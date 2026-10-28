Un siglo de papamóviles: cómo han evolucionado los autos de los papas

Desde la limusina de Pío XI hasta el 4×4 de Juan Pablo II, pasando por un camión de 24 toneladas y un Mercedes 100 % eléctrico, los papamóviles han evolucionado mucho en casi un siglo. Repasamos diez vehículos que han marcado la historia de los desplazamientos pontificios

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1909 El auto que el Papa no quiso: el Itala 20/30

En 1909, el cardenal John Murphy Farley, arzobispo de Nueva York, le regaló al papa Pío X el primer vehículo motorizado de la historia del papado: un Itala 20/30. El Papa italiano —quien en ese entonces no podía salir de los muros del Vaticano desde la toma de Roma por parte del Reino de Italia— prefirió rechazar este regalo, ya que estaba muy apegado a sus paseos en carruaje tirado por caballos por los extensos jardines del Vaticano, un medio de transporte que consideraba más cómodo y menos ruidoso.

1930 El primer auto "oficial" del Papa: el Nürburg 460

Mercedes Benz 460 Nürburg Limousine-Pullman Foto: C. DE GRAZIA Lug. 2001 | © Governatorato SCV - Direzione

Este auto, obsequiado por Mercedes-Benz, marca el inicio de casi un siglo de colaboración entre el Vaticano y la marca alemana. Esta gran limusina fue entregada a Pío XI el 23 de mayo de 1930. Su detalle más curioso: unos discretos botones situados a la derecha del asiento del pontífice que le permitían pedirle al chofer que acelerara, redujera la velocidad o regresara "a casa".

1930 El más francés: el Citroën Lictoria C6

Este modelo fue donado por la fábrica de Citroën en Milán. Su carrocería y su interior, ricamente decorados con elementos dorados, lo convierten en un vehículo de representación espectacular. Contrasta con los papamóviles utilitarios que aparecerían varias décadas más tarde y que priorizarían la robustez y la protección del pontífice. Sin embargo, parece que el vehículo nunca se utilizó mucho. En 1992, durante la restauración de los Museos Vaticanos, el director notó que el vehículo solo tenía 159 km en el odómetro. Una distancia que, sin duda, se recorrió en los jardines del pequeño Estado con el único propósito de hacer funcionar el motor.

1965 El más majestuoso: el Mercedes 600 Pullman Landaulet

Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz Classic Communications | © Mercedes-Benz AG

Este auto estaba destinado a Pablo VI, el primer papa en emprender viajes apostólicos en la era contemporánea. El techo de este prestigioso vehículo, de estilo limusina, podía abrirse. De esta manera, la marca alemana quería permitir que el papa viera a la multitud y fuera visto por ella. Un primer paso hacia los papamóviles tipo 4x4 que conocemos hoy en día.

1976 El primer papamóvil de verdad: el Toyota Land Cruiser

Es el primer papamóvil tal como lo conocemos: un 4x4 blanco cuya parte trasera se adaptó para que los pontífices pudieran saludar a la multitud. Destinado al papa Pablo VI, fue diseñado con motivo del jubileo de 1975. Fue sobre todo su sucesor, el papa Juan Pablo II, quien lo utilizó durante sus numerosos viajes por todo el mundo.

1981 El más trágico: el Fiat Campagnola

Este auto es inseparable del atentado contra Juan Pablo II, en la Plaza de San Pedro, el 13 de mayo de 1981. El suceso alteró de manera duradera el diseño de los papamóviles y reforzó los requisitos de protección del pontífice. A raíz de este trágico suceso, los papamóviles estuvieron equipados durante mucho tiempo con vidrios a prueba de balas.

1982 El más atípico: el Leyland Constructor 6

En 1982, el fabricante British Leyland recibió el encargo de suministrar cuatro vehículos a la Santa Sede con motivo de la visita de Juan Pablo II a Gran Bretaña. Para ello, reconvirtió su modelo Constructor 6, un camión pesado de 24 toneladas, en papamóvil. Desde una cabina elevada, el papa polaco pudo así saludar a la multitud con total seguridad. Una primicia… y una última vez.

1990 El más seguro: el Mercedes 230 GE

Mercedes-Benz 230 G (W 460). Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz Classic Communications | © Mercedes-Benz AG

Este vehículo se diseñó como respuesta al atentado de 1981: equipado con un habitáculo a prueba de balas, tiene la ventaja de proteger al pontífice no solo contra cualquier ataque armado, sino también contra la lluvia. Por primera vez, se incorporó aire acondicionado a este vehículo, destinado a ser utilizado en ocasiones -y países- con condiciones climáticas extremas.

2013 El más modesto: el Renault 4 L

Regalado al Papa Francisco en 2013, este pequeño y popular auto contrasta con las grandes sedanes oficiales. Fue un sacerdote de la diócesis de Verona quien le hizo este regalo para encarnar el llamado del pontífice a "una Iglesia pobre para los pobres". Ambos habían conducido juntos el vehículo francés. Este modelo blanco, fabricado en 1984 y con más de 300 000 kilómetros en el odómetro, le trajo recuerdos al Papa Francisco, quien había tenido el mismo vehículo en su juventud en Argentina.

2024 El más tecnológico: el Mercedes G 580 eléctrico

CV I Aleteia

Regalado por la marca alemana a Francisco en diciembre de 2024, este Clase G fue adaptado a las necesidades del Papa por los ingenieros de Mercedes. Cuenta con cuatro motores eléctricos, uno por rueda, y una carrocería especialmente acondicionada. Como primer papamóvil 100 % eléctrico, permitió dar continuidad al gran programa «Conversione Ecologica 2030», que tiene como objetivo dotar al Vaticano de vehículos exclusivamente eléctricos. Este modelo se utilizó, entre otros lugares, en Francia en septiembre de 2026.

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