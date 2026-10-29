El altar de muertos nos recuerda que somos efímeros

Colocar una altar de muertos y su respectiva ofrenda es una manera de recordar a quienes ya se fueron y también de advertirnos que nosotros también moriremos algún día

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Desde hace unos años se ha despertado el debate sobre la tradición mexicana de colocar altares a los difuntos porque hay quienes creen que se trata de una costumbre pagana y que puede confundir a los cristianos sobre el sentido de la muerte. Por eso, es prudente hacer algunas precisiones:

1 Los muertos no regresan

Esta es una realidad: los muertos no regresan, pero la ofrenda que se coloca en el altar nos sirve para recordar con amor a nuestros seres queridos que ya no están y que disfrutaron de la vida junto a nosotros. Por lo tanto, no se comen lo que les dejamos ni llegan a "oler" los alimentos. Eso sí sería caer en superstición.

El Catecismo de la Iglesia católica nos recuerda: "En esta 'partida' (Flp 1,23) que es la muerte, el alma se separa del cuerpo". Comer es una necesidad corporal, así es que los que ya murieron se han liberado de esta limitación.

Pero poner comida que en vida les agradaba es un homenaje para ellos, pero sobre todo, es un detalle que reconforta a sus familiares vivos porque trae a la memoria anécdotas y recuerdos de un pasado que revive cada vez que contemplamos lo que le gustaba a nuestro difunto.

Gabriel-(CC BY 2.0)

2 Una conmemoración para orar por ellos

Por supuesto, cuando colocamos su fotografía en el altar es para tenerlos presentes y acordarnos de orar por ellos. El único consuelo que tienen nuestros familiares difuntos que están en Purgatorio es la oración que les prodiguemos porque no pueden hacer nada por sí mismo para salir de ahí.

Por eso, procuremos orar a diario por su eterno descanso y tener a la vista sus fotos para que, cada vez que pasemos frente a ellas, por lo menos digamos un breve responso:

"Dales, Señor, el descanso eterno.

Y brille para ellos la luz perpetua.

Que descansen en paz.

Así sea".

3 No es sincretismo sino inculturación cristiana

Hay que aclarar que no se trata de un sincretismo, que, según la RAE, es una "Combinación de distintas teorías, actitudes u opiniones" que para formar una sola.

Colocar el altar de muertos es una costumbre que se ha cristianizado colocando elementos usados por la Iglesia, tales como veladoras, imágenes de la Virgen María o de algún santo, y mejor, un crucifijo.

Aquí hablamos de una "inculturación", en donde lo mejor de esta costumbre se ha tomado para dar un mensaje de esperanza cristiana al reconocer que la muerte no es nuestro último fin , sino que todos nuestros difuntos, y nosotros cuando muramos, resucitaremos con Cristo.

AGCuesta | Shutterstock

4 Nos recuerda que nosotros también moriremos

Finalmente, ver de cara la muerte de nuestros seres queridos nos ayuda a entender que somos efímeros y que en algún momento desconocido - gracias a Dios, si no, viviríamos angustiados - nosotros enfrentaremos también el fin.