deja tiempo a los sacerdotes para escuchar confesiones individuales. Pero la presencia del sacerdote no se limitó a la administración del sacramento. Junto a los socorristas, también participó en las tareas más concretas: ayudar a colocar a los heridos en camillas, sostener una bolsa de suero o apoyar a quienes lo necesitaban.

"Soy sacerdote y voy a rezar por ustedes"

En medio de las operaciones de rescate, el padre Fernando se esforzó sobre todo por brindar una presencia reconfortante. A los heridos con los que se encontraba, se presentaba simplemente diciendo: "Soy sacerdote y voy a rezar por ustedes". Los equipos de rescate también le permitieron acercarse a uno de los vagones accidentados. Ante los cuerpos de las víctimas que sacaban de allí, lo único que podía hacer era rezar. El arzobispo de Toledo, monseñor Francisco Cerro, se unió luego a él junto con otros sacerdotes.

"Como sacerdotes, eso era todo lo que podíamos hacer; a nivel humano, al mismo tiempo, ayudábamos a hacer todo lo que se nos pedía", cuenta.

A sus 71 años y tras haber sido operado de cáncer un año antes, el padre Fernando reconoce tener ciertas limitaciones físicas. Sin embargo, durante las largas horas que pasó en el lugar, afirma no haber sentido "ni cansancio ni ninguna molestia". Se quedó junto a las víctimas y los socorristas hasta bien entrada la tarde, hasta que partieron las últimas ambulancias.

Estar presente cuando las palabras ya no bastan

Para el sacerdote español, lo esencial era, ante todo, no dejar solas a las personas afectadas por la catástrofe frente a su sufrimiento. En una situación así, explica, no sirve de nada tratar de dar una explicación a lo incomprensible. Se trata más bien de ofrecer lo que se pueda, por modesto que sea. "Ofreces lo que tienes", resume, refiriéndose a esa oración dirigida a las víctimas, sean creyentes o no.

En una tragedia en la que los equipos de rescate intentan salvar vidas y las familias esperan noticias de sus seres queridos, el padre Fernando recuerda así el lugar especial que ocupa el acompañamiento espiritual: estar ahí, orar y dar testimonio de una presencia junto a quienes sufren. Una presencia en la que ve un signo de la misericordia de Dios, incluso en medio de la tragedia.